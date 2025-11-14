A Chavo Fucks no le va a gustar nada lo de Diego Latorre con Flavio Azzaro

Y así, hubo varias ocasiones en donde Flavio Azzaro, cada vez que tiene oportunidad, apunta contra Chavo Fucks.

Sorprendió con Diego Latorre

En las últimas horas, AZZ sorprendió con un anuncio que seguramente genere mucha repercusión.

Este viernes 14 de noviembre, Flavio Azzaro y Diego Latorre tendrán un mano a mano desde las 15 horas por AZZ.

Indudablemente, esto llama mucho la atención teniendo en cuenta las constantes disputas que hay entre el reconocido hincha de Racing y los diferentes medios tradicionales.

Lo cierto es que seguramente este cruce dejará mucha tela para cortar.

Guste más o menos, Latorre es uno de los comentaristas de partidos más reconocidos del país y ya sea con Mariano Closs o Pollo Vignolo, suele hacer dupla dependiendo la competición.

El ex jugador de Boca y Racing, comenta los partidos más importantes del fútbol argentino, Copa Libertadores y Champions League.

