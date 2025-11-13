Mundial 2026: Irlanda 2-0 Portugal y Francia 4-0 Ucrania, los galos sacan pasaje

Hoy jueves comienza la última doble fecha FIFA de Eliminatorias para el Mundial 2026 y habrá acción en Europa, Asia, África y Concacaf. En Europa y Concacaf se empiezan a definir los clasificados y los que van al repechaje, mientras que Asia y África definen a su representante en el repechaje internacional.

La primera sorpresa en Europa ya se dio, Noruega venció a Estonia y se aseguró el boleto al Mundial 2026 y mandó a Italia al repechaje . Si bien los tanos tienen chances matemáticas deberían ganar sus dos partidos con goleadas increíbles (10 goles o mas), por eso damos por hecho que Noruega va al Mundial e Italia pone en riesgo nuevamente su presencia en el Mundial.

Kylian Mbappé y Francia quieren derrotar a Ucrania para meterse en el Mundial 2026.

Dentro de los partidos que se juegan en Europa destacan Irlanda-Portugal y Francia-Ucrania. Si los portugueses vencen a los irlandeses y los franceses hacen lo propio con Ucrania ambos habrán clasificado al Mundial , ya que solo necesitan 1 victoria para asegurarse el lugar.

Otro de los que se juega algo es Albania, ya que, si vence a Andorra e Inglaterra derrota a Serbia, entonces los albaneses se habrán asegurado el lugar en el repechaje. Los ingleses ya ganaron este grupo y consiguieron la clasificación al Mundial 2026.

El resto de los seleccionados que juegan el día de hoy no se juegan mucho ya que no tienen chances de clasificar ni de entrar en el repechaje, salvo Italia que enfrenta a Moldavia, pero ya se aseguró su lugar en el repechaje.

El resto de los partidos en Europa son:

Noruega 4-1 Estonia

Armenia 0-1 Hungría

Azerbayán 0-2 Islandia

Irlanda-Portugal

Francia-Ucrania

Inglaterra-Serbia

Andorra-Albania

Moldavia-Italia

Todas las posiciones de las Eliminatorias UEFA están aquí.

Concacaf: Jamaica y Honduras pueden sacar pasaje

En Concacaf 12 seleccionados divididos en 3 zonas de 4 equipos se juegan la clasificación y los lugares al repechaje en esta fecha y la próxima, pero hoy dos equipos pueden sacar pasaje Jamaica y Honduras.

image

En la zona “A” es donde hoy no saldrá el clasificado ya que los líderes son Surinam y Panamá con 6, seguido por Guatemala con 5 y El Salvador con 3. Acá todos tienen chance de todo. En el día de hoy se enfrentarán Surinam-El Salvador y Guatemala-Panamá.

En la zona “B” el líder y quien puede sacar pasaje hoy es Jamaica con 9 unidades, lo sigue Curazao con 8, Trinidad y Tobago con 5 y Bermuda sin puntos. Si los jamaiquinos derrotan a Trinidad y Tobago y Bermuda hace el milagro de ganarle a Curazao, entonces Jamaica estará en el Mundial 2026.

En la zona “C” el líder es Honduras con 8 unidades, lo sigue Costa Rica con 6, Haití con 5 y cierra Nicaragua con 1 unidad. Acá si Honduras derrota a domicilio a Nicaragua y Haití-Costa Rica termina en empate, los hondureños estarán en el Mundial.

Asia: Emiratos Árabes e Irak mano a mano por el repechaje

En Asia solo resta definir el representante que irá al repechaje intercontinental. Acá solo hay dos equipos en carrera, Emiratos Árabes e Irak, que se enfrentarán a doble partido para ver quién va al repechaje.

El primer partido se disputó hoy y fue empate 1 a 1 y todo se definirá el próximo martes ya que no se sacaron ventajas en este primer partido.

La vuelta será en Irak el martes 18 de noviembre, quien gane la eliminatoria en resultado global irá al repechaje intercontinental, el cual se disputará en Estados Unidos. Veremos si Emiratos Árabes o Irak va al repechaje.

África: Cuatro selecciones por el repechaje

Nigeria, Camerún, Gabón, y República de Congo se disputan el único lugar que da el continente para el repechaje intercontinental. Lo llamativo es que Nigeria y Camerún están en esta instancia y tal vez ninguno llegue al repechaje o al menos uno no lo hará. Dos selecciones habitué de los Mundiales.

Acá la primera semifinal la disputaron Nigeria y Gabón en el día de hoy y el equipo que sacó pasaje a la final es Nigeria que goleó en el suplementario por 4 a 1, luego de igualar 1 a 1 en los 90 reglamentarios.

En la otra semifinal se enfrentaron Camerún y República de Congo en el segundo turno del día de hoy. Allí la República del Congo dio la sorpresa y eliminó a Camerún venciendolo 1 a 0.

Ahora Nigeria y República del Congo se enfrentarán en la final por el boleto al repechaje intercontinental.

Live Blog Post UEFA: Finales en todos los partidos, Francia clasifica al Mundial Francia derrotó a Ucrania 4 a 0 y se metió en el Mundial 2026. Por otro lado Portugal cayó 2 a 0 con Irlanda y debe esperar a la próxima fecha para sacar pasaje. Por otro lado Italia derrotó apenas 2 a 0 a Moldavia en el final del partido y ahora debe ganarle por 9 goles a Noruega, algo utópico, por eso irá al repechaje. Albania ganó y la derrota de Serbia le aseguró un lugar en el repechaje. Resultados finales Irlanda 2-0 Portugal

Francia 4-0 Ucrania

Inglaterra 2-0 Serbia

Andorra 0-1 Albania

Moldavia 0-2 Italia VER +

Live Blog Post GOL: Francia anota el 4º y golea a Ucrania Ekitike anota el 4 a 0 para Francia y liquida el partido. Francia clasifica al Mundial.

Live Blog Post UEFA: Francia anota el segundo y el tercero sella el pasaje (Video) Con goles de Olise a los 78 y de Mbappé a los 83 minutos, Francia se pone 3 a 0 sobre Ucrania y confirma su presencia en el Mundial 2026. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989081789604708428&partner=&hide_thread=false ¡FRANCIA A LA COPA DEL MUNDO! Kante recuperó y asistió a Olise para el 2-0 Galo ante Ucrania en las Eliminatorias Europeas al Mundial.Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uAQXY8oaQc — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989083400834032034&partner=&hide_thread=false ¡GOLEANDO AL MUNDIAL! Doblete de Kylian Mbappé para el 3-0 de Francia a Ucrania en París.Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bCW8Oo2ixg — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025 VER +

Live Blog Post UEFA: Portugal se complica y Francia se está clasificando Sobre 70 minutos de juego Portugal pierde 2 a 0 con Irlanda y encima le expulsaron a Cristiano Ronaldo, mientras que Francia gana 1 a 0 con gol de Mbappé y saca pasaje al Mundial 2026. Por otro lado con el triunfo de Inglaterra 1-0 sobre Serbia y el de Albania sobre Andorra también 1 a 0, los albaneses se aseguran el lugar en el repechaje. Irlanda 2-0 Portugal

Francia 1-0 Ucrania

Inglaterra 1-0 Serbia

Andorra 0-1 Albania

Moldavia 0-0 Italia VER +

Live Blog Post UEFA: Expulsan a Cristiano Ronaldo por el VAR (Video) Luego de pegar un codazo y el árbitro revisar en el VAR, Cristiano Ronaldo recibió tarjeta roja directa y dejó a Portugal con uno menos. Lo peor es que se perderá el último partido donde Portugal debe ganarle a Armenia para sacar pasaje al Mundial. Se complica la calsificación de los lusos por una tontería de Cristiano Ronaldo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989078602298560997&partner=&hide_thread=false ¡¡¡ENORME PROBLEMA PARA PORTUGAL!!! ¡¡¡POR UN CODAZO, CRISTIANO RONALDO FUE EXPULSADO VS. IRLANDA Y SU EQUIPO PIERDE 0-2!!!Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gYpvItXWoW — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025 VER +

Live Blog Post GOL: Mbappé pone a Francia en el Mundial (Video) Con gol de penal de Kylian Mbappé, Francia derrota 1 a 0 a Ucrania y consigue el pasaje al Mundial 2026. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989076885934866707&partner=&hide_thread=false ¡LA CALIDAD DE KIKI PARA SOÑAR CON EL MUNDIAL! Mbappé A LO PANENKA para que Francia le gane 1-0 a Ucrania y consiga un lugar en la Copa del Mundo.Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/EgAuqv6P2S — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025 VER +

Live Blog Post África: Sorpresa, Camerún afuera del Mundial La Selección de Camerún no estará en el Mundial 2026, cayó eliminado por República del Congo por 1 a 0 en la semifinal camino al repechaje. Ahora la República del Congo se medirá en la final a Nigeria y el ganador irá al repechaje intercontinental que se jugará en marzo de 2026.

Live Blog Post UEFA: Arrancan los segundos tiempos Resultados al inicio del segundo tiempo en las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Irlanda 2-0 Portugal

Francia 0-0 Ucrania

Inglaterra 1-0 Serbia

Andorra 0-0 Albania

Moldavia 0-0 Italia VER +

Live Blog Post UEFA: Final de los primeros tiempos, Portugal y Francia no sacan boleto Luego de los primeros 45 minutos las dos selecciones qeu tenían chances de clasificar hoy al Mundial 2026 no están cosiguiendo los resultados necesarios. Portugal cae 2 a 0 ante Irlanda y Francia no puede de local con Ucrania ya que igualan 0 a 0. Ambos deberán esperar hasta el domingo si los resultados se mantienen. Resultados al término del primer tiempo Irlanda 2-0 Portugal

Francia 0-0 Ucrania

Inglaterra 1-0 Serbia

Andorra 0-0 Albania

Moldavia 0-0 Italia VER +

Live Blog Post GOL: El loro (Parrott) lo hace de nuevo Irlanda 2-0 (Video) Irlanda hunde a Portugal y se pone 2 a 0, nuevamente Troy Parrott anota para los "Duendes Verdes" y deja a Portugal sin clasificación al Mundial el día de hoy. Ronaldo deberá esperar hasta el domingo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/footy_hubX/status/1989068747664158756&partner=&hide_thread=false 2-0 Ireland.GOOOOOOOOOOAAAAAAAAALLLLLLLLL PARROTT SCORES AGAIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GOAL GOAL GOAL GOAL GOAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PORTUGAL ARE IN MASSIVE MASSIVE TROUBLE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/69tfdu7Ti4 — FOOTY HUB (@footy_hubX) November 13, 2025 VER +

Live Blog Post UEFA: Increíble, En 43 minutos Italia no puede con Moldavia Italia se ilusionaba con hacerle 10 goles a Moldavia para luego golear a Noruega y realizar lo imposible, clasificar derecho al Mundial 2026. Pero su lamntable actualidad dice que empata con la debil Moldavia 0 a 0.

Live Blog Post África: Camerún y Congo se encaminan al suplementario Sobre 65 minutos de juego Camerún y Congo empatan 0 a 0 y todavía no definen quien enfrentará a Nigeria en la final por el pasaje al repechaje intercontinental. Si todo sigue así van a suplementario y luego penales.

Live Blog Post UEFA: Portugal pierde y Francia empata, ninguno clasifica sobre 35 minutos de juego Portugal sigue perdiendo 1 a 0 con Irlanda y se le complica la clasificación, encima los locales están más cerca del segundo que los lusos del empate. Francia no puede ganar de local con Ucrania y posterga la clasificación para la última fecha, pero también se complica. Irlanda 1-0 Portugal

Francia 0-0 Ucrania

Inglaterra 1-0 Serbia

Andorra 0-0 Albania

Moldavia 0-0 Italia VER +

Live Blog Post GOL: Irlanda sorprende a Portugal 1-0 (Video) El nerviosismo de los portugueses le pasó factura. Cristiano Ronaldo y su equipo no podian imponerse, Irlanda ya había avisado un par de veces y luego de un corner y un cabezazo de Parrot, Irlanda se pone arriba 1 a 0 y sorprende a Portugal. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/centregoals/status/1989061784435847322&partner=&hide_thread=false | GOAL: TROY PARROTT HAS GIVEN IRELAND THE LEAD!!Ireland 1-0 Portugalpic.twitter.com/kBRO4i8k0f — CentreGoals. (@centregoals) November 13, 2025 VER +

Live Blog Post UEFA: En un cuarto de hora Portugal y Francia no sacan pasaje Van 15 minutos de juego y tanto Portugal con Irlanda como Francia con Ucrania empatan 0 a 0, pero no son los únicos, en Europa todos los marcadores están cerrados. Irlanda 0-0 Portugal

Francia 0-0 Ucrania

Inglaterra 0-0 Serbia

Andorra 0-0 Albania

Moldavia 0-0 Italia VER +

Live Blog Post África: Final del primer tiempo Camerún y Congo empatan Finalizó el primer tiempo en la segunda semifinal africana (la primera fue para Nigeria que goleó a Gabón 4 a 1) y hasta ahora Camerún y República del Congo no se sacan ventajas. Empatan 0 a 0.

Live Blog Post UEFA: Comienzan los partidos (Irlanda 0-0 Portugal, Francia 0-0 Ucrania) Arrancan los partidos del segundo turno de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 y todos los partidos están empatados . Irlanda 0-0 Portugal

Francia 0-0 Ucrania

Inglaterra 0-0 Serbia

Andorra 0-0 Albania

Moldavia 0-0 Italia VER +

Live Blog Post Asia: Emiratos Árabes e Irak no se sacan ventajas Emiratos Árabes e Irak empataron 1 a 1 en el partido de ida de la final asiática por un lugar en el repechaje. El martes 18 de noviembre definirán en Irak el que pase al repechaje intercontinental por el continente asiático. VER +