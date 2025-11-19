Reino Unido denuncia que el buque espía de Rusia los apuntó con un láser

"No nos interesan las comunicaciones submarinas británicas", afirmó, instando a "la parte británica a abstenerse de medidas destructivas que exacerben los fenómenos de crisis en el continente europeo".

No obstante, la maniobra rusa formaría parte de una serie de intimidaciones e incidentes llevadas a cabo por Rusia para desetabilizar y amenazar a la OTAN, el bloque transatlántico que financia en armas y municiones al frente de guerra de Ucrania, según el gobierno de Reino Unido.

"El aumento de incidentes híbridos en el espacio euroatlántico es profundamente preocupante y es por eso que continuaremos trabajando con paso firme frente a ello”, afirmó la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, en declaraciones en Berlín, después de mostrar su apoyo a Varsovia “por el ataque sin precedentes contra una línea ferroviaria clave en Polonia usada para entregar apoyo vital a Ucrania”.

“Es claramente un acto de sabotaje inaceptable”, añadió.

Más contenido en Urgente24

Alberto Fernández quiso salvarse y enterró a Viviana Canosa: "Tuvimos una..."

El hijo de Pappo, condenado por golpear y aterrorizar a su ex

Marcelo Tinelli no emboca una: ¿Carnaval le baja la persiana?

La película de 1 hora y 45 que la crítica recomienda sin dudar