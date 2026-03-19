River aceleró y cerró a un jugador de Europa: "Primer refuerzo, todo acordado"

Gio Simeone, primer refuerzo de River para junio

“River ya tiene abrochado a su primer refuerzo para el mes de julio. Es un jugador que ya ha trascendido su nombre, delantero que juega en Europa, tiene 30 años, tiene más de 100 goles. Se inició en River y es Gio Simeone. Ya está todo acordado para que venga a préstamo con opción de compra en julio. Está en el Torino. A mí me dijeron que ya está todo acordado con Simeone”, sentenció Marcelo Nasaralla en Radio Splendid.