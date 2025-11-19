Un buque espía de la flota rusa entró en varias oportunidades en la zona de las aguas jurisdiccionales de Reino Unido, puntualmente en la costa norte de Escocia, y apuntó directamente con un láser a unos pilotos de aeronaves británicas, justamente cuando estos mismo le advertían de la infracción, según lo divulgó este miércoles el ministro de Defensa, John Healey.
INTIMIDANTE MANIOBRA
Reino Unido denuncia que el buque espía de Rusia los apuntó con un láser
Reino Unido amenaza a Rusia con una acción militar tras que el buque espía ruso "Yantar" entrara en sus aguas jurisdiccionales y apuntara a varios pilotos con una mira láser.
El ministro británico comunicó este miércoles de la incursión del buque espía ruso Yantar en aguas territoriales y aseguró que Reino Unido tiene "opciones militares" preparadas en caso de que las acciones de dicha embarcación representen una amenaza a la soberanía nacional tras que apuntara con láseres a los pilotos británicos enviados a vigilarlo.
Haley, el ministro de Defensa británico, sostuvo ante los medios que apuntar con láseres a los pilotos de la RAF era "sumamente peligroso", sugiriendo que esto puede llevar a una escala entre Londres y Moscú, al mismo tiempo que expresó sin rodeos que Gran Bretaña estaba preparada para reaccionar militarmente dependiendo del próximo movimiento del Yantar.
"Tenemos opciones militares preparadas en caso de que el Yantar cambie de rumbo", dijo Healey.
Rusia asegura que no está detrás de ello y Reino Unido la acusa de intentar un acto de sabotaje
Sin embargo, el gobierno de Rusia, a través de la embajada rusa en Londres, negó que ello se tratara de una incursión rusa en aguas territoriales inglesas, y declaró: "Las acciones de nuestro país no afectan a los intereses del Reino Unido y no tienen como objetivo socavar su seguridad".
"No nos interesan las comunicaciones submarinas británicas", afirmó, instando a "la parte británica a abstenerse de medidas destructivas que exacerben los fenómenos de crisis en el continente europeo".
No obstante, la maniobra rusa formaría parte de una serie de intimidaciones e incidentes llevadas a cabo por Rusia para desetabilizar y amenazar a la OTAN, el bloque transatlántico que financia en armas y municiones al frente de guerra de Ucrania, según el gobierno de Reino Unido.
"El aumento de incidentes híbridos en el espacio euroatlántico es profundamente preocupante y es por eso que continuaremos trabajando con paso firme frente a ello”, afirmó la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, en declaraciones en Berlín, después de mostrar su apoyo a Varsovia “por el ataque sin precedentes contra una línea ferroviaria clave en Polonia usada para entregar apoyo vital a Ucrania”.
“Es claramente un acto de sabotaje inaceptable”, añadió.
Más contenido en Urgente24
Alberto Fernández quiso salvarse y enterró a Viviana Canosa: "Tuvimos una..."
El hijo de Pappo, condenado por golpear y aterrorizar a su ex
Marcelo Tinelli no emboca una: ¿Carnaval le baja la persiana?
La película de 1 hora y 45 que la crítica recomienda sin dudar