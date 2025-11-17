Emmanuel Macron con Volodymyr Zelensky: 100 aviones Rafaele de Francia a Ucrania

El acuerdo fue firmado en la base aérea francesa de Villacoublay. El mismo no es un contrato de compraventa y se prevé que se realice "en un plazo de unos 10 años", según explicitó el Palacio de Elíseo.

Zelensky, asfixiado por el último escándalo de corupción de su gobierno y actualmente sobreviviendo al avance de las fuerzas rusas en ciudad ucraniana de Pokrovsk, escribió en X, antes de reunirse con Macron, que el acuerdo sería un "acuerdo histórico".

El mandamás ucraniano afirmó el viernes que Rusia había lanzado alrededor de 430 drones y 18 misiles en ataques masivos durante la noche, mientras que el puerto ruso de Novorossiysk, en el mar Negro, una salida clave para los envíos de materias primas rusas, suspendió las exportaciones de petróleo tras un importante ataques ucraniano con drones.

Cabe destacar que el mes pasado, el líder ucraniano ya había firmado una carta de intención para adquirir entre 100 y 150 aviones de combate Gripen suecos. Hasta la fecha, Francia ha entregado aviones de combate Mirage a Kiev y había presentado al presidente ucraniano una serie de equipamientos franceses, en particular cazas Rafale, los misiles de defensa antiaérea SAMP/T NG y Aster 30 B NT, radares GF 300 y drones.

Macron dice que esto fortalece no solo la defensa de Ucrania, sino también la de Europa

Los dos mandatarios de Francia y Ucrania, Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky, se reunieron este lunes en la base aérea de Villacoublay, cerca de París, para firmar un acuerdo de armamento para que Ucrania compre 100 cazas franceses Rafaele en los próximos diez años.

Al respecto, el presidente Macron aseguró en esta jornada que los acuerdos de cooperación militar que formalizó con Zelensky representan "una nueva etapa en la integración con la industria armamentística de Ucrania, que está en primera línea de la defensa de Europa".

Embed French President Emmanuel Macron and Ukrainian President Volodymyr Zelensky signed a Letter of Intent this morning in a ceremony at Vélizy-Villacoublay Air Base near Paris, paving the way for Ukraine to purchase up to 100 Dassault Rafale Multirole Fighter Jets by 2035, along with… pic.twitter.com/dn8tvuGfii — OSINTdefender (@sentdefender) November 17, 2025

"Con estos acuerdos superamos una nueva etapa y seguimos apostando por la integración de nuestras industrias de defensa para continuar apoyando la modernización de las fuerzas armadas de Ucrania, que siguen estando en primera línea de defensa de Europa", destacó en la comparecencia en París junto con Zelenski.

El líder del Palacio de Elíseo sostuvo que el apoyo "sin ambigüedad" que su país está prestando desde el comienzo de "la agresión rusa" supone a la vez "un compromiso por la seguridad colectiva" del bloque europeo ante el asedio de Rusia en Ucrania y las amenazas de Moscú de una escalada de tensiones.

image El presidente francés Emmanuel Macron y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el Palacio del Elíseo en París. | GENTILEZA EFE

Este encuentro entre Macron y Zelensky intenta demostrarle a Rusia que París y Bruselas le brindarán protección a Ucrania en el futuro de posguerra, algo que han debatido tras bambalinas, al mismo tiempo que le restriegan que Europa está dispuesta a entrar en una contienda para defender su soberanía. Asimismo, la cumbre bilateral ocurre a tan solo un mes de la reunión de la llamada Coalición de Voluntarios en País.

Francia y Reino Unido lideran la Coalición de Voluntarios, un grupo pro-Kiev conformado por países de Europa que suelen discutir cómo coordinar la distribución de recursos para el frente ucraniano, así como la logística de la guerra, el reclutamiento de voluntarios y la formación de soldados, lo que daría cuenta de que Bruselas está metida en el campo de batalla aunque no le haya declarado la guerra oficialmente a Rusia.

En tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen ha presentado un plan para utilizar los activos del Banco Central de Rusia inmovilizados en Bélgica con el fin de generar un préstamo de 140.000 millones de euros para Ucrania en concepto de reparaciones de la infraestructura edilicia y de los servicios en la posguerra. Según explicó, la Unión Europea (UE) concedería un préstamo a Ucrania que Kiev devolvería "si Rusia paga las reparaciones".

No obstante, la propuesta obtuvo la negativa del propio Gobierno belga, que teme represalias legales o en armas por parte de Moscú.

Otras lecturas de Urgente24:

La nueva miniserie de 8 capítulos que arrasa con su puntaje perfecto

La miniserie de pocos capítulos que todos devoran en un fin de semana

La miniserie de 5 capítulos que arrasa entre el público

La miniserie de 10 capítulos imposible de pausar