Este mediodía River presentó de manera formal a Eduardo Coudet como nuevo entrenador, comenzando así un nuevo ciclo tras la salida de Marcelo Gallardo. Chacho habló en conferencia de prensa y allí hizo una revelación que realmente nadie imaginaba y que fue muy bien tomada por los hinchas.
LO CONFIRMÓ CHACHO
Impacto en River por la decisión de Gallardo tras la llegada de Coudet
Coudet reveló el gesto que tuvo Gallardo tras confirmarse su llegada a River, marcando una fuerte diferencia con lo que sucedió con Martín Demichelis.
No caben dudas que la salida de Marcelo Gallardo fue un golpe duro en River. El Muñeco se terminó marchando por malos resultados y por no ver la posibilidad de darla vuelta en lo inmediato. Fue así que decidió dar un paso al costado, pero en su despedida dejó en claro que iba a estar más que pendiente de lo que pase en el día a día del Millonario.
Este mediodía Chacho Coudet brindó sus primeras palabras siendo oficialmente el nuevo entrenador de River y para sorpresa de todos reveló que mantuvo una charla con Marcelo Gallardo luego de que se confirmara que iba a ser su sucesor. “Se ha ido el entrenador más ganador de la historia del club. Y a todo esto, una mención especial. Somos medio a la antigua y lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo”, comentó en primer lugar.
El gesto de Gallardo con Coudet en River
Acto seguido, Coudet dejó en claro que lo que le dijo el Muñeco fue de gran ayuda para lo que viene. “Realmente quiero agradecerle públicamente sus palabras que me hicieron muy bien. Sinceramente, se lo agradezco de corazón. Nos hemos respetado mucho”, comentó el entrenador entrante, que se lamentó por la salida de Gallardo más allá de ser al fin de cuentas lo que hizo que fuera posible su llegada.
“Soy un agradecido. A veces tenés que entender los momentos y que te respondan enseguida y que te digan palabras buenas y lindas me hizo bien. Para que se generara la salida de un entrenador como Marcelo significa que la cosa no se puso fácil. No es algo que me ponga feliz, pero nos puso acá”, expresó Chacho, que cuenta con la bendición de Gallardo.
Cabe señalar que esto no sucedió en el momento que se dio la llegada de Martín Demichelis. Micho admitió que no habló con el Muñeco al momento de su arribo a River aunque sí agradeció el acercamiento con su cuerpo técnico. En este caso fue Coudet quien habló directamente con Gallardo y parece que Napoleón avaló la llegada a Chacho al Millonario.
