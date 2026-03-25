Boca Juniors viene de un buen triunfo ante Instituto de Córdoba y Claudio Úbeda parece haber encontrado el equipo. Una de las incógnitas pasa por quién dejará su lugar cuando Exequiel Zeballos esté completamente recuperado de su lesión, aunque no es lo único que genera preocupación en torno al Chango.
¿POR QUÉ?
Preocupación en Boca por lo último que se supo sobre Exequiel Zeballos: "se puede ir"
El nombre de Exequiel Zeballos vuelve a estar en el ojo de la tormenta en Boca Juniors. ¿Qué pasó ahora?
El contrato del delantero vence en diciembre de este año y, hasta el momento, no hubo avances en su renovación, lo que alimenta el debate en distintos programas deportivos.
¿Qué pasará con Exequiel Zeballos?
El debate en torno a Exequiel Zeballos se divide en dos aspectos: por un lado, lo futbolístico y, por otro, su situación contractual.
En lo estrictamente deportivo, Claudio Úbeda parece haber encontrado el equipo en Boca Juniors. Sin embargo, muchos no olvidan el nivel que venía mostrando Zeballos, por lo que consideran un desperdicio que hoy sea suplente.
A partir de esto surge otra discusión: por quién debería ingresar el Chango en el once titular. Las alternativas más firmes serían Miguel Merentiel y Tomás Aranda, aunque la decisión final dependerá de lo que resuelva el entrenador y de cómo administre su regreso.
En cuanto a la renovación, el periodista de Picado TV, Marcelo González, aseguró: “No hay avances en cuanto a noticias de esto... el representante dejó de contestar a la pata periodística”.
Luego, el propio periodista agregó: “Ambos (club y entorno del jugador) dejan deslizar: olvídense que renovar va a renovar. La posibilidad es muy fuerte que ante la primera oferta que llegue a mitad de año Zeballos se puede ir de Boca”.
Si no renueva, el atacante quedará en condiciones de negociar como libre a partir del 1 de julio. Si bien desde ambas partes se deja entrever la intención de extender el vínculo, por el momento no hay avances significativos.
Boca de Claudio Úbeda
Como todo el fútbol argentino, Boca Juniors no tendrá actividad este fin de semana debido a la fecha FIFA. Este parate le dará a Claudio Úbeda la posibilidad de seguir trabajando y ajustando detalles en el equipo de cara a lo que viene, que será el tramo más importante del semestre.
En ese contexto, la mala noticia pasa por la lesión de Agustín Marchesín, quien estará fuera de las canchas por aproximadamente dos meses. Una baja sensible pensando en lo que se le viene al equipo.
El calendario no da respiro: por delante aparece la definición del Torneo Apertura, el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores y el siempre especial cruce ante River Plate en el Monumental.
La fase de grupos de la Copa finalizará el 28 de mayo, mientras que la final del torneo local está prevista para el 24. Es decir, se vienen semanas intensas y cargadas de exigencia para el conjunto de la Ribera.
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