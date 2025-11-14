Insólito: Aseguran que un jugador de Racing es hincha de Independiente

image

Es decir, todo parece indicar que el futbolista no continuará en la Academia.

Ahora bien, Facu Fazio en Picado TV, aseguró que el futbolista fue ofrecido al Rojo aunque no sea un puesto que Gustavo Quinteros quiere reforzar.

En CEF, de AZZ, el periodista Lucas González Diez aseguró que Nicolás Tagliafico y Dibu Martínez en un futuro no tan lejano vestirán la camiseta del "Rey de Copas".

En esa potencial defensa, puso a Mura y agregó: "cumpliendo su sueño de vestir la camiseta de Independiente".

Automáticamente, el conductor del programa Jerónimo Torres Santoro completó: "es cierto que Mura es hincha de Independiente. Es algo que sabe todo el mundo".

Será interesante seguir el futuro del defensor.

Racing, Independiente y la última fecha del Torneo Clausura

Racing e Independiente tienen objetivos distintos de cara a la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La Academia buscará asegurar su puesto en zona de playoffs en el partido ante Newell´s en Rosario el próximo domingo desde las 20:15 horas y si gana, puede soñar con una potencial clasificación a la Copa Libertadores.

Necesitaría que Deportivo Riestra y River pierdan y que alguno de los tres primeros de la tabla anual se quede con el Torneo Clausura luego.

El Rojo, por su parte, no tiene chances de playoffs pero aspira a clasificar a la Copa Sudamericana. Para ello, lo primero que debe hacer, es ganarle a Rosario Central en el Libertadores de América el próximo sábado desde las 21:30 horas.

El equipo de Gustavo Quinteros debe esperar que pierda Huracán ante Barracas Central, que Lanús pierda con Atlético Tucumán (o sea campeón de la Sudamericana) y que alguno de los que tiene arriba en la tabla anual salga campeón del Clausura.

