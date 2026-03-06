Nadie lo esperó: Se reveló la suma que pidió Gallardo para irse de River

Así las cosas, Gallardo no se lleva nada de River más que por el tiempo que trabajó y ahora el que tomó las riendas del Millonario es Eduardo Coudet que llegó con un contrato mucho más económico en gran parte también por la baja sustancial de colaboradores. El cuerpo técnico de Chacho cobrará menos de la mitad de lo que costaba del del Muñeco, lo que es un respiro para la economía del club.

