River Plate le ganó a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional y, una vez más, hubo polémica por los relatos y comentarios del encuentro. En esta oportunidad, Mariano Closs (ESPN) arremetió contra Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky.
¡TREMENDO!
River desató una interna feroz: Mariano Closs (ESPN) vs Juan Pablo Varsky (TNT Sports)
Tras el partido de River Plate, Mariano Closs (ESPN) arremetió de lleno contra Juan Pablo Varsky, comentarista en TNT Sports.
El arbitraje de Nazareno Arasa quedó en el centro de la polémica, lo que derivó en cuestionamientos en redes sociales hacia la transmisión de TNT Sports.
Estudiantes de Río Cuarto vs River y sus polémicas
River Plate venció a Estudiantes de Río Cuarto en un partido que estuvo marcado por las polémicas y por las reiteradas intervenciones del VAR, que obligaron al árbitro Nazareno Arasa a revisar varias jugadas determinantes.
La primera situación en la que llamaron al juez se dio por una mano fuera del área que, en primera instancia, fue sancionada como penal. Tras la revisión en el VAR, Arasa corrigió su decisión y finalmente cobró tiro libre para el Millonario.
La segunda polémica de la tarde cordobesa llegó cuando el conjunto local convirtió, pero la jugada fue invalidada por posición adelantada de Tomás González. Desde el VAR consideraron que se trataba de una acción de interpretación, ya que Lucas Martínez Quarta no logró reiniciar claramente la jugada, lo que derivó en la anulación del gol.
Por último, la gran polémica de la jornada se dio con el penal sancionado a instancias del VAR: el defensor Facundo Cobos pisó dentro del área a Sebastián Driussi. Arasa fue nuevamente llamado a revisar la acción y, tras observarla, determinó la pena máxima, lo cual generó polémicas a posteriori.
Mariano Closs (ESPN) vs Juan Pablo Varsky (TNT Sports)
Hace algunos días, Mariano Closs encendió la mecha cuando se postuló para relatar partidos de River Plate con un mensaje dirigido a los hinchas: “Quiero mandar un abrazo grande a toda la gente de River, al mundo River. Por todas las cosas lindas que ponen para que yo esté ahí. Les mando un abrazo de verdad”.
Luego del encuentro ante Estudiantes de Río Cuarto, el conductor pisó aún más el acelerador en ESPN F12 y volvió a dejar declaraciones que no pasaron desapercibidas.
Durante la transmisión de TNT Sports, con Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky al frente, surgieron cuestionamientos por la falta de claridad en la explicación tras la anulación por offside del gol del equipo local. Closs tampoco dejó pasar la situación.
“Tenés que saber el reglamento, no podés dudar, porque si no la gente queda pagando”, expresó el conductor. Luego, en diálogo con un compañero, agregó: “ Estuvo bien lo que pusiste en el chat, diciendo que hay que llevar un reglamento a los canales”.
Habrá que ver si este nuevo cruce trae consecuencias y si, finalmente, el conductor de ESPN logra cumplir su deseo de relatar al Millonario tras estos encontronazos.
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