Fuerte impacto en River por lo que revelaron sobre Paulo Díaz y Chacho Coudet

River Plate tiene nuevo entrenador: se trata de Chacho Coudet, quien dejó el Alavés para reemplazar a Marcelo Gallardo. El ex DT de Rosario Central tomó una fuerte decisión con Paulo Díaz que en el Millonario muchos miran de reojo.
Impacto en River Plate por lo que aseguraron sobre el chileno Paulo Díaz y el flamante entrenador Chacho Coudet.
Coudet ya dirigió varios entrenamientos al frente del primer plantel del club de Núñez y eso alcanzó para que comenzaran a circular distintas versiones respecto a lo que pretende para su equipo.
Chacho Coudet y Paulo Díaz
Ya con Marcelo Gallardo, Paulo Díaz tuvo ciertas particularidades en River Plate.
El Muñeco, a priori, no lo iba a tener en cuenta para 2026 e incluso lo borró de los últimos partidos de 2025.
Para sorpresa de muchos, el ahora exentrenador tomó la decisión de darle algunos minutos en lo que va del año y, además, el chileno finalmente no se marchó a ningún otro equipo.
Con la llegada de Chacho Coudet el aire cambió en River y es probable que el nuevo DT tome sus propias decisiones, que en algunos casos podrían diferenciarse de lo realizado por Gallardo.
Respecto a Paulo Díaz, el periodista Gustavo Yarroch aseguró que Coudet quiere recuperar el nivel del chileno y también recomponer su relación con el hincha.
Cabe recordar que Díaz fue uno de los más repudiados por los simpatizantes del Millonario en el último partido de Gallardo ante Banfield.
Lo que se le viene a River
El pasado 4 de marzo fue el primer entrenamiento de Chacho Coudet al mando de River Plate, que de alguna manera aprovechó el parate dispuesto por la AFA, que generó la suspensión de la fecha 9.
El nuevo DT dispuso que el Millonario entrene incluso los días del fin de semana como para poder ir diagramando lo que será el siguiente partido.
El primer encuentro de Coudet como DT del Millonario será cuando visite a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó (aún a confirmarse si será allí) el próximo jueves 12 de marzo desde las 21:30 horas.
Hasta el momento no hay demasiada claridad acerca de la posible formación que podría utilizar el ex DT de Rosario Central. Sin embargo, tomando como referencia sus experiencias en el fútbol argentino, es probable que se incline por un 4-1-3-2.
De todas maneras, Coudet aseguró en conferencia de prensa que, antes de definir qué sistema táctico utilizará, primero necesita conocer a su plantel y, en base a eso, tomará una decisión.
En este marco, el periodista Juan Cortese dio el primer indicio de cuál podría ser el equipo para enfrentar al Globo:
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Juanfer Quintero, Tomás Galván; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas
Es decir, sería un equipo muy parecido al que paró Marcelo Escudero, con la diferencia de que jugaría Juanfer en vez de Subiabre.
