Boca Juniors afrontará un partido determinante ante Lanús este miércoles 4 de marzo, luego de empatar 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza en condición de local. El resultado dejó sensaciones encontradas y algunos ya observan con atención la continuidad de Claudio Úbeda, mientras comienzan a mencionarse posibles nombres para reemplazar al “Sifón”.
¿LLEGA A JUNIO?
Quién es el entrenador que suena en Boca para reemplazar a Claudio Úbeda
Claudio Úbeda tiene contrato en Boca hasta mitad de este 2026 pero ya empiezan a sonar nombres para reemplazarlo.
Cabe recordar que el exayudante de campo de Miguel Ángel Russo tiene contrato con el Xeneize hasta junio de 2026. Sin embargo, más allá del vínculo vigente, ya comenzó a sonar con fuerza un entrenador en particular como posible sustituto.
¿Reemplazo de Claudio Úbeda?
Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Juan Román Riquelme tomó la decisión de ratificar a Claudio Úbeda, quien se desempeñaba como su ayudante de campo, al frente del primer equipo.
El Xeneize había mostrado una mejora en el tramo final de 2025 e incluso Leandro Paredes llegó a comparar al nuevo entrenador con Lionel Scaloni. Sin embargo, gran parte de ese crédito se diluyó en el encuentro frente a Racing, cuando Úbeda decidió sustituir a Exequiel Zeballos —uno de los futbolistas más desequilibrantes— por Alan Velasco, una modificación que generó fuertes cuestionamientos.
A pesar de la ola de críticas, Riquelme optó por respaldarlo y mantenerle el contrato vigente hasta junio de 2026. No obstante, los rendimientos de Boca en lo que va de temporada están lejos de lo esperado y comenzaron a surgir nombres como posibles reemplazantes del “Sifón”.
Según informó Bolavip, “Néstor Lorenzo, actual entrenador de Colombia, está en carpeta de Boca como posible reemplazante de Claudio Úbeda”. En la misma línea, Pipi Novello aseguró que el técnico del combinado colombiano cuenta con el visto bueno para asumir en el Xeneize.
De todos modos, conviene señalar que Lorenzo tiene por delante la disputa del Mundial y, en caso de concretarse su llegada, sería una vez finalizado el certamen. Es decir, si Boca avanza por ese camino, la continuidad de Úbeda se mantendría hasta la conclusión de su contrato.
Será clave observar lo que suceda este miércoles 4 de marzo ante Lanús, en un partido que podría resultar determinante para el futuro inmediato del entrenador.
Partido clave: Lanús vs Boca
Boca Juniors dejó pasar una oportunidad que, a priori, parecía inmejorable: disputar tres encuentros consecutivos en La Bombonera.
Lejos de consolidarse, la situación profundizó las dudas en torno a la continuidad de Claudio Úbeda. El Xeneize empató frente a Platense, Racing Club y Gimnasia y Esgrima de Mendoza en su estadio, sumando apenas tres de los nueve puntos posibles. Su próximo compromiso será este miércoles 4 de marzo, desde las 21:00 horas, cuando visite a Lanús en La Fortaleza.
Se tratará de un duelo determinante para el futuro del entrenador. Si bien no hay confirmaciones de que una derrota implique el final de su ciclo, alcanzar la mitad del campeonato fuera de la zona de playoffs representaría un escenario complejo.
La posible formación que analiza el técnico sería:
Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
