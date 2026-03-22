Ni Palermo ni Guede: San Lorenzo presentó nuevo DT y metió un bombazo

DT de San Lorenzo, Damián Ayude Damián Ayude ya tiene reemplazo FOTO NA JUAN FOGLIA

Se inició como entrenador de las Inferiores de Gimnasia de La Plata, y también pasó por las Inferiores de Temperley. Allí mismo asumió, luego, como director técnico del plantel de Primera División. Luego dirigiría Aldosivi y después Patronato.

0e6c7b3d-96aa-4d1c-b15b-e140018facb0 Álvarez, en tiempos de Aldosivi FOTO NA: MARIANO SANCHEZ

A mediados de 2021 dio el salto afuera. El ahora entrenador de San Lorenzo también fue técnico de Sport Boys y Atlético Grau, ambos de Perú.

Sin embargo, no sería sino en Chile donde conseguiría los logros más importantes de su trayectoria, al menos si de palmarés se trata.

Tal como indicó el propio San Lorenzo en su comunicado, Gustavo Álvarez tuvo un paso por Huachipato y otro por la U. de Chile. Fue

Campeón con Huachipato

Campeón Copa Chile con la U. de Chile

Campeón Supercopa de Chile con la U. de Chile

Parecía que Martín Palermo firmaría como reemplazante de Damián Ayude. Luego Pablo Guede. Hasta se habló de Iker Muniain. Finalmente, la dirigencia comandada por Sergio Constantino se inclinó por un nombre poco conocido en Argentina pero con una considerable trayectoria a cuestas.

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