Buenos Aires está volviendo locos a todos con un outlet que está siendo furor. Se trata de un local que tiene ropa de muy buena calidad a precios que nadie puede creer. Vas a encontrar prendas de todo tipo con descuentos únicos para renovar el placard sin gastar casi nada.
MUY BARATO
Furor por este outlet de Buenos Aires que vende ropa de marca desde $7000
Un outlet de Buenos Aires vende ropa de calidad a precios muy baratos. Ideal para renovar el placard con descuentos únicos que no podrás creer.
Nada mejor que encontrar ofertas que valen la pena en un outlet que podés visitar en cualquier momento. Esta marca de ropa lanzó descuentos únicos en prendas para todos los días y otras que son más especiales. No te lo podés perder porque es furor.
El outlet que arrasa en Buenos Aires con ropa a precios regalados
Este outlet que está arrasando en Buenos Aires es el de Le Utthe. Si bien no está catalogado como outlet, sus precios hacen imaginar todo lo contrario. Se trata de una marca de ropa de Argentina que tiene una gran calidad pero a precios accesibles para todos.
Estas rebajas son más que nada por el Día de la Madre, pero durante todo el año mantienen precios accesibles. Hay remeras estampadas desde $7000, jeans y pantalones por $30.000 y otras prendas que son imperdibles como chaquetas, sweaters, camisas y más.
Le Utthe tiene locales en muchos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, incluso hay uno de ellos frente al Alto Palermo. Lo mejor es que sus prendas tienen una gran calidad, algo que no suele suceder con otras marcas que son muy económicas.
--------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Supermercado remata electrodomésticos con hasta 40% de descuento: furor
Furor por los descuentos en nafta para octubre: hasta 30% de reintegro
El outlet de Buenos Aires con ropa a precios regalados que enloquece a todos