PUAM: La decisión que deja sin esta pensión a miles de adultos mayores

¿Cuánto cobrarán quienes reciban la PUAM en noviembre y qué pasa con el beneficio?

En noviembre de 2025, la PUAM alcanzará los $266.520, tras la actualización por movilidad. Aunque puede complementarse con bonos, sigue ubicándose por debajo de la jubilación mínima.

En paralelo, las jubilaciones ordinarias tendrán un incremento del 2,1%, llevando el haber mínimo a $333.150, más un bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $403.150. En el extremo opuesto, el haber máximo quedará en $2.241.788,48, sin posibilidad de recibir bono al superar el tope establecido.

