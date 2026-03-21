Belgrano 1 vs Racing 2: Los de Costas se llevaron tres puntos vitales

Racing Club le ganó 2 a 1 a Belgrano de Córdoba por la fecha número 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Todos los caminos llevaban a pensar que iba a haber un muy buen partido en Córdoba entre los equipos de Ricardo Zielinski y Gustavo Costas.

El Pirata arrancó de muy buena manera el campeonato, mientras que la Academia tuvo un inicio algo más irregular en el ámbito local.

En lo que respecta al partido, los de Costas comenzaron con el control del balón, pero las oportunidades fueron para el equipo local.

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Cuando parecía que, si un equipo iba a convertir, sería Belgrano, Racing se puso 1 a 0 con un gol de Adrián Fernández. Minutos más tarde, Nicolás Fernández falló un penal que fue atajado por Facundo Cambeses.

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En la segunda etapa, el Matador empató el encuentro a los 54 minutos, en gran parte porque salió con ímpetu a buscar la igualdad. Algunos minutos después, Marco Di Césare marcó el segundo para la Academia, que tras ese gol justificó su victoria. Los de Zielinski no lograron acomodarse al partido y finalmente los de Costas se llevaron los tres puntos. Embed Live Blog Post FINAL DEL PARTIDO EN CÓRDOBA Racing le ganó 2 a 1 a Belgrano. Live Blog Post NO LO PUDO EMPATAR BELGRANO EN 89 Zelarrayán la controló de gran manera en el área pero se encontró con Facundo Cambeses. Live Blog Post CLARÍSIMA PARA MARAVILLA EN 75 MINUTOS El delantero de Racing que ingresó desde el banco cabeceó de buena manera pero impacto el travesaño. Live Blog Post Doble tapada de Cardozo a los 63 minutos Gran disparo desde afuera del área de Martirena que tapó el arquero de Belgrano y luego tapó un mano a mano ante Conechny. El encuentro sigue 2 a 1 pero la Academia empieza a justificar la ventaja. VER + Live Blog Post Gol de Racing: Marco Di Césare a los 60 minutos Rojas tiró un gran centro desde un tiro libre, Santiago Sosa la bajó y Marco Di Césare la empujó abajo del arco. Dos cabezazos en el área es gol y esta vez no fue la excepción. VER + Live Blog Post ¡GOL DE BELGRANO!: LUCAS ZELARRAYÁN PUSO EL 1 A 1 Luego de un error de Marcos Rojo, Lucas Zelarrayán disparó de afuera del área e igualó el encuentro. En 55 minutos, el partido está empatado. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/2035545208784302217&partner=&hide_thread=false LO EMPATA BELGRANO A LOS 9 DEL SEGUNDO TIEMPO El Chino Zelarayán pateó desde la puerta del área y anticipó a Cambeses para el 1-1.#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/cnC1LtSrP4 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 22, 2026 VER + Live Blog Post Belgrano tuvo una clara en 49´ Luego de un córner, el Pirata tuvo dos situaciones y no logró empatar el encuentro. Salió con todo el equipo de Zielinski. VER + Live Blog Post Ya se juega el segundo tiempo en Córdoba Belgrano y Racing ya juegan la segunda parte. Live Blog Post Final del primer tiempo en Córdoba Terminaron los primeros 45 minutos entre Belgrano y Racing. 1 a 0 para la Academia. Los de Costas tuvieron el control de la pelota en los primeros minutos pero las claras fueron para el Pirata. Gracias a un tanto de Adrán Fernández, el conjunto de Avellaneda se puso en ventaja en un estadio muy complicado. Luego, los de Zielinski buscaron el empate pero malograron un penal en los pies de Nicolás Uvita Fernández. Se avecinan prometedores segundos 45 minutos. Jugada desafortunada del primer tiempo: patada de Rojo a su compañero Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ArielDiDomenico/status/2035533837912920123&partner=&hide_thread=false LA PATADA DE MARCOS ROJO A DI CESARE ES DE KARATE.pic.twitter.com/1EuIJ34Zpa — Ariel Di Doménico (@ArielDiDomenico) March 22, 2026 VER + Live Blog Post ATAJÓ CAMBESES El partido sigue 1 a 0 en Córdoba a favor de la Academia luego de que Cambeses le ataje el penal a Nicolás Fernández. VER + Live Blog Post ¡PENAL PARA BELGRANO! Merlos vio mano de Solari y hay penal para el Pirata que busca igualar el encuentro en 40 minutos. + EN GOLAZO24 San Lorenzo 5-0 Deportivo Rincón: El Ciclón goleó y avanzó sin problemas a los 16avos VER + Live Blog Post EL VAR LLAMÓ A ANDRÉS MERLOS El juez principal fue a revisar la jugada y decidirá si hay o no penal. Live Blog Post Todo Belgrano reclamó penal en 37 minutos Belgrano reclamó penal en 37 por mano en el área de la Academia. Live Blog Post Gol de Racing a los 30: Adrián Fernández Racing hizo una buena jugada por izquierda y Toto Fernández marcó un gran gol. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/2035533649274130624&partner=&hide_thread=false EN LA PRIMERA QUE TUVO, RACING ABRIÓ EL MARCADOR Adrián Fernández marcó el 1-0 ante Belgrano en córdoba.#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/ysOSuNpX17 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 22, 2026 VER + Live Blog Post Clara para Belgrano a los 16 Cambeses le tapó un tiro libre a Zelarrayán a los 16. En el córner inmediato lo volvió a tener el Pirata que si bien no tiene la pelota, tiene las situaciones por ahora. Live Blog Post 15 minutos sin tantas oportunidades Se reparten el protagonismo en Córdoba. Racing intenta tener la pelota y Belgrano por el momento busca un juego más directo a pesar de tener intépretes que pueden generar otra cosa. Los de Zielinski intentan presionar arriba. VER + Live Blog Post FRENÉTICO COMIENZO: BELGRANO PERDIÓ LA PRIMERA Uvita Fernández quedó mano a mano con Cambeses y le pegó mordido desfe afuera del ára Live Blog Post Ya se juega Belgrano vs Racing Live Blog Post Salen los equipos a la cancha Belgrano y Racing ya están en Barrio Alberdi para disputar la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Live Blog Post Formaciones de Belgrano y Racing El probable once inicial de Belgrano Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Julián Mavilla; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski. La posible formación de Racing Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marcos Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa; Bruno Zuculini, Adrián Fernández; Gastón Martirena, Santiago Solari,Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas. + EN GOLAZO24 Boca salió a competir con River e hizo oficial el proyecto de ampliación de La Bombonera VER + Live Blog Post Historial entre ambos equipos El historial marca que se vieron las caras en 45 enfrentamientos oficiales, de los cuales la B ganó 8 , mientras que la Academia se llevó el triunfo en 18 e igualando en los 19 partidos restantes. image VER + Live Blog Post Belgrano vs. Racing, por el Torneo Apertura: lo que hay que saber Hora : 22:15

: 22:15 TV : TNT Sports

: TNT Sports Árbitro : Andrés Merlos

: Andrés Merlos VAR : Lucas Novelli

: Lucas Novelli Estadio : Julio César Villagra Live Blog Post ¿Cómo llegan Belgrano y Racing? Hasta el momento, Belgrano acumuló 5 triunfos, 4 empates y 1 derrota en lo que va del Torneo Apertura de la Liga Profesional posicionándose segundo en la zona B Racing está en la sexta ubicación de su zona y ganó 4 partidos, empató 4 y perdió otros 3. En la fecha pasada, el Pirata igualó sin goles frente a Talleres, en lo que fue el séptimo empate consecutivo en el clásico de Córdoba. Por su parte, viene de ganarle 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto con un doblete de Adrián Martínez, quien se recuperó en tiempo récord de un esguince en el tobillo. + EN GOLAZO24 Ponzio sorprendió y habló sobre la llegada de Giovanni Simeone a River: "La verdad es..." VER +