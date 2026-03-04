Maximiliano Pullaro tajante con Javier Milei: "No me gustó esa agresión que vi"

Por su parte, quien también brindó declaraciones fue la diputada nacional, Gisela Scaglia. La exvicegobernadora adhirió a lo dicho por Pullaro remarcando que los gritos y los insultos de ambos sectores de la grieta solo "logran debilitar las instituciones y alejar al país de un camino claro de desarrollo".

Otro tema central en Santa Fe

Más allá del panorama político a nivel nacional, Pullaro hizo hincapié sobre el inicio del ciclo lectivo 2026 en medio del malestar docente. El santafesino defendió la propuesta salarial de su administración, que incluye un aumento del 13,5% para el primer semestre, ratificando que es una de las ofertas más altas del país.

Si bien reconoció que el reclamo de los sindicatos es atendible, no dudó en marcar los límites financieros de la Provincia:

* Prioridad educativa: "Es fundamental que los chicos estén en las aulas; la cantidad de días de clases impacta directamente en la calidad del conocimiento", sostuvo.

* Cuentas públicas: El radical anticipó que hará el mayor esfuerzo posible sin comprometer la inversión en obra pública y los subsidios al sector productivo.

* Sueldo mínimo: Destacó que el piso salarial propuesto es superior al de muchos trabajadores del sector privado y otros sectores públicos.

image En medio del malestar docente, Maximiliano Pullaro hizo foco en el inicio del ciclo lectivo 2026.

El Gobierno provincial salió rápidamente a fijar posición tras el paro docente del lunes 2 de marzo. Desde la Casa Gris insistieron en que la medida no tuvo la contundencia anunciada en la previa, celebraron la apertura de la mayoría de las escuelas y subrayaron que en el sector privado la presencialidad fue casi total. En paralelo, reafirmaron que no habrá reapertura de la paritaria salarial al menos hasta mediados de año.

"Seguiremos charlando, pero tenemos que seguir invirtiendo en el desarrollo de Santa Fe", concluyó cerrando la puerta a un incremento que desequilibre las arcas provinciales.

