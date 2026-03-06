El pasado 26 se febrero se produjo la última función de Marcelo Gallardo como entrenador de River y a partir de ahí se produjo llegada de Chacho Coudet. En el día de ayer se dio una reunión de comisión directiva en el Millonario donde Stéfano Di Carlo informó la suma que se llevó al Muñeco tras dejar su cargo.
CONFIRMADO
Nadie lo esperó: Se reveló la suma que pidió Gallardo para irse de River
En las últimas horas Stéfano Di Carlo confirmó el acuerdo al que llegó River con Marcelo Gallardo tras su salida del club.
Las últimas horas de River fueron bastante convulsionadas con lo que fue el comunicado público indicando que cortarán relaciones con la AFA y ya no acudirán a las reuniones de Comité Ejecutivo hasta que no se modifique el modus operandi de la asociación que preside Claudio Tapia. Esto fue votado y avalado en la comisión directiva del Millonario.
Además de tratar este tema, la comisión directiva trató otros asuntos pertenecientes a la orden del día y uno de los puntos principales fue el acuerdo por la salida de Marcelo Gallardo. El Muñeco había firmado hace solo algunas semanas su nuevo contrato con River que se extendía hasta finales de este 2026, por lo que no fueron pocos los que pensaron que el entrenador se iba a llevar una fuerte suma de dinero.
Gallardo se va sin cobrar indemnización
Sin embargo, Stéfano Di Carlo confirmó que se llegó a un acuerdo con Gallardo donde finalmente el entrenador cobrará solamente hasta el último día trabajado, es decir hasta el 26 de febrero pasado, por lo que no percibirá indemnización por su salida. Cabe señalar que esto es una gran noticia para las arcas del club teniendo en cuenta el salario que percibía el entrenador.
En un momento se pensó que Gallardo iba a reclamar los meses por delante pero no por su propia economía sino por la de sus colaboradores donde muchos de ellos no cobran las millonadas que sí percibe el DT. Sin embargo, esto quedó descartado y finalmente River acordó pagar todos los salarios del antiguo cuerpo técnico liquidando hasta el mes de febrero.
Así las cosas, Gallardo no se lleva nada de River más que por el tiempo que trabajó y ahora el que tomó las riendas del Millonario es Eduardo Coudet que llegó con un contrato mucho más económico en gran parte también por la baja sustancial de colaboradores. El cuerpo técnico de Chacho cobrará menos de la mitad de lo que costaba del del Muñeco, lo que es un respiro para la economía del club.
