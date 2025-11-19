Milei sigue vaciando a la UCR: Tres radicales se suman al bloque libertario en Diputados

La Libertad Avanza consiguió un nuevo impulso político en la Cámara de Diputados tras incorporar a tres legisladores que hasta ahora eran radicales. Con este movimiento, el oficialismo avanza en su objetivo de convertirse en la primera minoría del recinto, una disputa clave de cara al tratamiento de las reformas que Javier Milei buscará impulsar en sesiones extraordinarias.
Los diputados Pablo Picar, Roberto Campero y Mariela Tournier (conocidos como parte del grupo “radicales con peluca” por su cercanía con el Gobierno en votaciones estratégicas) oficializaron su pase al bloque libertario. La bienvenida estuvo encabezada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni.
“Seguimos sumando leones para aprobar las leyes que Milei necesita. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia”, celebró Bornoroni en redes sociales, en un mensaje que refuerza la aspiración libertaria de consolidar su músculo legislativo.
A un paso del liderazgo en Diputados
Con estas incorporaciones, La Libertad Avanza pasará a contar con 91 diputados, cifra que la deja prácticamente empatada con Unión por la Patria. Si finalmente se suma el legislador del PRO Alejandro Bongiovanni —a quien el oficialismo sigue tentando— el bloque libertario podría quedar al frente de la Cámara en número y peso político.
El avance coincide con los recientes desprendimientos en el peronismo: Javier Noguera y Jorge “Gato” Fernández dejaron UxP, debilitando aún más la primera minoría que ostenta el kirchnerismo.
El Gobierno también mantiene conversaciones con gobernadores del norte, principalmente con Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), cuyos bloques suman 11 diputados más. Una ruptura de esos espacios sería un golpe directo a la oposición.
Milei y un bloque que crece hacia las reformas
El salto de los tres radicales se suma a una serie de incorporaciones que en las últimas semanas fortalecieron al oficialismo. Diputados del PRO como Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado, Carlos Almenda y otros ya integran la bancada libertaria o se aliaron a ella.
Este crecimiento numérico resulta estratégico para el Poder Ejecutivo, que espera habilitar pronto el tratamiento del paquete de reformas económicas, fiscales y laborales que Milei enviará al Congreso en los próximos días.
Tensiones y resistencias internas
En paralelo, algunas figuras que colaboraron con el oficialismo ahora se distanciaron. Es el caso de Verónica Razzini (Futuro y Libertad), que quedó relegada en su distrito; y del MID, cuyos dos representantes (Oscar Zago y Eduardo Falcone) rompieron con LLA tras la salida de Zago de la presidencia del bloque.
Aun así, en el mileísmo confían en ampliar todavía más la bancada. La posible incorporación de Lorena Petrovich, quien reemplazará a Silvia Lospennato, también es observada como una oportunidad.
Un tablero político en movimiento
Mientras el Congreso se prepara para un fin de año caliente, la estrategia del Gobierno es clara: sumar voluntades para evitar bloqueos y garantizar que las reformas logren dictamen y llegar al recinto.
Con esta nueva jugada, Milei reafirma que sus alianzas no solo se construyen desde el Poder Ejecutivo, sino también desde la capacidad de seducción legislativa. Y el radicalismo (fracturado, tensionado y sin conducción unificada) vuelve a convertirse en terreno fértil para el avance libertario.
