Flavio Azzaro ha cruzado en varias ocasiones a ESPN, y uno de los periodistas más apuntados por el dueño de AZZ ha sido Chavo Fucks. Para sorpresa de muchos, Diego Latorre, compañero de Fucks en el programa de Pollo Vignolo, protagonizará un cruce particular con el ex El Show del Fútbol.
¿QUÉ PASÓ?
A Chavo Fucks no le va a gustar nada lo de Diego Latorre con Flavio Azzaro
Seguramente Chavo Fuks no esté para nada contento con lo de Diego Latorre en el canal de Flavio Azzaro.
En el último tiempo, han habido algunos cruces entre periodistas de la TV y los del streaming. Sin ir más lejos, en esta semana, Pablo Gravellone de TN apuntó contra los periodistas de CEF.
Chavo Fucks vs Flavio Azzaro
Uno de los recordados cruces entre Flavio Azzaro y Chavo Fucks fue cuando Juan Román Riquelme se levantó de un móvil con ESPN F90 de Pollo Vignolo.
Una vez que el actual presidente de Boca abandonó la nota, Fucks habló de "l os alcahuetes que tiene, los mercenarios que tiene en YouTube" y Azzaro no se quedó callado: " Lo primero que tengo que decir es que detesto a los cagones. Y no hay nada más de cagón que hablar de alguien sin mencionarlo. A mí me enseñaron de chico que los problemas se arreglan cara a cara", dijo entre otras cosas.
Hace algunos meses, Fucks y Arcucci apuntaron contr Davoo Xeneize y el dueño de AZZ apuntó contra los periodistas de ESPN: "tienen que asumir que perdieron. Para que se hable sobre Arcucci y Fucks, tienen que hablar de Davoo Xeneize. A ellos les duele que a los que hacemos streaming los vea más gente que a ellos... Cambió el periodismo".
Y así, hubo varias ocasiones en donde Flavio Azzaro, cada vez que tiene oportunidad, apunta contra Chavo Fucks.
Sorprendió con Diego Latorre
En las últimas horas, AZZ sorprendió con un anuncio que seguramente genere mucha repercusión.
Este viernes 14 de noviembre, Flavio Azzaro y Diego Latorre tendrán un mano a mano desde las 15 horas por AZZ.
Indudablemente, esto llama mucho la atención teniendo en cuenta las constantes disputas que hay entre el reconocido hincha de Racing y los diferentes medios tradicionales.
Lo cierto es que seguramente este cruce dejará mucha tela para cortar.
Guste más o menos, Latorre es uno de los comentaristas de partidos más reconocidos del país y ya sea con Mariano Closs o Pollo Vignolo, suele hacer dupla dependiendo la competición.
El ex jugador de Boca y Racing, comenta los partidos más importantes del fútbol argentino, Copa Libertadores y Champions League.
