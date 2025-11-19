Milei sigue vaciando a la UCR: Tres radicales se suman al bloque libertario en Diputados

El Gobierno también mantiene conversaciones con gobernadores del norte, principalmente con Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), cuyos bloques suman 11 diputados más. Una ruptura de esos espacios sería un golpe directo a la oposición.

Milei y un bloque que crece hacia las reformas

El salto de los tres radicales se suma a una serie de incorporaciones que en las últimas semanas fortalecieron al oficialismo. Diputados del PRO como Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado, Carlos Almenda y otros ya integran la bancada libertaria o se aliaron a ella.

Este crecimiento numérico resulta estratégico para el Poder Ejecutivo, que espera habilitar pronto el tratamiento del paquete de reformas económicas, fiscales y laborales que Milei enviará al Congreso en los próximos días.

Tensiones y resistencias internas

En paralelo, algunas figuras que colaboraron con el oficialismo ahora se distanciaron. Es el caso de Verónica Razzini (Futuro y Libertad), que quedó relegada en su distrito; y del MID, cuyos dos representantes (Oscar Zago y Eduardo Falcone) rompieron con LLA tras la salida de Zago de la presidencia del bloque.

Aun así, en el mileísmo confían en ampliar todavía más la bancada. La posible incorporación de Lorena Petrovich, quien reemplazará a Silvia Lospennato, también es observada como una oportunidad.

Un tablero político en movimiento

Mientras el Congreso se prepara para un fin de año caliente, la estrategia del Gobierno es clara: sumar voluntades para evitar bloqueos y garantizar que las reformas logren dictamen y llegar al recinto.

Con esta nueva jugada, Milei reafirma que sus alianzas no solo se construyen desde el Poder Ejecutivo, sino también desde la capacidad de seducción legislativa. Y el radicalismo (fracturado, tensionado y sin conducción unificada) vuelve a convertirse en terreno fértil para el avance libertario.

