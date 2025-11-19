"Bajó el dólar, el petróleo, pero la nafta no para de subir": Segundo aumento en el mes

La misma se da en el marco de un retoque inflacionario mayorista de octubre, que se ubicó en 1,1%, pese al mes de fuerte volatilidad cambiaria por la incertidumbre electoral. De todos modos, terminó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que marcó un 2,3% en el mismo período.

Movimientos económicos

Quien sí brindó un panorama acerca de lo sucedido fue el analista económico, Christian Buteler, que conversó con el medio local Radio Boing sobre los recientes movimientos en el mercado, el salto imprevisto de los costos de la nafta y la relativa calma del dólar.

Consultado sobre lo que se vio en el inicio de la jornada en relación a los combustibles, explicó que las causas son diversas y no siempre obedecen al mismo factor.

"Siempre tenés distintos motivos. A veces el motivo es una suba de impuestos, recordar que el precio de la nafta tiene impuestos adentro que también se van actualizando, y a veces es eso lo que impulsa la suba del precio en el surtidor".

Sin embargo, también sostuvo que otra causa puede ser alguna modificación en el tipo de cambio o en el valor del petróleo a nivel internacional. Recordemos que este martes el Gobierno decidió una baja en las retenciones para el petróleo convencional.

image Análisis del economista, Christian Buteler.

Sobre la volatilidad del dólar, Buteller consideró que el valor actual se mantiene "dentro de lo razonable" y brinda "paz financiera" al Gobierno tras las elecciones.

Como cierre, el analista remarcó que la administración libertaria está haciendo algunas cosas bien, como bajar la tasa de interés, lo cual ayuda a la actividad y al consumo. No obstante, hoy la economía argentina todavía sigue con problemas como suspensiones y cierres de empresas y comercios, por lo que es un momento"muy temprano para poder sacar conclusiones" sobre una recuperación general.

