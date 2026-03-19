El mundo River está más que expectante por lo que será el sorteo de la Copa Sudamericana, donde se verá cuál es el camino del equipo de Eduardo Coudet. Más allá de esto se supo en las últimas horas que el Millonario empezó a moverse en el mercado de pases y ya tiene un primer refuerzo para junio.
SACUDE EL MERCADO
River aceleró y cerró a un jugador de Europa: "Primer refuerzo, todo acordado"
Stéfano Di Carlo empezó a mover el mercado de pases de River y ya tiene abrochado un refuerzo para el mes de junio.
Uno de los reclamos más fuertes de los hinchas de River en el ocaso del ciclo de Marcelo Gallardo fue la falta de un centrodelantero puro en el plantel. El Muñeco esgrimió que no encontró dentro del mercado un hombre a la altura de la camiseta de La Banda y es por eso que prefirió quedarse con lo que tenía, una movida que le terminó saliendo mal.
Eduardo Coudet llegó a River pidiendo la llegada de un 9 y desde la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo le indicaron que iba a tener que esperar hasta junio para tener refuerzos, con la promesa de que una vez que llegue el parate llegarán nombres de calidad. Finalmente en las últimas horas se confirmó quién llegará para reforzar el ataque, y es un viejo conocido.
Gio Simeone, primer refuerzo de River para junio
“River ya tiene abrochado a su primer refuerzo para el mes de julio. Es un jugador que ya ha trascendido su nombre, delantero que juega en Europa, tiene 30 años, tiene más de 100 goles. Se inició en River y es Gio Simeone. Ya está todo acordado para que venga a préstamo con opción de compra en julio. Está en el Torino. A mí me dijeron que ya está todo acordado con Simeone”, sentenció Marcelo Nasaralla en Radio Splendid.
Más tarde Damián Villagra a través de su cuenta de X dio más detalles: “ River y Gio Simeone tienen encaminada su posible llegada a Núñez post Mundial. Resta solucionar cómo sale de Italia. El delantero dio el OK para negociar por él, Coudet lo desea y el delantero ya consulta lugares para vivir en Buenos Aires”, afirmó el cronista.
Así las cosas, todo apunta a que River ya tiene listo de palabra la llegada de Gio Simeone como primer refuerzo y resta que la operación se termine de llevar a los papeles y ejecutar una vez que se termine la temporada en Europa. Torino viene de pagar cerca de 8 millones de euros por la ficha del Cholito, por lo que se cree que el Millonario deberá abonar una cifra similar.
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