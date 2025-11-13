Mundial 2026: Irlanda 2-0 Portugal y Francia 4-0 Ucrania, los galos sacan pasaje

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Otro de los que se juega algo es Albania, ya que, si vence a Andorra e Inglaterra derrota a Serbia, entonces los albaneses se habrán asegurado el lugar en el repechaje. Los ingleses ya ganaron este grupo y consiguieron la clasificación al Mundial 2026.
El resto de los seleccionados que juegan el día de hoy no se juegan mucho ya que no tienen chances de clasificar ni de entrar en el repechaje, salvo Italia que enfrenta a Moldavia, pero ya se aseguró su lugar en el repechaje.
El resto de los partidos en Europa son:
Noruega 4-1 Estonia
Armenia 0-1 Hungría
Azerbayán 0-2 Islandia
Irlanda-Portugal
Francia-Ucrania
Inglaterra-Serbia
Andorra-Albania
Moldavia-Italia
Todas las posiciones de las Eliminatorias UEFA están aquí.
Concacaf: Jamaica y Honduras pueden sacar pasaje
En Concacaf 12 seleccionados divididos en 3 zonas de 4 equipos se juegan la clasificación y los lugares al repechaje en esta fecha y la próxima, pero hoy dos equipos pueden sacar pasaje Jamaica y Honduras.
En la zona “A” es donde hoy no saldrá el clasificado ya que los líderes son Surinam y Panamá con 6, seguido por Guatemala con 5 y El Salvador con 3. Acá todos tienen chance de todo. En el día de hoy se enfrentarán Surinam-El Salvador y Guatemala-Panamá.
En la zona “B” el líder y quien puede sacar pasaje hoy es Jamaica con 9 unidades, lo sigue Curazao con 8, Trinidad y Tobago con 5 y Bermuda sin puntos. Si los jamaiquinos derrotan a Trinidad y Tobago y Bermuda hace el milagro de ganarle a Curazao, entonces Jamaica estará en el Mundial 2026.
En la zona “C” el líder es Honduras con 8 unidades, lo sigue Costa Rica con 6, Haití con 5 y cierra Nicaragua con 1 unidad. Acá si Honduras derrota a domicilio a Nicaragua y Haití-Costa Rica termina en empate, los hondureños estarán en el Mundial.
Asia: Emiratos Árabes e Irak mano a mano por el repechaje
En Asia solo resta definir el representante que irá al repechaje intercontinental. Acá solo hay dos equipos en carrera, Emiratos Árabes e Irak, que se enfrentarán a doble partido para ver quién va al repechaje.
El primer partido se disputó hoy y fue empate 1 a 1 y todo se definirá el próximo martes ya que no se sacaron ventajas en este primer partido.
La vuelta será en Irak el martes 18 de noviembre, quien gane la eliminatoria en resultado global irá al repechaje intercontinental, el cual se disputará en Estados Unidos. Veremos si Emiratos Árabes o Irak va al repechaje.
África: Cuatro selecciones por el repechaje
Nigeria, Camerún, Gabón, y República de Congo se disputan el único lugar que da el continente para el repechaje intercontinental. Lo llamativo es que Nigeria y Camerún están en esta instancia y tal vez ninguno llegue al repechaje o al menos uno no lo hará. Dos selecciones habitué de los Mundiales.
Acá la primera semifinal la disputaron Nigeria y Gabón en el día de hoy y el equipo que sacó pasaje a la final es Nigeria que goleó en el suplementario por 4 a 1, luego de igualar 1 a 1 en los 90 reglamentarios.
En la otra semifinal se enfrentaron Camerún y República de Congo en el segundo turno del día de hoy. Allí la República del Congo dio la sorpresa y eliminó a Camerún venciendolo 1 a 0.
Ahora Nigeria y República del Congo se enfrentarán en la final por el boleto al repechaje intercontinental.
Live Blog Post
13-11-2025 18:42
UEFA: Finales en todos los partidos, Francia clasifica al Mundial
Francia derrotó a Ucrania 4 a 0 y se metió en el Mundial 2026. Por otro lado Portugal cayó 2 a 0 con Irlanda y debe esperar a la próxima fecha para sacar pasaje.
Por otro lado Italia derrotó apenas 2 a 0 a Moldavia en el final del partido y ahora debe ganarle por 9 goles a Noruega, algo utópico, por eso irá al repechaje.
Albania ganó y la derrota de Serbia le aseguró un lugar en el repechaje.
Resultados finales
Irlanda 2-0 Portugal
Francia 4-0 Ucrania
Inglaterra 2-0 Serbia
Andorra 0-1 Albania
Moldavia 0-2 Italia
Live Blog Post
13-11-2025 18:36
GOL: Francia anota el 4º y golea a Ucrania
Ekitike anota el 4 a 0 para Francia y liquida el partido. Francia clasifica al Mundial.
Live Blog Post
13-11-2025 18:27
UEFA: Francia anota el segundo y el tercero sella el pasaje (Video)
Con goles de Olise a los 78 y de Mbappé a los 83 minutos, Francia se pone 3 a 0 sobre Ucrania y confirma su presencia en el Mundial 2026.
UEFA: Portugal se complica y Francia se está clasificando
Sobre 70 minutos de juego Portugal pierde 2 a 0 con Irlanda y encima le expulsaron a Cristiano Ronaldo, mientras que Francia gana 1 a 0 con gol de Mbappé y saca pasaje al Mundial 2026.
Por otro lado con el triunfo de Inglaterra 1-0 sobre Serbia y el de Albania sobre Andorra también 1 a 0, los albaneses se aseguran el lugar en el repechaje.
Irlanda 2-0 Portugal
Francia 1-0 Ucrania
Inglaterra 1-0 Serbia
Andorra 0-1 Albania
Moldavia 0-0 Italia
Live Blog Post
13-11-2025 18:06
UEFA: Expulsan a Cristiano Ronaldo por el VAR (Video)
Luego de pegar un codazo y el árbitro revisar en el VAR, Cristiano Ronaldo recibió tarjeta roja directa y dejó a Portugal con uno menos. Lo peor es que se perderá el último partido donde Portugal debe ganarle a Armenia para sacar pasaje al Mundial. Se complica la calsificación de los lusos por una tontería de Cristiano Ronaldo.
¡LA CALIDAD DE KIKI PARA SOÑAR CON EL MUNDIAL! Mbappé A LO PANENKA para que Francia le gane 1-0 a Ucrania y consiga un lugar en la Copa del Mundo.Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/EgAuqv6P2S
La Selección de Camerún no estará en el Mundial 2026, cayó eliminado por República del Congo por 1 a 0 en la semifinal camino al repechaje. Ahora la República del Congo se medirá en la final a Nigeria y el ganador irá al repechaje intercontinental que se jugará en marzo de 2026.
Live Blog Post
13-11-2025 17:49
UEFA: Arrancan los segundos tiempos
Resultados al inicio del segundo tiempo en las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026:
Irlanda 2-0 Portugal
Francia 0-0 Ucrania
Inglaterra 1-0 Serbia
Andorra 0-0 Albania
Moldavia 0-0 Italia
Live Blog Post
13-11-2025 17:35
UEFA: Final de los primeros tiempos, Portugal y Francia no sacan boleto
Luego de los primeros 45 minutos las dos selecciones qeu tenían chances de clasificar hoy al Mundial 2026 no están cosiguiendo los resultados necesarios. Portugal cae 2 a 0 ante Irlanda y Francia no puede de local con Ucrania ya que igualan 0 a 0. Ambos deberán esperar hasta el domingo si los resultados se mantienen.
Resultados al término del primer tiempo
Irlanda 2-0 Portugal
Francia 0-0 Ucrania
Inglaterra 1-0 Serbia
Andorra 0-0 Albania
Moldavia 0-0 Italia
Live Blog Post
13-11-2025 17:31
GOL: El loro (Parrott) lo hace de nuevo Irlanda 2-0 (Video)
Irlanda hunde a Portugal y se pone 2 a 0, nuevamente Troy Parrott anota para los "Duendes Verdes" y deja a Portugal sin clasificación al Mundial el día de hoy. Ronaldo deberá esperar hasta el domingo.
2-0 Ireland.GOOOOOOOOOOAAAAAAAAALLLLLLLLL PARROTT SCORES AGAIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GOAL GOAL GOAL GOAL GOAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PORTUGAL ARE IN MASSIVE MASSIVE TROUBLE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/69tfdu7Ti4
UEFA: Increíble, En 43 minutos Italia no puede con Moldavia
Italia se ilusionaba con hacerle 10 goles a Moldavia para luego golear a Noruega y realizar lo imposible, clasificar derecho al Mundial 2026. Pero su lamntable actualidad dice que empata con la debil Moldavia 0 a 0.
Live Blog Post
13-11-2025 17:24
África: Camerún y Congo se encaminan al suplementario
Sobre 65 minutos de juego Camerún y Congo empatan 0 a 0 y todavía no definen quien enfrentará a Nigeria en la final por el pasaje al repechaje intercontinental. Si todo sigue así van a suplementario y luego penales.
Live Blog Post
13-11-2025 17:22
UEFA: Portugal pierde y Francia empata, ninguno clasifica
sobre 35 minutos de juego Portugal sigue perdiendo 1 a 0 con Irlanda y se le complica la clasificación, encima los locales están más cerca del segundo que los lusos del empate. Francia no puede ganar de local con Ucrania y posterga la clasificación para la última fecha, pero también se complica.
Irlanda 1-0 Portugal
Francia 0-0 Ucrania
Inglaterra 1-0 Serbia
Andorra 0-0 Albania
Moldavia 0-0 Italia
Live Blog Post
13-11-2025 17:02
GOL: Irlanda sorprende a Portugal 1-0 (Video)
El nerviosismo de los portugueses le pasó factura. Cristiano Ronaldo y su equipo no podian imponerse, Irlanda ya había avisado un par de veces y luego de un corner y un cabezazo de Parrot, Irlanda se pone arriba 1 a 0 y sorprende a Portugal.
Emiratos Árabes e Irak empataron 1 a 1 en el partido de ida de la final asiática por un lugar en el repechaje. El martes 18 de noviembre definirán en Irak el que pase al repechaje intercontinental por el continente asiático.
Live Blog Post
13-11-2025 16:18
África: Nigeria es finalista
El seleccionado nigeriano goleó 4 a 1 a Gabón por una de las semifinales africanas para definir al representante africano en el repechaje intercontinental. El encuentro terminó empatado 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios y Nigeria sacó la diferencia en el suplementario.
Ahora Nigeria espera en la final por el ganador de Camerún y República de Congo que están jugando y empatan 0 a 0. El ganador de la final será el representante de África en el repechaje intercontiental, el cual entrega dos pasajes al Mundial 2026.
