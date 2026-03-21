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en vivo GRAN TRIUNFO DE LA ACADEMIA

Belgrano 1 vs Racing 2: Los de Costas se llevaron tres puntos vitales

Belgrano vs Racing por el Torneo Apertura: Todo lo que hay que saberFOTO: CLAUDIO FANCHI /NA.

Belgrano vs Racing por el Torneo Apertura: Todo lo que hay que saber


FOTO: CLAUDIO FANCHI /NA.

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Belgrano vs Racing por el Torneo Apertura: Todo lo que hay que saberFOTO: CLAUDIO FANCHI /NA.

Belgrano vs Racing por el Torneo Apertura: Todo lo que hay que saber


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Racing Club le ganó a Belgrano por el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Triunfazo de la Academia en Córdoba.

21 de marzo de 2026 - 21:03
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EN VIVO

El Pirata arrancó de muy buena manera el campeonato, mientras que la Academia tuvo un inicio algo más irregular en el ámbito local.

En lo que respecta al partido, los de Costas comenzaron con el control del balón, pero las oportunidades fueron para el equipo local.

Cuando parecía que, si un equipo iba a convertir, sería Belgrano, Racing se puso 1 a 0 con un gol de Adrián Fernández. Minutos más tarde, Nicolás Fernández falló un penal que fue atajado por Facundo Cambeses.

En la segunda etapa, el Matador empató el encuentro a los 54 minutos, en gran parte porque salió con ímpetu a buscar la igualdad.

Algunos minutos después, Marco Di Césare marcó el segundo para la Academia, que tras ese gol justificó su victoria.

Los de Zielinski no lograron acomodarse al partido y finalmente los de Costas se llevaron los tres puntos.

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FINAL DEL PARTIDO EN CÓRDOBA

Racing le ganó 2 a 1 a Belgrano.

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NO LO PUDO EMPATAR BELGRANO EN 89

Zelarrayán la controló de gran manera en el área pero se encontró con Facundo Cambeses.

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CLARÍSIMA PARA MARAVILLA EN 75 MINUTOS

El delantero de Racing que ingresó desde el banco cabeceó de buena manera pero impacto el travesaño.

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Doble tapada de Cardozo a los 63 minutos

Gran disparo desde afuera del área de Martirena que tapó el arquero de Belgrano y luego tapó un mano a mano ante Conechny.

El encuentro sigue 2 a 1 pero la Academia empieza a justificar la ventaja.

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Gol de Racing: Marco Di Césare a los 60 minutos

Rojas tiró un gran centro desde un tiro libre, Santiago Sosa la bajó y Marco Di Césare la empujó abajo del arco.

Dos cabezazos en el área es gol y esta vez no fue la excepción.

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¡GOL DE BELGRANO!: LUCAS ZELARRAYÁN PUSO EL 1 A 1

Luego de un error de Marcos Rojo, Lucas Zelarrayán disparó de afuera del área e igualó el encuentro.

En 55 minutos, el partido está empatado.

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Belgrano tuvo una clara en 49´

Luego de un córner, el Pirata tuvo dos situaciones y no logró empatar el encuentro.

Salió con todo el equipo de Zielinski.

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Ya se juega el segundo tiempo en Córdoba

Belgrano y Racing ya juegan la segunda parte.

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Final del primer tiempo en Córdoba

Terminaron los primeros 45 minutos entre Belgrano y Racing. 1 a 0 para la Academia.

Los de Costas tuvieron el control de la pelota en los primeros minutos pero las claras fueron para el Pirata.

Gracias a un tanto de Adrán Fernández, el conjunto de Avellaneda se puso en ventaja en un estadio muy complicado.

Luego, los de Zielinski buscaron el empate pero malograron un penal en los pies de Nicolás Uvita Fernández.

Se avecinan prometedores segundos 45 minutos.

Jugada desafortunada del primer tiempo: patada de Rojo a su compañero

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ATAJÓ CAMBESES

El partido sigue 1 a 0 en Córdoba a favor de la Academia luego de que Cambeses le ataje el penal a Nicolás Fernández.

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¡PENAL PARA BELGRANO!

Merlos vio mano de Solari y hay penal para el Pirata que busca igualar el encuentro en 40 minutos.

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EL VAR LLAMÓ A ANDRÉS MERLOS

El juez principal fue a revisar la jugada y decidirá si hay o no penal.

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Todo Belgrano reclamó penal en 37 minutos

Belgrano reclamó penal en 37 por mano en el área de la Academia.

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Gol de Racing a los 30: Adrián Fernández

Racing hizo una buena jugada por izquierda y Toto Fernández marcó un gran gol.

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Clara para Belgrano a los 16

Cambeses le tapó un tiro libre a Zelarrayán a los 16. En el córner inmediato lo volvió a tener el Pirata que si bien no tiene la pelota, tiene las situaciones por ahora.

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15 minutos sin tantas oportunidades

Se reparten el protagonismo en Córdoba. Racing intenta tener la pelota y Belgrano por el momento busca un juego más directo a pesar de tener intépretes que pueden generar otra cosa.

Los de Zielinski intentan presionar arriba.

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FRENÉTICO COMIENZO: BELGRANO PERDIÓ LA PRIMERA

Uvita Fernández quedó mano a mano con Cambeses y le pegó mordido desfe afuera del ára

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Ya se juega Belgrano vs Racing

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Salen los equipos a la cancha

Belgrano y Racing ya están en Barrio Alberdi para disputar la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

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Formaciones de Belgrano y Racing

El probable once inicial de Belgrano

Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Julián Mavilla; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

La posible formación de Racing

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marcos Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa; Bruno Zuculini, Adrián Fernández; Gastón Martirena, Santiago Solari,Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

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Historial entre ambos equipos

El historial marca que se vieron las caras en 45 enfrentamientos oficiales, de los cuales la B ganó 8 , mientras que la Academia se llevó el triunfo en 18 e igualando en los 19 partidos restantes.

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Belgrano vs. Racing, por el Torneo Apertura: lo que hay que saber

  • Hora: 22:15
  • TV: TNT Sports
  • Árbitro: Andrés Merlos
  • VAR: Lucas Novelli
  • Estadio: Julio César Villagra
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¿Cómo llegan Belgrano y Racing?

Hasta el momento, Belgrano acumuló 5 triunfos, 4 empates y 1 derrota en lo que va del Torneo Apertura de la Liga Profesional posicionándose segundo en la zona B

Racing está en la sexta ubicación de su zona y ganó 4 partidos, empató 4 y perdió otros 3.

En la fecha pasada, el Pirata igualó sin goles frente a Talleres, en lo que fue el séptimo empate consecutivo en el clásico de Córdoba.

Por su parte, viene de ganarle 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto con un doblete de Adrián Martínez, quien se recuperó en tiempo récord de un esguince en el tobillo.

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