Ni Shein y Temu: la nueva plataforma muy barata que todos están usando

Una nueva plataforma está causando sorpresa al competir con Shein y Temu, dos de los gigantes que se adueñaron de las ventas online.

03 de octubre de 2025 - 10:16
Shein y Temu pierden ventas ante la llegada de una nueva plataforma.

Shein y Temu son dos grandes del e-commerce y actualmente tienen el primer puesto en cuanto a las ventas online. Ahora otras empresas quieren competir con ellas y se lanzó una plataforma que promete estar a la altura. Muchos ya la están eligiendo.

Para no quedarse atrás, muchas empresas están cambiando sus estrategias de venta. Amazon es una de ellas, ya que todo este tiempo fue la número uno en el mundo en cuanto a ventas online pero las cosas fueron cambiando con el crecimiento de Shein y Temu.

image
Shein y Temu en alerta: la plataforma que promete destronarlos.

Amazon compite con Shein y Temu: nueva plataforma

La empresa Amazon ya confirmó que lanzó en España una nueva plataforma que se llama Amazon Haul. La misma tiene productos a precios mucho más bajos que en su web principal y con esto busca competir a Shein, Temu o AliExpress.

Este sitio ya está disponible en Argentina, ya que se encuentra integrado en la web de Amazon. Lo que caracteriza a la misma es sus precios bajos y envíos reducidos. Los valores máximos de sus productos son de 20 euros, hay más de 30 categorías y es una compra independiente de Amazon.

Algunas de las propuestas que ofrece Amazon Haul es un plazo de entrega de hasta dos semanas para envíos, además de promociones adicionales como un 5% de descuento en compras que superen los 30 euros y 10% para las que superen los 50 euros.

