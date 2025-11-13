La Champions League se encamina a poner fin a una era. El histórico patrocinio de Heineken, una marca registrada cuando se trataba del Trofeo de Campeones, finaliza en 2027 y ya hay acuerdos encaminados para que una nueva empresa tome su lugar.
UN NUEVO JUGADOR EN EL CONDADO
Champions League rompe con Heineken tras 30 años y habrá nueva cerveza sponsor
Tras 2027, la Champions League se encamina a decirle adiós a Heineken. AB InBev, multinacional belga, se pone los cortos y sale a la cancha.
Se trata de AB InBev (Anheuser-Busch InBev), multinacional belga que es productora de cervezas como Corona, Budweiser y Michelob Ultra. La compañía europea confirmó que tiene conversaciones iniciadas para ser el nuevo sponsor de la Champions League, una vez se termine el vínculo con Heineken. Cuando eso suceda, el Trofeo de Campeones de Europa y la empresa neerlandesa le pondrán el cierre a un acuerdo que lleva 30 años.
La primera vez que Heineken apareció como patrocinador oficial de la Champions League fue en 1994, y desde entonces nunca ha abandonado la competencia. A partir de 2027, la idea es que abandone la competencia masculina pero continuará sponsoreando la competencia femenina.
Sale Heineken, entra AB InBev: Movimientos en Champions League
El acuerdo es entre AB InBev y UC3. UC3 es una empresa conjunta (joint venture) de la UEFA y EFC (Grupo de Clubes Europeos), y es la encargada de gestionar los derechos comerciales del Trofeo de Campeones.
Pero la alianza no podría haber sido posible sin un nuevo jugador en la vida del certamen del Viejo Continente: Relevent Sports. Esta empresa norteamericana ha adquirido el derecho exclusivo de negociar los derechos comerciales a partir de 2027, y ha sido el canal necesario para que AB InBev salte a la cancha.
AB InBev, por su parte, no es un nuevo sheriff en el condado. Sí lo sería con la Champions, pero más allá de eso es un histórico jugador del universo sponsor de las competencias deportivas. De sólido vínculo con la FIFA a través de los años, es patrocinador del Mundial desde hace tiempo. En 2025, además, lo fue en el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos.
De lograr la alianza para poner alguna de sus cervezas en la Champions League, daría uno de sus grandes golpes del último tiempo. Sin embargo, el batacazo mayor lo dio cuando llegó a un convenio con el COI (Comité Olímpico Internacional) para ser sponsor de los JJ.OO de París 2024. Fue la primera vez que una marca de cerveza sponsoreó un Juego Olímpico.
El vínculo entre la multinacional belga se extiende hasta los JJ.OO de Los Ángeles 2028.
