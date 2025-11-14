urgente24
GOLAZO24 Diego Latorre > Flavio Azzaro > Chavo Fucks

¿QUÉ PASÓ?

A Chavo Fucks no le va a gustar nada lo de Diego Latorre con Flavio Azzaro

Seguramente Chavo Fuks no esté para nada contento con lo de Diego Latorre en el canal de Flavio Azzaro.

14 de noviembre de 2025 - 12:48
Diego Latorre, Chavo Fucks y Flavio Azzaro

Diego Latorre, Chavo Fucks y Flavio Azzaro

image

Chavo Fucks vs Flavio Azzaro

Uno de los recordados cruces entre Flavio Azzaro y Chavo Fucks fue cuando Juan Román Riquelme se levantó de un móvil con ESPN F90 de Pollo Vignolo.

Seguir leyendo

Una vez que el actual presidente de Boca abandonó la nota, Fucks habló de "l os alcahuetes que tiene, los mercenarios que tiene en YouTube" y Azzaro no se quedó callado: " Lo primero que tengo que decir es que detesto a los cagones. Y no hay nada más de cagón que hablar de alguien sin mencionarlo. A mí me enseñaron de chico que los problemas se arreglan cara a cara", dijo entre otras cosas.

Hace algunos meses, Fucks y Arcucci apuntaron contr Davoo Xeneize y el dueño de AZZ apuntó contra los periodistas de ESPN: "tienen que asumir que perdieron. Para que se hable sobre Arcucci y Fucks, tienen que hablar de Davoo Xeneize. A ellos les duele que a los que hacemos streaming los vea más gente que a ellos... Cambió el periodismo".

Y así, hubo varias ocasiones en donde Flavio Azzaro, cada vez que tiene oportunidad, apunta contra Chavo Fucks.

Embed - FUERTE CRUCE de AZZARO con CHAVO FUX y la PELEA con El Tali

Sorprendió con Diego Latorre

En las últimas horas, AZZ sorprendió con un anuncio que seguramente genere mucha repercusión.

Este viernes 14 de noviembre, Flavio Azzaro y Diego Latorre tendrán un mano a mano desde las 15 horas por AZZ.

Indudablemente, esto llama mucho la atención teniendo en cuenta las constantes disputas que hay entre el reconocido hincha de Racing y los diferentes medios tradicionales.

Lo cierto es que seguramente este cruce dejará mucha tela para cortar.

Guste más o menos, Latorre es uno de los comentaristas de partidos más reconocidos del país y ya sea con Mariano Closs o Pollo Vignolo, suele hacer dupla dependiendo la competición.

image

El ex jugador de Boca y Racing, comenta los partidos más importantes del fútbol argentino, Copa Libertadores y Champions League.

+ EN GOLAZO 24

Todo bien con Claudio Úbeda, gente, pero Scaloni hay uno solo...

Selección Argentina vs. Angola: horario, TV y probables formaciones

Repudio en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Paulo Díaz

Insólito: Aseguran que un jugador de Racing es hincha de Independiente

Dibu Martínez cruzó a Gattuso por el 'nivel' de Sudamérica: "Juegan en canchas perfectas"

Te puede interesar

    Temas

    No te lo pierdas

    CONSPIRACIONES