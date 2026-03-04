Quién es el entrenador que suena en Boca para reemplazar a Claudio Úbeda

Según informó Bolavip, “Néstor Lorenzo, actual entrenador de Colombia, está en carpeta de Boca como posible reemplazante de Claudio Úbeda”. En la misma línea, Pipi Novello aseguró que el técnico del combinado colombiano cuenta con el visto bueno para asumir en el Xeneize.

De todos modos, conviene señalar que Lorenzo tiene por delante la disputa del Mundial y, en caso de concretarse su llegada, sería una vez finalizado el certamen. Es decir, si Boca avanza por ese camino, la continuidad de Úbeda se mantendría hasta la conclusión de su contrato.

Será clave observar lo que suceda este miércoles 4 de marzo ante Lanús, en un partido que podría resultar determinante para el futuro inmediato del entrenador.

Partido clave: Lanús vs Boca

Boca Juniors dejó pasar una oportunidad que, a priori, parecía inmejorable: disputar tres encuentros consecutivos en La Bombonera.

Lejos de consolidarse, la situación profundizó las dudas en torno a la continuidad de Claudio Úbeda. El Xeneize empató frente a Platense, Racing Club y Gimnasia y Esgrima de Mendoza en su estadio, sumando apenas tres de los nueve puntos posibles. Su próximo compromiso será este miércoles 4 de marzo, desde las 21:00 horas, cuando visite a Lanús en La Fortaleza.

Se tratará de un duelo determinante para el futuro del entrenador. Si bien no hay confirmaciones de que una derrota implique el final de su ciclo, alcanzar la mitad del campeonato fuera de la zona de playoffs representaría un escenario complejo.

La posible formación que analiza el técnico sería:

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

