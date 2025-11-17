La miniserie de 6 episodios que está en boca de todos y no podés saltear

A diferencia de tantos relatos de infiltrados donde el misterio se sostiene en el silencio, acá lo inquietante pasa por cómo Adam se mueve, por esos gestos que no son del todo amigables, por una sonrisa que se siente un segundo fuera de tono; es decir, por una presencia que nunca parece falsa pero tampoco honesta, un punto intermedio difícil de lograr.

"Malicia", en ese sentido, no intenta innovar en la trama sino en la atmósfera: mezcla humor negro, tensión y un retrato bastante ácido de cómo las familias con dinero pueden derrumbarse por una grieta mínima.

Críticas cruzadas y un thriller que igual te atrapa

Las críticas internacionales fueron bastante sinceras y dejaron claro que la serie no pasa desapercibida. The Guardian la definió como "una mezcla de ‘The White Lotus’ y ‘The Talented Mr Ripley, por supuesto, que aprovecha la aversión y la fascinación de los espectadores por la vida de los ricos y fabulosos."

Por su parte, Screen Rant destacó otra dimensión con la frase "Las apasionantes interpretaciones y el oscuro sentido del humor subyacente en ciertas secuencias me mantuvieron pegado a la pantalla hasta el punto de querer mucho más."

image Las críticas internacionales la elogian y la cuestionan, destacando las actuaciones sólidas de los actores. Aun con falencias, es un thriller efectivo repleto de tensión ligera y retrato ácido de los ricos.

En Ready Steady Cut fueron más específicos: "No debería funcionar en muchos aspectos, pero el primer giro dramático de Jack Whitehall resulta sorprendentemente convincente." Ese comentario resume algo clave: la serie tiene momentos obvios, pero aun así te empuja a seguir adelante. Y eso, en tiempos donde abundan las ficciones que quieren ser más complejas de lo que son, es casi un mérito.

Las críticas más duras apuntan a que la serie no profundiza en ciertas motivaciones, que algunos hechos quedan sin explicación o que el tono cambia según la escena. Pero incluso esas observaciones terminan reforzando una idea: "Malicia" funciona como un thriller filoso, que te acomoda para una maratón tranquila, sin exigir demasiado pero manteniendo la tensión justa.

En definitiva, son 6 episodios venenosos, elegantes y efectivos, un retrato incómodo de cómo la vida perfecta puede desmoronarse con la llegada del intruso correcto. Prime Video suma así otra serie pensada para ver con un ojo atento y el otro esperando el golpe que, tarde o temprano, llega.

