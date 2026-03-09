Fuerte impacto en River por lo que revelaron sobre Paulo Díaz y Chacho Coudet

Con la llegada de Chacho Coudet el aire cambió en River y es probable que el nuevo DT tome sus propias decisiones, que en algunos casos podrían diferenciarse de lo realizado por Gallardo.

Respecto a Paulo Díaz, el periodista Gustavo Yarroch aseguró que Coudet quiere recuperar el nivel del chileno y también recomponer su relación con el hincha.

image

Cabe recordar que Díaz fue uno de los más repudiados por los simpatizantes del Millonario en el último partido de Gallardo ante Banfield.

Lo que se le viene a River

El pasado 4 de marzo fue el primer entrenamiento de Chacho Coudet al mando de River Plate, que de alguna manera aprovechó el parate dispuesto por la AFA, que generó la suspensión de la fecha 9.

El nuevo DT dispuso que el Millonario entrene incluso los días del fin de semana como para poder ir diagramando lo que será el siguiente partido.

El primer encuentro de Coudet como DT del Millonario será cuando visite a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó (aún a confirmarse si será allí) el próximo jueves 12 de marzo desde las 21:30 horas.

Hasta el momento no hay demasiada claridad acerca de la posible formación que podría utilizar el ex DT de Rosario Central. Sin embargo, tomando como referencia sus experiencias en el fútbol argentino, es probable que se incline por un 4-1-3-2.

De todas maneras, Coudet aseguró en conferencia de prensa que, antes de definir qué sistema táctico utilizará, primero necesita conocer a su plantel y, en base a eso, tomará una decisión.

En este marco, el periodista Juan Cortese dio el primer indicio de cuál podría ser el equipo para enfrentar al Globo:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Juanfer Quintero, Tomás Galván; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas

image

Es decir, sería un equipo muy parecido al que paró Marcelo Escudero, con la diferencia de que jugaría Juanfer en vez de Subiabre.

