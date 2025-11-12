Sabrina Carpenter protagonizará y producirá Alicia en el País de las Maravillas para Universal

Scafaria es una figura respetada en la industria: dirigió episodios de Succession de HBO y recientemente estrenó la serie de comedia I Love LA con Rachel Sennott. Su llegada al proyecto garantiza una mirada fresca y contemporánea sobre el clásico victoriano.

Sabrina, más allá de la música

Carpenter no es solo una de las artistas pop más escuchadas del momento: también tiene experiencia actoral en films como The Hate U Give y Emergency, además de haber protagonizado la serie Girl Meets World. Recientemente recibió seis nominaciones a los Grammy 2025, incluyendo álbum del año por Man's Best Friend y canción del año por Manchild.

image Sabrina en sus orígenes.

Con esta apuesta, Sabrina Carpenter demuestra que su ambición va más allá de los escenarios: quiere dejar huella en el cine musical con una versión que promete ser tan arriesgada como deslumbrante.

