Cómo la perimenopausia afecta el sueño y qué puedes hacer

La perimenopausia también se vincula con apnea obstructiva del sueño, trastornos respiratorios del sueño, y síndrome de piernas inquietas que empeora por la noche.

En general, se cree que la fluctuación hormonal es lo que puede afectar negativamente el sueño durante la perimenopausia y la menopausia.

"A medida que disminuyen los niveles de estrógeno, la termorregulación se vuelve menos estable, lo que provoca sofocos y sudoración nocturna", explican en Stanford University.

Y siguen: "Asimismo, la progesterona tiene efectos sedantes y favorece el sueño, por lo que su disminución contribuye a dificultades para conciliar el sueño, un sueño más ligero, despertares nocturnos y una reducción general de la calidad del sueño".

insomnio dormir sueño karlyukav.jpg Los cambios en el sueño durante la perimenopausia son muy comunes.

Esto puede generar angustia y frustración en las mujeres.

“Los síntomas de la perimenopausia también pueden minar la confianza en la propia capacidad para dormir. A medida que los trastornos del sueño se vuelven más frecuentes o disruptivos, la ansiedad y la frustración pueden perpetuar aún más el ciclo de un sueño deficiente”, dice a la Sleep Foundation, Audrey Wells, MD, médico especialista en medicina del sueño, experto en CPAP, Maryland.

Cómo dormir mejor durante la perimenopausia

Ahora bien, la buena noticia es que los problemas de sueño relacionados con la perimenopausia tienen solución. Y es que, existen varias maneras de mejorar el sueño en este periodo.

Aquí hay algunas recomendaciones para dormir mejor durante la perimenopausia:

Crea hábitos de sueño saludable

Ten un vaso de agua en la mesa de noche para combatir los sofocos

Usa pijamas frescas y que absorban el sudor

Haz ejercicio físico de manera regular

Practica técnicas como atención plena para relajarte antes de dormir

Procura dormir en una habitación fresca y oscura

Considera la terapia hormonal menopáusica para los sofocos, siempre consultando antes con el médico

Limita el consumo de cafeína y alcohol antes de dormir

Procura acostarte y levantarte a la misma hora todos los días

