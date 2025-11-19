Maximiliano Pullaro entre la necesidad de negociar con Nación y su lista de pedidos

Como cierre, el oriundo de Hughes señaló: "Necesitamos estar unidos, trabajar juntos, con proyectos de largo plazo que nos permitan poner a la Provincia Invencible de Santa Fe en lo más alto de la República Argentina; y lo hacemos espalda con espalda con cada uno de los funcionarios, sean del partido que sean: estas viviendas no se pararon, porque entendemos que todas las obras que se comenzaron se tienen que terminar".

image Otro mensaje al Gobierno.

Agenda de reclamos

Uno de los ejes centrales que el Gobierno de Santa Fe pretende llevar a la mesa de diálogo con el Ministerio del Interior es el histórico reclamo por los fondos que el Estado nacional adeuda a la provincia.

En ese sentido, Pullaro fue claro: "No podemos dejar de reclamar de manera insistente y de manera institucional lo que la Nación le debe al gobierno provincial".

Para dimensionar la magnitud de esta deuda, el radical recordó que los recursos pendientes representan "una cifra similar a todo lo que la provincia invertirá este año en obra pública". Sobre esa línea, destacó la inversión provincial en infraestructura, indicando que "este año estamos invirtiendo tres veces más de lo que se había ejecutado en el año que más se había invertido en la provincia".

A su vez, instó a que el Gobierno retome el compromiso de inversión en infraestructura, especialmente en rutas nacionales, valorando la reciente reactivación de obras suspendidas durante casi dos años, aunque advirtió sobre un ritmo de ejecución aún insuficiente.

image Maximiliano Pullaro todavía no pisó Balcarce 50 en el marco de la nueva ronda de diálogo.

