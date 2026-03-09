Problemón para Claudio Úbeda en Boca por lo que dicen sobre Exequiel Zeballos

El equipo de Claudio Úbeda tuvo una gran actuación frente al campeón de la Recopa Sudamericana y lo borró de la cancha durante todo el encuentro. Finalmente fue 3 a 0 y la conclusión tras el partido fue clara: el DT encontró el equipo en la Fortaleza.

En esta sintonía, resulta interesante lo que contó el periodista Ezequiel Sosa en TyC Sports sobre Exequiel Zeballos. A priori, la fecha de regreso a las canchas del Chango sería en la semana del 7 de abril.

A raíz de esta posible vuelta, y si se ratifica el nivel mostrado en la cancha de Lanús, surge una pregunta lógica: ¿quién saldría de este equipo?

Los nombres que aparecen son tres: Miguel Merentiel, Adam Bareiro o Tomás Aranda, aunque los tres atraviesan un buen momento.

image

Por lo pronto, estos son los once que vienen jugando y habrá que ver qué resuelve el Sifón dentro de aproximadamente un mes, cuando Zeballos vuelva a estar disponible.

Lo que se le viene a Boca

La victoria ante Lanús podría ser el comienzo de algo bueno para Boca Juniors. Si logra ratificar el nivel, seguramente va a conseguir mejores resultados.

No es menor recordar que el inicio del 2026 viene siendo irregular para el Xeneize y por eso mismo, el partido ante el Granate fue más una excepción que la regla.

El próximo partido para el club de la Ribera será el miércoles 11 de marzo desde las 19:45 cuando reciba a San Lorenzo de Almagro en la Bombonera.

Embed

Todo hace indicar que Úbeda mantendrá los once que utilizó ante el campeón de la Recopa Sudamericana.

Por lo pronto, la novedad es que tanto Alan Velasco como Ángel Romero ya entrenan a la par de sus compañeros, aunque no saldrían de la partida.

+ EN GOLAZO24

Fuerte impacto en River por lo que revelaron sobre Paulo Díaz y Chacho Coudet

Shock en Racing y Lanús: se retiró a los 32 años una figura que jugó con Messi