Mariano Closs se postuló para relatar a River con un mensaje solapado para ESPN

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No obstante, los partidos de River -el partido principal de ESPN cada fin de semana-, se mantuvo siempre bajo la voz del Pollo Vignolo.

Pollo-Vignolo.webp Sebastián Pollo Vignolo

Las palabras de Mariano Closs dejaron caerse al pasar pero, de fondo, puede leerse como un claro mensaje a las autoridades directivas del canal. Leerse como un: "Quiero relatar a River Plate".

Los hinchas se manifestaron en redes sociales y hubo comentarios de todo tipo. "Él tiene más ganas de relatarnos a nosotros que nosotros de tenerlo", dijo un usuario.

"El 1 ! Siempre nos relató en momentos históricos", escribió otro. "Qué grande Mariano!!! Relatá River, por favorrrrrrrr", dijo otro más.

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