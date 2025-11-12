Qatar 2022, Chile 2025 y Qatar 2025: Argentina va por la tercera estocada a México

Primero Qatar 2022, luego Chile 2025: ¿Qatar 2025 será la tercera estocada?

Lo cierto es que esa enemistad forzada de México hacia Argentina ha encontrado, más allá de los caprichos, instancias de competencia reales. Como si el destino se empeñara en cruzar ambos equipos.

No hace falta recordar el 2 a 0 de los campeones del Mundo, por la segunda fecha de la fase de grupos en Qatar 2022. El tiro rasante de Lionel Messi y la guapeza de Enzo Fernández.

image Enzo festeja tras su golazo Foto NA-REUTERS/Matthew Childs

El destino, no conforme, tenía preparado un nuevo duelo pero en una categoría menor. Fue este año, en octubre, con la Selección que también era dirigida por Diego Placente. Ahí también ganó Argentina 2-0 (luego vencería a Colombia en semis y por caería ante Marruecos en la final).

Ahora es el turno de una categoría más abajo. Los 16avos de final del Mundial Sub 17 tendrán a la Albiceleste y la Tri chocando nuevamente.

Mundial Sub 17: Cuándo juega Argentina vs. México

El partido será este viernes 14/11 a las 11.45. El equipo de Diego Placente se clasificó como mejor primero de la fase de grupos. Es decir: fue la mejor selección de todas. Con 9 puntos cosechados (ganó todos los partidos, contra Bélgica, Túnez y Fiji), acumuló 11 goles a favor y solo 2 en contra.

image Los pibes de la Sub 17 van por el sueño @Argentina

Dado que el Mundial Sub 17 es de 48 selecciones, antes de los 8avos está la instancia de 16avos. En caso de ganar, la Albiceleste se cruzará contra el ganador de Portugal vs. Bélgica.

