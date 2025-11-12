La Selección Argentina de Diego Placente se ve las caras con México por los 16avos de final del Mundial Sub 17. La Copa del Mundo de la categoría, que se lleva adelante en tierras qataríes, enfrentará a la Albiceleste y la Tri... otra vez.
UNA RIVALIDAD ¿INEXISTENTE?
Qatar 2022, Chile 2025 y Qatar 2025: Argentina va por la tercera estocada a México
La Selección Argentina se enfrenta a México por los 16avos de final del Mundial Sub 17, disputado en Qatar.
Como si el destino se empeñara en batir a duelo a las dos selecciones, Argentina y México serán rivales nuevamente en un certamen mundialista. Ya lo fueron este año, hace unos meses, cuando se midieron por los cuartos de final del Mundial Sub 20 celebrado en Chile. En aquella oportunidad, el combinado nacional se impuso por 2 a 0 con goles de Mateo Silvetti y Maher Carrizo.
Más allá de lo que sucedió en el campo de juego, la rivalidad registró una fuerte actividad más allá de la línea de cal, con la contienda invadiendo las redes sociales.
Hay un encono futbolístico (que se traslada, desde luego, más allá del deporte) del público mexicano para con la Selección Argentina. Como si existiera una rivalidad de toda la vida entre ambas selecciones, para los hinchas aztecas enfrentar a la Albiceleste es enfrentar un clásico.
Desde este lado del mapa, para el hincha argentino las cosas son algo distintas y suele tomar con humor esa rivalidad.
Primero Qatar 2022, luego Chile 2025: ¿Qatar 2025 será la tercera estocada?
Lo cierto es que esa enemistad forzada de México hacia Argentina ha encontrado, más allá de los caprichos, instancias de competencia reales. Como si el destino se empeñara en cruzar ambos equipos.
No hace falta recordar el 2 a 0 de los campeones del Mundo, por la segunda fecha de la fase de grupos en Qatar 2022. El tiro rasante de Lionel Messi y la guapeza de Enzo Fernández.
El destino, no conforme, tenía preparado un nuevo duelo pero en una categoría menor. Fue este año, en octubre, con la Selección que también era dirigida por Diego Placente. Ahí también ganó Argentina 2-0 (luego vencería a Colombia en semis y por caería ante Marruecos en la final).
Ahora es el turno de una categoría más abajo. Los 16avos de final del Mundial Sub 17 tendrán a la Albiceleste y la Tri chocando nuevamente.
Mundial Sub 17: Cuándo juega Argentina vs. México
El partido será este viernes 14/11 a las 11.45. El equipo de Diego Placente se clasificó como mejor primero de la fase de grupos. Es decir: fue la mejor selección de todas. Con 9 puntos cosechados (ganó todos los partidos, contra Bélgica, Túnez y Fiji), acumuló 11 goles a favor y solo 2 en contra.
Dado que el Mundial Sub 17 es de 48 selecciones, antes de los 8avos está la instancia de 16avos. En caso de ganar, la Albiceleste se cruzará contra el ganador de Portugal vs. Bélgica.
