La nueva miniserie de Prime Video arranca como un viaje perfecto que se desarma de a poco, con esa mezcla incómoda de glamour, sospecha y vínculos que se tensan cuando aparece alguien dispuesto a mover piezas que nadie imaginaba. Este thriller juega a esconder sus verdaderas intenciones, dejando señales que te obligan a mirar dos veces lo que parece obvio.
VAS A QUERER VERLA HOY
La miniserie de 6 episodios que está en boca de todos y no podés saltear
Prime Video acaba de estrenar una miniserie imperdible, a pura intriga, tensión y una infiltración que detona todo. 6 episodios que piden maratón urgente.
La calma antes del desastre en la nueva apuesta de Prime Video
Se trata de "Malicia" ("Malice" en inglés), la serie que Prime Video estrenó el 14 de noviembre, filmada entre Londres y la isla de Paros, en Grecia, que aparece como un escenario engañosamente perfecto, donde todo arranca suave, amable, casi inocente, hasta que empezás a ver las sombras debajo de tanto cielo impoluto.
La familia Tanner, con David Duchovny al frente como Jamie, un personaje tan insoportable como magnético, capaz de tirar frases que te dejan dudando si reírte o suspirar, está descansando en una villa lujosa cuando entra en escena Adam, el tutor interpretado por Jack Whitehall, que parece ser de esos hombres que te caen bien de entrada sin que puedas explicar muy bien por qué.
A partir de un gesto casi ridículo, robarle directamente el tutor a unos amigos, los Tanner se lo llevan a Londres para que se encargue de sus hijos, sin tener idea de que están metiendo a un intruso en su casa, alguien que entiende muy bien cómo colarse en los huecos afectivos que deja una familia acomodada pero frágil.
La serie juega con inteligencia entre los dos paisajes: la luz tremenda de Paros, donde todos se sienten infalibles, y el Londres frío y reservado, donde el plan de Adam toma forma con otra densidad. Esa transición, sumada a la tensión que se va acumulando entre los personajes, sobre todo entre Jamie y Nat, interpretada por Carice van Houten, arma un clima de thriller elegante que nunca subestima al espectador.
A diferencia de tantos relatos de infiltrados donde el misterio se sostiene en el silencio, acá lo inquietante pasa por cómo Adam se mueve, por esos gestos que no son del todo amigables, por una sonrisa que se siente un segundo fuera de tono; es decir, por una presencia que nunca parece falsa pero tampoco honesta, un punto intermedio difícil de lograr.
"Malicia", en ese sentido, no intenta innovar en la trama sino en la atmósfera: mezcla humor negro, tensión y un retrato bastante ácido de cómo las familias con dinero pueden derrumbarse por una grieta mínima.
Críticas cruzadas y un thriller que igual te atrapa
Las críticas internacionales fueron bastante sinceras y dejaron claro que la serie no pasa desapercibida. The Guardian la definió como "una mezcla de ‘The White Lotus’ y ‘The Talented Mr Ripley, por supuesto, que aprovecha la aversión y la fascinación de los espectadores por la vida de los ricos y fabulosos."
Por su parte, Screen Rant destacó otra dimensión con la frase "Las apasionantes interpretaciones y el oscuro sentido del humor subyacente en ciertas secuencias me mantuvieron pegado a la pantalla hasta el punto de querer mucho más."
En Ready Steady Cut fueron más específicos: "No debería funcionar en muchos aspectos, pero el primer giro dramático de Jack Whitehall resulta sorprendentemente convincente." Ese comentario resume algo clave: la serie tiene momentos obvios, pero aun así te empuja a seguir adelante. Y eso, en tiempos donde abundan las ficciones que quieren ser más complejas de lo que son, es casi un mérito.
Las críticas más duras apuntan a que la serie no profundiza en ciertas motivaciones, que algunos hechos quedan sin explicación o que el tono cambia según la escena. Pero incluso esas observaciones terminan reforzando una idea: "Malicia" funciona como un thriller filoso, que te acomoda para una maratón tranquila, sin exigir demasiado pero manteniendo la tensión justa.
En definitiva, son 6 episodios venenosos, elegantes y efectivos, un retrato incómodo de cómo la vida perfecta puede desmoronarse con la llegada del intruso correcto. Prime Video suma así otra serie pensada para ver con un ojo atento y el otro esperando el golpe que, tarde o temprano, llega.
