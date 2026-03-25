Preocupación en Boca por lo último que se supo sobre Exequiel Zeballos: "se puede ir"

En cuanto a la renovación, el periodista de Picado TV, Marcelo González, aseguró: “No hay avances en cuanto a noticias de esto... el representante dejó de contestar a la pata periodística”.

Luego, el propio periodista agregó: “Ambos (club y entorno del jugador) dejan deslizar: olvídense que renovar va a renovar. La posibilidad es muy fuerte que ante la primera oferta que llegue a mitad de año Zeballos se puede ir de Boca”.

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Si no renueva, el atacante quedará en condiciones de negociar como libre a partir del 1 de julio. Si bien desde ambas partes se deja entrever la intención de extender el vínculo, por el momento no hay avances significativos.

Boca de Claudio Úbeda

Como todo el fútbol argentino, Boca Juniors no tendrá actividad este fin de semana debido a la fecha FIFA. Este parate le dará a Claudio Úbeda la posibilidad de seguir trabajando y ajustando detalles en el equipo de cara a lo que viene, que será el tramo más importante del semestre.

En ese contexto, la mala noticia pasa por la lesión de Agustín Marchesín, quien estará fuera de las canchas por aproximadamente dos meses. Una baja sensible pensando en lo que se le viene al equipo.

El calendario no da respiro: por delante aparece la definición del Torneo Apertura, el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores y el siempre especial cruce ante River Plate en el Monumental.

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La fase de grupos de la Copa finalizará el 28 de mayo, mientras que la final del torneo local está prevista para el 24. Es decir, se vienen semanas intensas y cargadas de exigencia para el conjunto de la Ribera.

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