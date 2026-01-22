Maximiliano Pullaro no la tiene fácil: 2027 en la mira, pero primero Javier Milei

image La jugada política del gobernador santafesino con la administración libertaria.

Santa Fe no está en la mirada del Gobierno y desde la Provincia lo saben. Sin ir más lejos, mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, negocia con gobernadores por la 'Modernización Laboral', el nombre del radical no está en carpeta.

Cambios en Ganancias

Por su parte, teniendo en consideración las modificaciones planteadas en la iniciativa de modificación de la ley de Ganancias, el oriundo de Hughes se distanció de la postura de rechazo que reina en otras provincias. No obstante, ratificó que sólo buscará aquella medida que "impacte también sobre las pymes" y no solo sobre las grandes empresas.

A su vez, se diferenció de otros gobernadores. "Nosotros coincidimos que tienen que seguir bajándose los impuestos en la República Argentina, como lo hicimos, como única provincia, y ustedes lo pueden haber visto en la ley tributaria, en donde tuvimos muchas exenciones impositivas, fundamentalmente para el sector productivo", explicó.

Sobre ese marco pidió que la baja de gravamen en Ganancias llegue "aparejada de otra baja de impuestos como el impuesto del cheque o como las retenciones al agro, porque si no es muy difícil que pueda haber un efecto virtuoso de crecimiento dentro de la economía".

Mientras tanto, Pullaro no se rinde y busca hacer 'canje': Aceptar la baja de Ganancias a cambio de que Nación retome transferencias y pague la deuda con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.

image Negociación incómoda para Maximiliano Pullaro.

