Si tienes más de 50 años, prueba estos trucos para un intestino sano

La fibra es esencial para una dieta saludable. Según la Clínica Mayo, "la fibra dietética no sólo ayuda a prevenir el estreñimiento, sino que además puede ayudar a mantener un peso saludable y reducir el riesgo para diabetes, enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer".

Entre los alimentos ricos en fibra se encuentran: bayas, lentejas, frijoles, garbanzos, avena, quinoa, frutos secos y semillas de chía.

Haz ejercicio

El ejercicio es un aliado fantástico de la salud intestinal y los microbios que viven en él.

“El ejercicio es una de las maneras más poderosas de estimular la microbiota intestinal”, dice la gastroenteróloga Christine Lee, MD, a la Clínica Cleveland.

De hecho, “probablemente sea la mejor 'medicina' que tenemos para el intestino”, agrega.

Mantente hidratado

Beber abundante agua no sólo ayuda a sentirte con más energía, sino que es sumamente importante para el intestino, algo que muchos no saben.

De acuerdo con UCLA Health, "incluso una pequeña deshidratación aumenta considerablemente el riesgo de estreñimiento. El sistema digestivo necesita mucha agua para lubricarse y para formar y mover las heces".

calor hidratación agua bebida freepik.jpg ¿Un remedio natural contra el estreñimiento? Beba agua.

Incluye probióticos

Probablemente también haya escuchado que los probióticos son buenos para el intestino y debería creerlo.

Los probióticos son colonias de bacterias "buenas". El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) indica que, "se cree que los probióticos ayudan a restaurar el equilibrio natural de las bacterias en el intestino (incluidos el estómago y los intestinos)"

Puede encontrar probióticos naturalmente en alimentos fermentados, como yogur, kéfir y chucrut.

Deja de fumar

Si cree que el hábito de fumar sólo es dañino para los pulmones y el corazón, está equivocado.

April Pawluk, gerente de programa estratégico del Centro de Microbiota en Salud Pública Harvard Chan, dice a Harvard Health Publishing: "Fumar puede matar algunos microbios y disminuir la diversidad microbiana. Fumar también ejerce estrés físico sobre el cuerpo, incluyendo los microbios".

"Y cuando los microbios están bajo estrés, cambian su función. Perciben que están en una mala situación y, en algunos casos, se atacan entre sí, o a nosotros. Eso puede causar un desequilibrio en la microbiota intestinal", añade.

Así que ya tiene un motivo más para dejar de fumar: tener un intestino feliz.

