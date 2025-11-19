OPORTUNIDAD ÚNICA
Antártida: lanzaron dos tours inéditos para visitar el continente blanco
La plataforma Civitatis incorporó el tour aéreo más exclusivo que permite pasar un día completo en la Antártida o ir en crucero. Turismo inigualable.
La primera implica un viaje único que permite a los viajeros acercarse al continente blanco en un solo día por vía aérea y vivir de primera mano la majestuosidad de uno de los rincones más remotos del mundo, mientras que la segunda propone hacerlo a través de un crucero de diez días.
Un día en la Antártida
La primera excursión brinda la oportunidad de visitar la Antártida por el día a bordo de un vuelo directo que parte desde Punta Arenas (Chile) hacia la isla Rey Jorge, la más grande del archipiélago de las Shetland ubicada en el sur del continente blanco, y uno de los principales centros de investigación y colaboración entre diferentes países. Conocida en Argentina como isla 25 de Mayo, éste es el punto estratégico perfecto para pasar un día entre inmensos glaciares, montañas e icebergs, generando un impacto visual y emocional incomparable.
La actividad incluye recorridos a pie por la base y alrededores, y una navegación en botes zodiac para avistar pingüinos y disfrutar del imponente paisaje polar conformado por glaciares, acantilados helados, fauna autóctona y un entorno silencioso y sobrecogedor. Todo ello, en una travesía inolvidable que no se parece a nada que se pueda encontrar en otro lugar. El precio es de 6.600 dólares por persona.
Crucero al continente blanco
Por otro lado, la compañía anunció la reciente incorporación a la plataforma de un crucero de diez días por la península antártica. La embarcación, que parte desde Ushuaia, Argentina, navega por el Canal Beagle, a través del Paso Mackinlay, cruzando luego el Pasaje Drake. A lo largo de este viaje, se puede apreciar la fauna sorprendente del territorio helado y los témpanos y montañas nevadas del archipiélago Shetland del Sur, conformado por una veintena de islas e islotes.
Durante la travesía, se navega en este paisaje surrealista, pasando por la caldera inundada de la Isla Decepción, y las islas King George y Livingston donde se pueden ver pingüinos, elefantes marinos, focas, ballenas jorobadas y hasta orcas. Además, el barco pasa por el Estrecho de Gerlache, el Canal Neumayer y el Canal Lemaire, para observar glaciares y la naturaleza extasiante del lugar. El precio total del crucero con salida y regreso a Ushuaia, régimen de pensión completa en comidas y bebidas, y excursiones, parte de los 6.730 dólares por persona.
