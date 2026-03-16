Mariano Closs sorprendió en su programa de ESPN al expresar gratitud hacia todos los hinchas de River Plate. El periodista argumentó que reconocía el cariño del "Mundo River" que desea que le ponga voz a los relatos de los partidos de Eduardo Coudet.
"ABRAZO GRANDE"
Mariano Closs se postuló para relatar a River con un mensaje solapado para ESPN
Mariano Closs dejó un mensaje para todos los hinchas de River que piden que le ponga voz a los partidos de su equipo.
Mariano Closs, a los hinchas de River: "Por todas las cosas lindas que ponen"
Mariano Closs hizo un espacio en su programa, ESPN F12, que conduce diariamente por la señal deportiva, para devolver gentilezas. Según argumentó el periodista y relator, hay muchos hinchas de River que quieren verlo en las transmisiones de los compromisos del Millonario.
"Quiero mandar un abrazo grande a toda la gente de River. Al Mundo River. Por todas las cosas lindas que ponen para que yo esté ahí. Les mando un abrazo de verdad".
Hoy y desde hace años, en ESPN esas transmisiones están a cargo de Sebastián Pollo Vignolo en los relatos y de Diego Latorre en los comentarios. Vignolo-Latorre se trata de la dupla principal de ESPN, un formato que también encuentra su réplica en TNT Sports, donde la dupla principal es Pablo Giralt - Juan Pablo Varsky.
Desde mediados de 2023, Mariano Closs volvió a relatar fútbol argentino para la TV, ya que hasta entonces solo le ponía voz a cotejos del plano internacional, sea Copa Libertadores o UEFA Champions League.
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No obstante, los partidos de River -el partido principal de ESPN cada fin de semana-, se mantuvo siempre bajo la voz del Pollo Vignolo.
Las palabras de Mariano Closs dejaron caerse al pasar pero, de fondo, puede leerse como un claro mensaje a las autoridades directivas del canal. Leerse como un: "Quiero relatar a River Plate".
Los hinchas se manifestaron en redes sociales y hubo comentarios de todo tipo. "Él tiene más ganas de relatarnos a nosotros que nosotros de tenerlo", dijo un usuario.
"El 1 ! Siempre nos relató en momentos históricos", escribió otro. "Qué grande Mariano!!! Relatá River, por favorrrrrrrr", dijo otro más.