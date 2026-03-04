Impacto en River por la decisión de Gallardo tras la llegada de Coudet

Este mediodía Chacho Coudet brindó sus primeras palabras siendo oficialmente el nuevo entrenador de River y para sorpresa de todos reveló que mantuvo una charla con Marcelo Gallardo luego de que se confirmara que iba a ser su sucesor. “Se ha ido el entrenador más ganador de la historia del club. Y a todo esto, una mención especial. Somos medio a la antigua y lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo”, comentó en primer lugar.