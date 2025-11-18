Final político de ex asesor de Clinton por su "amorío" con Jeffrey Epstein

Los correos electrónicos publicados la semana pasada incluían mensajes en los que Summers se lamentaba ante Epstein de que no estaba “llegando a ninguna parte” con una mujer que le interesaba “excepto como mentora de economía” y que ella no había querido tomar una copa con él “porque estaba 'cansada'”.

“Cuando reflexiono, pienso que estoy esquivando una bala… Creo que lo correcto es cortar el contacto. Sospecho que ella lo echará de menos. El problema es que yo también”, escribió Summers en un mensaje a Epstein en noviembre de 2018.

Al día siguiente, Summers escribió que la mujer había sido “inteligente, asertiva y guapísima” en una conferencia y concluyó: “Estoy jodido”.

image Summers, el ex secretario del Tesoro estadounidense durante la presidencia de Bill Clinton.

En uno de los mensajes, que data de 2017, Summers le consultó en modo irónico a Epstein: "¿Cómo es la vida entre los ricos y los libertinos?". También quedó de manifiesto que el ex asesor de Clinton tiene cierta misoginia, ya que le dijo a Epstein que había afirmado en una conferencia que "la mitad del coeficiente intelectual del mundo lo poseían las mujeres, sin mencionar que representan más del 51 por ciento de la población".

En los mensajes, también salió a la luz que Donald Trump sabía más de las actividades de Jeffrey Epstein de lo que públicamente ha admitido. De hecho, en un correo electrónico, Epstein dijo abiertamente que Donald Trump “sabía de las chicas”, aparentemente en referencia a la afirmación de Trump de que lo expulsó de su club Mar-a-Lago por captar a mujeres jóvenes:

"Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara"

Poco antes de que Trump ganara sus primeras elecciones en 2016, el biografista de Trump, Michael Wolff, se puso en contacto con Epstein, bajo el asunto: “Este podría ser el momento”, sugiriéndole que podría perjudicar las posibilidades de Trump si hablaba. No quedó claro qué creía Wolff que diría Epstein ni si Epstein respondió al mensaje.

image Donald Trump mencionado en los archivos de Epstein.

Aún más atrás en el tiempo, en un correo electrónico del 2 de abril de 2011, Epstein le escribió a su novia y socia, Ghislaine Maxwell:

"Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… [Nombre censurado de otra persona] pasó horas en mi casa con él… nunca se le ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy al 75%"

Maxwell respondió ese mismo día: “He estado pensando en eso”.

Los miembros republicanos de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes identificaron a la persona como Virginia Giuffre, una de las sobrevivientes de Epstein que se suicidó en abril, y acusaron a los demócratas de ocultar su nombre porque ella NO había señalado a Trump como un cliente de la red de trata.

El financista neoyorkino también escribió en un correo electrónico de 2018 a un asesor de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama: “Sé lo corrupto que es Donald”, refiriéndose a los muertos en el placard del influyente republicano, ahora devenido en presidente de Estados Unidos.

