Ni Shein y Temu: la nueva plataforma muy barata que todos están usando

Para no quedarse atrás, muchas empresas están cambiando sus estrategias de venta. Amazon es una de ellas, ya que todo este tiempo fue la número uno en el mundo en cuanto a ventas online pero las cosas fueron cambiando con el crecimiento de Shein y Temu.
Amazon compite con Shein y Temu: nueva plataforma
La empresa Amazon ya confirmó que lanzó en España una nueva plataforma que se llama Amazon Haul. La misma tiene productos a precios mucho más bajos que en su web principal y con esto busca competir a Shein, Temu o AliExpress.
Este sitio ya está disponible en Argentina, ya que se encuentra integrado en la web de Amazon. Lo que caracteriza a la misma es sus precios bajos y envíos reducidos. Los valores máximos de sus productos son de 20 euros, hay más de 30 categorías y es una compra independiente de Amazon.
Algunas de las propuestas que ofrece Amazon Haul es un plazo de entrega de hasta dos semanas para envíos, además de promociones adicionales como un 5% de descuento en compras que superen los 30 euros y 10% para las que superen los 50 euros.
----------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
El outlet de Buenos Aires con ropa a precios regalados que enloquece a todos
Mercado Libre lanzó plan canje de celulares y es furor: cuánto pagan y cómo acceder
Supermercado remata televisores a precios ganga con descuentos únicos
El outlet de Buenos Aires con ropa muy barata que nadie se quiere perder