Ricardo Darín confirmó una noticia bomba sobre El Eternauta

El actor Ricardo Darín habló sobre la serie de Netflix que causó sensación: El Eternauta. Una noticia bomba que causó sensación.

18 de noviembre de 2025 - 14:52
Bomba: Ricardo Darín confirmó la mejor noticia sobre El Eternauta.

Ricardo Darín es el protagonista de la serie de Netflix que causó sensación en Argentina durante este 2025: El Eternauta. Ahora el actor soltó una noticia espectacular para todos los fanáticos de esta historia que llegó a la pantalla para causar sensación.

Sin duda El Eternauta se ganó el corazón de todos en Argentina y otras partes del mundo. De una historieta a la pantalla de Netflix, esta historia supo convertirse en la más vista del país y tener a todos en vilo por una segunda temporada.

Ricardo Darín habló sobre El Eternauta.

Ricardo Darín confirmó tercera temporada de El Eternauta

En un diálogo con Mario Pergolini, Ricardo Darín se encargó de confirmar que El Eternauta va a tener una tercera temporada. Si bien ya se sabía que iba a haber una segunda entrega, esto dejó helados a todos los fanáticos de la serie argentina.

"El Eternauta no termina en la segunda temporada. Aparentemente vamos a hacer la tercera. De todos modos, esto se puede modificar porque no depende de mí", lanzó Darín dejando a todos helados. Así las cosas, el actor tiene su 2026 ocupado con el rodaje de esta increíble producción que puso a Argentina en lo más alto.

El intérprete, además, sostuvo que jamás esperó semejante recibimiento para esta serie: "Cuando hicimos el trabajo uno veía que era una cosa grande por el nivel de producción y por la tecnología. También por la cabeza de Bruno Stagnaro. Ya se palpitaba que no iba a ser una serie que pasara desapercibida. Pero nadie esperaba tanto", soltó.

