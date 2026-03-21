Belgrano 1 vs Racing 2: Los de Costas se llevaron tres puntos vitales

El Pirata arrancó de muy buena manera el campeonato, mientras que la Academia tuvo un inicio algo más irregular en el ámbito local.
En lo que respecta al partido, los de Costas comenzaron con el control del balón, pero las oportunidades fueron para el equipo local.
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Cuando parecía que, si un equipo iba a convertir, sería Belgrano, Racing se puso 1 a 0 con un gol de Adrián Fernández. Minutos más tarde, Nicolás Fernández falló un penal que fue atajado por Facundo Cambeses.
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En la segunda etapa, el Matador empató el encuentro a los 54 minutos, en gran parte porque salió con ímpetu a buscar la igualdad.
Algunos minutos después, Marco Di Césare marcó el segundo para la Academia, que tras ese gol justificó su victoria.
Los de Zielinski no lograron acomodarse al partido y finalmente los de Costas se llevaron los tres puntos.
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22-03-2026 00:12
FINAL DEL PARTIDO EN CÓRDOBA
Racing le ganó 2 a 1 a Belgrano.
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22-03-2026 00:04
NO LO PUDO EMPATAR BELGRANO EN 89
Zelarrayán la controló de gran manera en el área pero se encontró con Facundo Cambeses.
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21-03-2026 23:51
CLARÍSIMA PARA MARAVILLA EN 75 MINUTOS
El delantero de Racing que ingresó desde el banco cabeceó de buena manera pero impacto el travesaño.
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21-03-2026 23:40
Doble tapada de Cardozo a los 63 minutos
Gran disparo desde afuera del área de Martirena que tapó el arquero de Belgrano y luego tapó un mano a mano ante Conechny.
El encuentro sigue 2 a 1 pero la Academia empieza a justificar la ventaja.
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21-03-2026 23:36
Gol de Racing: Marco Di Césare a los 60 minutos
Rojas tiró un gran centro desde un tiro libre, Santiago Sosa la bajó y Marco Di Césare la empujó abajo del arco.
Dos cabezazos en el área es gol y esta vez no fue la excepción.
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21-03-2026 23:29
¡GOL DE BELGRANO!: LUCAS ZELARRAYÁN PUSO EL 1 A 1
Luego de un error de Marcos Rojo, Lucas Zelarrayán disparó de afuera del área e igualó el encuentro.
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