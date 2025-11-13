MLS y Apple TV cambian la estrategia y facilitan el acceso a los partidos

"La liga está profundizando la conexión con los aficionados": Apple TV y MLS vuelan el Season Pass

Según manifestaron, los números de las últimas temporadas han arrojado conclusiones muy auspiciosas, con buenas estadísticas de audiencia, asistencia a los estadios y crecimiento en las plataformas. Y, además, con una creciente presencia del fútbol (el soccer) en la conversación pública.

image MLS Season Pass

"Impulsada por una afición apasionada y el atractivo global de estrellas como Lionel Messi y Son Heung-Min, la liga está profundizando la conexión con los aficionados y afianzando su posición como una de las principales entidades deportivas a nivel mundial", expresaron Apple y la MLS en su comunicado conjunto.

Ubicar al futbolista surcoreano Son junto a Leo en el comunicado demuestra el reciente gran golpe sobre la mesa que dio el campeonato norteamericano al convencerlo de dejar el Tottenham y la Premier League. Son es ahora jugador del LAFC (Los Ángeles FC).

Giorgio Chiellini y Magic Johnson se traen una figura de Premier League a la MLS El surcoreano desembarcó en la MLS a mediados de año @Spurs_ES

"Nuestra alianza con Apple siempre se ha centrado en innovar para nuestros aficionados", señaló Don Garber, comisionado de la Major League Soccer. "Transmitir todos los partidos de la MLS en Apple TV lleva esa visión al siguiente nivel, facilitando más que nunca que los aficionados de todo el mundo vean los partidos, se conecten y formen parte del juego", argumentó.

