Maximiliano Pullaro no la tiene fácil: 2027 en la mira, pero primero Javier Milei

SANTA FE. El gobernador, Maximiliano Pullaro, reiteró su postura sobre la Reforma Laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei: aseguró que mantiene "muchas coincidencias", aunque insiste en hacer énfasis sobre la "mirada Pyme". Asimismo, solicitó compensar ganancias con la baja de retenciones.
Sin mantenerse alejado de Nación, el mandatario provincial eligió una estrategia más compleja: no confrontar con la administración libertaria y, en paralelo, marcar una postura propia de Santa Fe, con argumentos productivos y foco Pyme.
Posterior a ello, remarcó: "Eso es lo que tenemos que defender en la ley de modernización laboral que se va a tratar en el Congreso".
La gestión de Pullaro parece posicionarse firme en la misma vereda del proyecto libertario, sabiendo que ese gesto profundiza su grieta con trabajadores, sindicatos y sectores del empleado público. Sin embargo, Pullaro juega a fondo con la mira en 2027 y el propósito de no quedar vinculado al kirchnerismo.
Santa Fe no está en la mirada del Gobierno y desde la Provincia lo saben. Sin ir más lejos, mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, negocia con gobernadores por la 'Modernización Laboral', el nombre del radical no está en carpeta.
Cambios en Ganancias
Por su parte, teniendo en consideración las modificaciones planteadas en la iniciativa de modificación de la ley de Ganancias, el oriundo de Hughes se distanció de la postura de rechazo que reina en otras provincias. No obstante, ratificó que sólo buscará aquella medida que "impacte también sobre las pymes" y no solo sobre las grandes empresas.
A su vez, se diferenció de otros gobernadores. "Nosotros coincidimos que tienen que seguir bajándose los impuestos en la República Argentina, como lo hicimos, como única provincia, y ustedes lo pueden haber visto en la ley tributaria, en donde tuvimos muchas exenciones impositivas, fundamentalmente para el sector productivo", explicó.
Sobre ese marco pidió que la baja de gravamen en Ganancias llegue "aparejada de otra baja de impuestos como el impuesto del cheque o como las retenciones al agro, porque si no es muy difícil que pueda haber un efecto virtuoso de crecimiento dentro de la economía".
Mientras tanto, Pullaro no se rinde y busca hacer 'canje': Aceptar la baja de Ganancias a cambio de que Nación retome transferencias y pague la deuda con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.
