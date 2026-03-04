SANTA FE. Luego de asistir a la apertura del 144° período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el gobernador, Maximiliano Pullaro, expresó su malestar por el clima tenso que dominó la jornada. El mandatario provincial lamentó las descalificaciones mutuas entre el gobierno de Javier Milei y el peronismo.
EN CONTRA DE "LA POLÍTICA DEL LIKE"
Maximiliano Pullaro tajante con Javier Milei: "No me gustó esa agresión que vi"
Maximiliano Pullaro apeló a una metáfora futbolística para graficar lo que generó Javier Milei en el Congreso: "Era como un Unión-Colón o un Newell's-Central".
Maximiliano Pullaro se despegó de Javier Milei
Tras mantener varios días en silencio, el oriundo de Hughes fue consultado por la prensa sobre el discurso del Presidente. "No me gustó esa agresión que vi, no estoy acostumbrado", aseguró. Sobre esa línea, sumó: "Siempre debato con pasión, pero en el marco del respeto, y creo que lo hemos logrado en Santa Fe. No me van a escuchar nunca agredir a otro dirigente".
En ese sentido, apeló a una metáfora futbolística para graficar el nivel de tensión que vivió en el recinto. "Era como un Unión-Colón o un Newell's-Central", señaló considerando que el debate público se transformó en "una lógica de tribuna" orientada a captar seguidores en redes sociales antes que a discutir argumentos.
La política del like
El titular de la Casa Gris reivindicó la coalición que gobierna Santa Fe junto al socialismo y el PRO como un ejemplo de convivencia institucional diferenciándose de lo que llamó "la política del like".
Por su parte, quien también brindó declaraciones fue la diputada nacional, Gisela Scaglia. La exvicegobernadora adhirió a lo dicho por Pullaro remarcando que los gritos y los insultos de ambos sectores de la grieta solo "logran debilitar las instituciones y alejar al país de un camino claro de desarrollo".
Otro tema central en Santa Fe
Más allá del panorama político a nivel nacional, Pullaro hizo hincapié sobre el inicio del ciclo lectivo 2026 en medio del malestar docente. El santafesino defendió la propuesta salarial de su administración, que incluye un aumento del 13,5% para el primer semestre, ratificando que es una de las ofertas más altas del país.
Si bien reconoció que el reclamo de los sindicatos es atendible, no dudó en marcar los límites financieros de la Provincia:
* Prioridad educativa: "Es fundamental que los chicos estén en las aulas; la cantidad de días de clases impacta directamente en la calidad del conocimiento", sostuvo.
* Cuentas públicas: El radical anticipó que hará el mayor esfuerzo posible sin comprometer la inversión en obra pública y los subsidios al sector productivo.
* Sueldo mínimo: Destacó que el piso salarial propuesto es superior al de muchos trabajadores del sector privado y otros sectores públicos.
El Gobierno provincial salió rápidamente a fijar posición tras el paro docente del lunes 2 de marzo. Desde la Casa Gris insistieron en que la medida no tuvo la contundencia anunciada en la previa, celebraron la apertura de la mayoría de las escuelas y subrayaron que en el sector privado la presencialidad fue casi total. En paralelo, reafirmaron que no habrá reapertura de la paritaria salarial al menos hasta mediados de año.
"Seguiremos charlando, pero tenemos que seguir invirtiendo en el desarrollo de Santa Fe", concluyó cerrando la puerta a un incremento que desequilibre las arcas provinciales.
