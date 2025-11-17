Muy nervioso Marcelo Gallardo y se pelea con un periodista tras el empate de River

La única oportunidad que tiene el conjunto Millonario, después de haber perdido la chance de Copa Libertadores por sí mismo, pasa a través de los resultados que se pueden dar en la segunda parte del torneo. Es decir, llega con incertidumbre a la definición mano a mano que tiene en el Torneo Clausura 2025. En este sentido, por sí mismo, la única opción que tiene es llegar a la Copa luego de ser campeón, de la misma manera que clasificó Platense. Caso contrario, deberá jugar la Sudamericana.

MUYNERVIOSOMARCELOGALLARDOYSEPELEACONUNPERIODISTATRASELEMPATEDERIVERFOTO2 Marcelo Gallardo se peleó con un periodista en conferencia de prensa tras el empate de River ante Vélez 0-0 en el Torneo Clausura 2025.

River igualó ante Vélez en la última jornada del Torneo Clausura y se alejó de la Copa Libertadores 2026

River igualó este último domingo 16/11 sin goles ante Vélez en condición de visitante, en un partido correspondiente a la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo fueron superiores en el primer tiempo, mientras que en el complemento fue el ‘Fortín’ quien estuvo más cerca de quedarse con el triunfo.

Por su parte, los comandados por Guillermo Barros Schelotto quedaron en la cuarta posición de la Zona B con 26 puntos y aguardan para conocer el rival en los octavos de final del campeonato local.

