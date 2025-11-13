Champions League rompe con Heineken tras 30 años y habrá nueva cerveza sponsor

AB InBev, por su parte, no es un nuevo sheriff en el condado. Sí lo sería con la Champions, pero más allá de eso es un histórico jugador del universo sponsor de las competencias deportivas. De sólido vínculo con la FIFA a través de los años, es patrocinador del Mundial desde hace tiempo. En 2025, además, lo fue en el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos.

Los millones de dólares del Mundial de Clubes: quién se llevó la verdadera copa Chelsea fue el campeón del Mundial de Clubes 2025 FOTO NA:@CONMEBOL

De lograr la alianza para poner alguna de sus cervezas en la Champions League, daría uno de sus grandes golpes del último tiempo. Sin embargo, el batacazo mayor lo dio cuando llegó a un convenio con el COI (Comité Olímpico Internacional) para ser sponsor de los JJ.OO de París 2024. Fue la primera vez que una marca de cerveza sponsoreó un Juego Olímpico.

El vínculo entre la multinacional belga se extiende hasta los JJ.OO de Los Ángeles 2028.

