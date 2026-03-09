Diego Monroig sacudió a Boca con la noticia que nadie quería escuchar

En este contexto, el periodista Diego Monroig aseguró: “Cuando Boca pone el ojo en un jugador hay que seguirlo para los mercados que vienen”, dando a entender que, si bien Lescano no llegará ahora, podría hacerlo en futuras ventanas de transferencias.

Respecto al actual libro de pases, el periodista de ESPN señaló: “Me parece que Boca se va a quedar con el plantel actual. Mañana cierra el libro de pases para Boca y, salvo que aparezca algo de último momento, el cupo que dejó Blondel yo creo que va a quedar vacante”.

Es decir que, salvo que aparezca algo totalmente inesperado, Boca cerraría el mercado de pases con las siguientes incorporaciones: Ángel Romero, Santiago Ascacíbar y Adam Bareiro.

Lo que se le viene a Boca

La victoria ante Lanús podría marcar el comienzo de una etapa positiva para Boca Juniors. Si el equipo logra ratificar el nivel que mostró en ese encuentro, es muy probable que empiece a encadenar mejores resultados en el Torneo Apertura.

No es menor recordar que el inicio del 2026 viene siendo irregular para el Xeneize. Por eso mismo, el partido ante el Granate aparece más como una excepción que como una regla.

El próximo compromiso para el club de la Ribera será el miércoles 11 de marzo desde las 19:45, cuando reciba a San Lorenzo de Almagro en la Bombonera.

Todo parece indicar que Claudio Úbeda mantendría los mismos once que utilizó ante el campeón de la Recopa Sudamericana, teniendo en cuenta el buen funcionamiento colectivo que mostró el equipo en la Fortaleza.

Por lo pronto, la novedad en la semana de entrenamientos es que tanto Alan Velasco como Ángel Romero ya trabajan a la par de sus compañeros. Sin embargo, en principio ninguno de los dos se perfila para meterse en la formación titular.

