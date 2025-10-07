El cine de Israel atrapado por la guerra: Boicot en Hollywood y censura estatal

image El boicot refleja miedo más que convicción política, con plataformas posponiendo lanzamientos y festivales limitando participación. Mayim Bialik advierte que la iniciativa cruza la línea hacia el antisemitismo disfrazado de activismo.

Incluso figuras como Mayim Bialik (famosa por interpretar a Amy en The Big Bang Theory) advierten sobre la línea difusa entre el activismo legítimo y la discriminación: "Se siente muy extraño ser un artista judío liberal ahora mismo cuando te pintan como alguien que se opone a la idea de acabar con la guerra. Este boicot huele a otra cosa, y se llama antisemitismo".

Paradójico: el mismo Hollywood que defiende la libertad de expresión frente a algunos gobiernos, ahora pone en pausa o margina el contenido crítico o independiente de Israel.

Cómo el gobierno de Israel complica el cine independiente

Mientras en Estados Unidos se discute el boicot, dentro de Israel los creadores enfrentan otra forma de censura mucho más concreta: la presión del Estado sobre los medios y los cineastas.

La película El Mar, que ganó en los Premios Ophir de Israel, fue denunciada por el ministro de Cultura Miki Zohar y amenazada de reemplazo por un premio oficial controlado por el Estado, mientras la Knéset (el órgano unicameral que ostenta el poder legislativo del Estado de Israel) debate leyes que podrían cerrar la televisión pública y aumentar el control sobre medios independientes.

image Dentro de Israel, los cineastas enfrentan censura y control del estado, con leyes que amenazan la televisión pública y los premios oficiales. El caso de la película El Mar deja clara esta tensión.

Cineastas y productores críticos del gobierno, como Danna Stern y Roni Aboulafia, coinciden en que el boicot internacional suma más de presión: "De todas formas, el gobierno nos tiene jurada, así que el boicot es solo otra forma de silenciar nuestras voces". Osea, quienes se manifiestan en contra de la guerra y producen historias que buscan humanizar los dos lados del conflicto son castigados tanto dentro como fuera del país.

Así, se genera un ecosistema creativo paralizado, donde series como Un día de octubre, Teherán y Fauda sufren retrasos, autocensura y dificultades de financiación, mientras que los inversores y las plataformas dudan antes de comprometerse por miedo a que haya repercusiones políticas o sociales. Incluso los proyectos en coproducción palestino-israelí como El Mar sufren de obstáculos por el riesgo de ser señalados como "cómplices" según Filmworkers for Palestine.

image Series y películas como Teherán y Fauda sufren retrasos y autocensura, mientras los inversores dudan por miedo a repercusiones.

El resultado es una industria que sobrevive en medio de la presión de los gobiernos, boicots internacionales y la autocensura de quienes buscan contar historias humanas, en un contexto donde el arte parece no tener espacio para respirar ni margen para disentir sin ser condenado.

