San Lorenzo tiene nuevo entrenador. Gustavo Álvarez es el flamante director técnico del Ciclón, que lo presentó este domingo por la noche. Luego de muchos nombres que se barajaron y un Martín Palermo que estuvo muy cerca, la dirigencia azulgrana se inclinó por un nombre que no estaba en boca de nadie.
DEBUTA EL MIÉRCOLES CONTRA RIESTRA
Ni Palermo ni Guede: San Lorenzo presentó nuevo DT y metió un bombazo
Gustavo Álvarez es el nuevo entrenador de San Lorenzo. El DT vuelve al fútbol argentino tras su paso por Chile.
"San Lorenzo de Almagro informa que Gustavo Álvarez es el nuevo Director Técnico de la Primera División del Club. El entrenador argentino de 53 años llega con una reconocida trayectoria en el fútbol sudamericano", informó el Ciclón en sus redes sociales.
"Campeón de la Primera División de Chile 2023 con Huachipato —título que le valió el acceso a Copa Libertadores— y con un destacado ciclo en Universidad de Chile, donde conquistó la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025, además de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana 2025", añadió.
"Mañana mismo, tanto Alvarez como su cuerpo técnico estarán al frente del entrenamiento matutino trabajando en el compromiso del próximo miercoles frente a Riestra. Bienvenido, Gustavo", cerró su comunicado.
Más allá de San Lorenzo: Gustavo Álvarez, de las Inferiores de Gimnasia a Perú y Chile
Gustavo Álvarez tiene 53 años y, a pesar de que desde 2021 estaba en el extranjero, nació en Lomas de Zamora -al sur de Buenos Aires- y tuvo un paso por distintos equipos argentinos.
Se inició como entrenador de las Inferiores de Gimnasia de La Plata, y también pasó por las Inferiores de Temperley. Allí mismo asumió, luego, como director técnico del plantel de Primera División. Luego dirigiría Aldosivi y después Patronato.
A mediados de 2021 dio el salto afuera. El ahora entrenador de San Lorenzo también fue técnico de Sport Boys y Atlético Grau, ambos de Perú.
Sin embargo, no sería sino en Chile donde conseguiría los logros más importantes de su trayectoria, al menos si de palmarés se trata.
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Tal como indicó el propio San Lorenzo en su comunicado, Gustavo Álvarez tuvo un paso por Huachipato y otro por la U. de Chile. Fue
- Campeón con Huachipato
- Campeón Copa Chile con la U. de Chile
- Campeón Supercopa de Chile con la U. de Chile
Parecía que Martín Palermo firmaría como reemplazante de Damián Ayude. Luego Pablo Guede. Hasta se habló de Iker Muniain. Finalmente, la dirigencia comandada por Sergio Constantino se inclinó por un nombre poco conocido en Argentina pero con una considerable trayectoria a cuestas.