River desató una interna feroz: Mariano Closs (ESPN) vs Juan Pablo Varsky (TNT Sports)

Por último, la gran polémica de la jornada se dio con el penal sancionado a instancias del VAR: el defensor Facundo Cobos pisó dentro del área a Sebastián Driussi. Arasa fue nuevamente llamado a revisar la acción y, tras observarla, determinó la pena máxima, lo cual generó polémicas a posteriori.

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Hace algunos días, Mariano Closs encendió la mecha cuando se postuló para relatar partidos de River Plate con un mensaje dirigido a los hinchas: “Quiero mandar un abrazo grande a toda la gente de River, al mundo River. Por todas las cosas lindas que ponen para que yo esté ahí. Les mando un abrazo de verdad”.

Luego del encuentro ante Estudiantes de Río Cuarto, el conductor pisó aún más el acelerador en ESPN F12 y volvió a dejar declaraciones que no pasaron desapercibidas.

Durante la transmisión de TNT Sports, con Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky al frente, surgieron cuestionamientos por la falta de claridad en la explicación tras la anulación por offside del gol del equipo local. Closs tampoco dejó pasar la situación.

“Tenés que saber el reglamento, no podés dudar, porque si no la gente queda pagando”, expresó el conductor. Luego, en diálogo con un compañero, agregó: “ Estuvo bien lo que pusiste en el chat, diciendo que hay que llevar un reglamento a los canales”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/palertermo/status/2036104135100043677&partner=&hide_thread=false PALITO EN EL PROGRAMA DE CLOSS PARA VARSKY:



"Nosotros sí conocemos el reglamento... hay que llevarselos a otros canales". pic.twitter.com/08qwcJQX3G — Toto (@palertermo) March 23, 2026

Habrá que ver si este nuevo cruce trae consecuencias y si, finalmente, el conductor de ESPN logra cumplir su deseo de relatar al Millonario tras estos encontronazos.

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