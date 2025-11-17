Donald Trump ahora apoya la revelación de los archivos de Jefrey Epstein para lavar su imagen

El presidente estadounidense Donald Trump ha dado un giro inesperado al instar a los republicanos de la Cámara de Representantes a que respalden una medida para hacer públicos los archivos de Jeffrey Epstein, el fallecido financista pedófilo, luego del deterioro de su imagen política debido a las recientes filtraciones de correos electrónicos del difunto convicto en las que es mencionado.
El actual inquilino de la Casa Blanca reculó luego de haber intentado disuadir a sus camaradas republicanas a votar en contra de hacer públicos los archivos sobre el caso Epstein, diciendo este domingo por la noche que deberían apoyar la votación del martes para hacer públicos esos documentos.
“Los republicanos de la Cámara deberían votar a favor de publicar los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar”, escribió Trump en Truth Social durante el domingo, en alusión a la votación programada para este martes en la Cámara de Representantes sobre sacar a la luz o no los documentos del caso Epstein.
“Es hora de dejar atrás este engaño demócrata perpetrado por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano, incluyendo nuestra reciente victoria sobre el 'cierre' demócrata”, añadió, haciendo referencia al final del cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos, producto de una pulseada bipartidista que no lograban acordar sobre el presupuesto y los subsidios federales en atención médica.
El giro de trescientos sesenta grados del mandatario estadounidense con respecto a revelar los documentos del caso Epstein ocurre a tan sólo días de que los demócratas de la Cámara de Representantes filtraran miles de correos electrónicos de Jeffrey Epstein, el financista pedófilo que se suicidó en su celda en 2019, donde nombraba a Donald Trump como conocedor de sus conductas inapropiadas y al que se menciona haber estado “pasando horas” con una jovencita menor de edad.
Estas nuevas filtraciones provocaron que un creciente número de republicanos de la Cámara Baja dijeran sin tapujos que estaban dispuestos a desafiar la orden de Trump de votar en contra de revelar los documentos, la primera orden antes de recular, tal como lo expresó la legisladora republicana Marjorie Taylor Greene, figura indiscutida del MAGA.
Tras sus declaraciones, Trump rompió públicamente con dicha representante de Geogia, una de sus acérrimas defensoras hasta el domingo, al llamarla "chiflada"y dijo que respaldaría a su posible rival en las elecciones de mitad de legislatura del año que viene "si se postula la persona adecuada".
Trump acusó a la republicana Marjorie Taylor Greene de irse "muy a la izquierda", escribió que todo lo que había presenciado de ella en los últimos meses era"¡QUEJARSE, QUEJARSE, QUEJARSE!", y, acerca del supuesto malestar de Greene porque no le devuelve las llamadas, añadió: "No puedo atender todos los días las llamadas de una lunática iracunda".
Luego de las afirmaciones de Trump, Greene tomó el guante y escribió el viernes que la “atacó y mintió" sobre ella. Incluyó una captura de pantalla de un mensaje de texto que dijo haber enviado al mandatario sobre la publicación de los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein, lo cual, según ella, “es lo que lo llevó al límite”.
Como reveló Urgente24, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron la semana pasada más de 20.000 correspondencias entre Jeffrey Epstein, su socia Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de veinte años de prisión por tráfico de menores, y el periodista Michael Wolff, quien ha escrito numerosos libros biográficos sobre Donald Trump.
Los mensajes exhiben que Donald Trump sabía muy bien de las actividades de Jeffrey Epstein de lo que públicamente ha admitido. De hecho, en un correo electrónico, Epstein dice abiertamente que Donald Trump “sabía de las chicas”, aparentemente en referencia a la afirmación de Trump de que lo expulsó de su club Mar-a-Lago por captar a mujeres jóvenes.
En un correo electrónico de 2019, durante el primer mandato trumpista, Epstein le dijo a Wolff sobre Trump: "Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara"
Poco antes de que Trump ganara sus primeras elecciones en 2016, Wolff, el biógrafo de Trump, se puso en contacto con Epstein, bajo el asunto: “Este podría ser el momento”, sugiriéndole que podría perjudicar las posibilidades de Trump si hablaba. No quedó claro qué creía Wolff que diría Epstein ni si Epstein respondió al mensaje. Aún más atrás en el tiempo, en un correo electrónico del 2 de abril de 2011, Epstein le escribió a su novia y socia, Ghislaine Maxwell:
"Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… [Nombre censurado de otra persona] pasó horas en mi casa con él… nunca se le ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy al 75%".
Maxwell respondió ese mismo día: “He estado pensando en eso”.
Sin embargo, los miembros republicanos de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes identificaron a la persona como Virginia Giuffre, una de las sobrevivientes de Epstein que hace poco se suicidó, y acusaron a los demócratas de ocultar su nombre porque ella NO había señalado a Trump como un cliente de la red de trata.
El financista neoyorkino también escribió en un correo electrónico de 2018 a un asesor de la Casa Blanca, durante la presidencia de Barack Obama: “Sé lo corrupto que es Donald”, refiriéndose a los muertos en el placard del influyente republicano.
