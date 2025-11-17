Marcelo Gallardo protagonizó un muy fuerte cruce en conferencia de prensa con un periodista tras el empate de River ante Vélez 0-0 en el estadio José Amalfitani por el partido que correspondió a la décimo sexta y última fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.
TORNEO CLAUSURA 2025
Muy nervioso Marcelo Gallardo y se pelea con un periodista tras el empate de River
Marcelo Gallardo se peleó con un periodista en conferencia de prensa tras el empate de River ante Vélez 0-0 en el Torneo Clausura 2025.
Tras el empate ante el “Fortín”, Gallardo volvió a hablar con los periodista y defendió su actual trabajo como técnico del “Millonario” en medio de fuertes críticas por su bajo rendimiento futbolístico.
La pelea de Marcelo Gallardo con un periodista que le cuestionó el bajo rendimiento de River en el actual semestre
En la conferencia, Marcelo Gallardo aseguró: “Voy a seguir insistiendo porque estoy convencido. Mientras tanto hay que aguantar cuando las cosas no vienen bien. El que no pueda aguantarlo o esté débil… no puede estar. Yo sí”. En este sentido, el técnico riverplatense afirmó: “Un partido nos puede cambiar todo. Todavía no lo encontramos, pero debemos seguir. Repito que no voy a claudicar y el que esté débil para no aguantar esta situación, deberá salir. Yo sé que vamos a salir de ésta”.
En este sentido, quizás, lo más saliente tiene que ver con el cruce que tuvo con un periodista cuando le dijo que faltaba “autoexigencia” y allí Gallardo respondió: “Pueden decirme que somos un desastre, que no damos dos pases seguidos y todo lo que quieran porque está bien. Pero dudar de mi profesionalismo o autoexigencia por este club, no lo voy a permitir”.
¿Qué es lo que necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026?
Con este panorama, River quedó complicado con respecto a su entrada a la Copa Libertadores de América 2026. El equipo que dirige Marcelo Gallardo clasificó a los playoffs del fútbol argentino, pero no pudo clasificar por su propio mérito al torneo continental y, ahora, tiene pocas chances de llegar al torneo del año que viene.
La única oportunidad que tiene el conjunto Millonario, después de haber perdido la chance de Copa Libertadores por sí mismo, pasa a través de los resultados que se pueden dar en la segunda parte del torneo. Es decir, llega con incertidumbre a la definición mano a mano que tiene en el Torneo Clausura 2025. En este sentido, por sí mismo, la única opción que tiene es llegar a la Copa luego de ser campeón, de la misma manera que clasificó Platense. Caso contrario, deberá jugar la Sudamericana.
River igualó ante Vélez en la última jornada del Torneo Clausura y se alejó de la Copa Libertadores 2026
River igualó este último domingo 16/11 sin goles ante Vélez en condición de visitante, en un partido correspondiente a la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.
Los dirigidos por Marcelo Gallardo fueron superiores en el primer tiempo, mientras que en el complemento fue el ‘Fortín’ quien estuvo más cerca de quedarse con el triunfo.
Por su parte, los comandados por Guillermo Barros Schelotto quedaron en la cuarta posición de la Zona B con 26 puntos y aguardan para conocer el rival en los octavos de final del campeonato local.
