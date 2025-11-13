En un giro que sorprendió a muchos, Apple y la Major League Soccer (MLS) han decidido flexibilizar su estrategia de comercialización del fútbol norteamericano. A partir de 2026, para los partidos de las competencias de Estados Unidos no se necesitará más de la MLS Season Pass, el abono que debía pagarse para ver los cotejos por Apple TV.
PACK FÚTBOL, AFUERA
MLS y Apple TV cambian la estrategia y facilitan el acceso a los partidos
En un giro inesperado, a partir de 2026 no será más necesario el MLS Season Pass. De qué se trata este cambio en Apple TV, dueño de los derechos.
Así lo anunció la compañía tecnológica y el torneo norteamericano, en una decisión novedosa y que tiene un objetivo claro: la expansión del fútbol de Estados Unidos y su consolidación paulatina dentro de la industria.
Apple, es dueño de los derechos de televisación de MLS All-Star Game, the Campeones Cup, the Audi MLS Cup Playoffs, entre otros. Ha negociado esos derechos en 2022 y por 10 años, a un valor de 2.500 millones de dólares totales.
Para ver todos los partidos de estas competencias, los hinchas debían suscribirse a Apple TV pero no solo. Dado que Apple TV es la plataforma streaming del gigante tecnológico y allí aloja contenidos que no se vinculan únicamente con el deporte, debían pagar además la MLS Season Pass, una suerte de pack fútbol.
Para ver a Lionel Messi y su Inter Miami, la única posibilidad era mediante dicho abono. "Esta evolución facilita aún más el acceso a la MLS para los aficionados en un momento crucial para el fútbol en Norteamérica, especialmente ante la creciente expectación por la Copa Mundial de la FIFA 2026", explicaron en un comunicado.
"La liga está profundizando la conexión con los aficionados": Apple TV y MLS vuelan el Season Pass
Según manifestaron, los números de las últimas temporadas han arrojado conclusiones muy auspiciosas, con buenas estadísticas de audiencia, asistencia a los estadios y crecimiento en las plataformas. Y, además, con una creciente presencia del fútbol (el soccer) en la conversación pública.
"Impulsada por una afición apasionada y el atractivo global de estrellas como Lionel Messi y Son Heung-Min, la liga está profundizando la conexión con los aficionados y afianzando su posición como una de las principales entidades deportivas a nivel mundial", expresaron Apple y la MLS en su comunicado conjunto.
Ubicar al futbolista surcoreano Son junto a Leo en el comunicado demuestra el reciente gran golpe sobre la mesa que dio el campeonato norteamericano al convencerlo de dejar el Tottenham y la Premier League. Son es ahora jugador del LAFC (Los Ángeles FC).
"Nuestra alianza con Apple siempre se ha centrado en innovar para nuestros aficionados", señaló Don Garber, comisionado de la Major League Soccer. "Transmitir todos los partidos de la MLS en Apple TV lleva esa visión al siguiente nivel, facilitando más que nunca que los aficionados de todo el mundo vean los partidos, se conecten y formen parte del juego", argumentó.
+ de Golazo24