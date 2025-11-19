Antártida: lanzaron dos tours inéditos para visitar el continente blanco

Durante la travesía, se navega en este paisaje surrealista, pasando por la caldera inundada de la Isla Decepción, y las islas King George y Livingston donde se pueden ver pingüinos, elefantes marinos, focas, ballenas jorobadas y hasta orcas. Además, el barco pasa por el Estrecho de Gerlache, el Canal Neumayer y el Canal Lemaire, para observar glaciares y la naturaleza extasiante del lugar. El precio total del crucero con salida y regreso a Ushuaia, régimen de pensión completa en comidas y bebidas, y excursiones, parte de los 6.730 dólares por persona.

