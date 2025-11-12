Sabrina Carpenter está lista para caer por la madriguera del conejo más famosa del cine. La cantante y actriz confirmó su participación como protagonista y productora de una nueva versión musical de Alice in Wonderland para Universal Pictures, en lo que se perfila como uno de los proyectos más esperados de los próximos años.
LE TIENEN FE
Sabrina Carpenter protagonizará y producirá Alicia en el País de las Maravillas para Universal
Sabrina Carpenter se mete de lleno en el País de las Maravillas con un proyecto que promete revolucionar el clásico de Lewis Carroll en Universal Pictures.
Un equipo de lujo para el País de las Maravillas
La historia de Lewis Carroll, que cuenta las aventuras de una niña que cae en un mundo fantástico lleno de criaturas parlantes y situaciones delirantes, ya fue adaptada múltiples veces. La versión animada de Disney en 1951 se convirtió en un clásico, mientras que la película de Tim Burton en 2010, con Johnny Depp como el Sombrerero Loco, recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo.
Según fuentes cercanas al proyecto, Carpenter se acercó al estudio hace aproximadamente un año con ideas concretas y un lookbook detallado que dejó impactados a los ejecutivos. Lo que comenzó como una propuesta personal fue sumando peso hasta convertirse en una producción de alto calibre.
Marc Platt, el legendario productor de éxitos como Legally Blonde, La La Land y Wicked, se sumó al proyecto junto a Alloy Entertainment y la directora Lorene Scafaria, conocida por haber dirigido Hustlers (2019), el aclamado thriller criminal protagonizado por Jennifer Lopez.
Scafaria es una figura respetada en la industria: dirigió episodios de Succession de HBO y recientemente estrenó la serie de comedia I Love LA con Rachel Sennott. Su llegada al proyecto garantiza una mirada fresca y contemporánea sobre el clásico victoriano.
Sabrina, más allá de la música
Carpenter no es solo una de las artistas pop más escuchadas del momento: también tiene experiencia actoral en films como The Hate U Give y Emergency, además de haber protagonizado la serie Girl Meets World. Recientemente recibió seis nominaciones a los Grammy 2025, incluyendo álbum del año por Man's Best Friend y canción del año por Manchild.
Con esta apuesta, Sabrina Carpenter demuestra que su ambición va más allá de los escenarios: quiere dejar huella en el cine musical con una versión que promete ser tan arriesgada como deslumbrante.
