Cositorto afirmó que puso US$32 mil para la campaña de Diego Santilli en 2021

"Molina me comenta que venían perdiendo votos porque les robaban las boletas y no tenían fiscales, y que necesitaban un aporte económico para eso", contó.

Dijo que el presupuesto era de $13 millones y que él se comprometió a aportar la mitad. Hizo el cálculo a uno dólar de $200, por lo que el monto ascendía a US$32.500.

Cositorto contó que luego González con otras persona "pasaron por la empresa" para retirar el dinero en efectivo, pero dijo desconocer "si eso lo registraron o no" como aporte de campaña. El financista aseguró que era dinero declarado.

Cositorto dijo que no tienen "ningún problema con Santilli", pero se mostró enojado con que "lo niegue" y se refirió a una entrevista que el diputado le dio a Jorge Rial en 2022 en la que dijo que aludió a él como "un personaje".

"No lo conozco, nunca lo vi en la vida, no tengo relación", dijo Santilli entonces.

"No me gusta que salgan negándome como si tuviera lepra", dijo este martes Cositorto. "Si me suben al ring, voy a pelear. No soy Fred Machado, soy Leonardo Cositorto", dijo aunque manifestó su apoyo al candidato de LLA.

"¿Quién es 'el personaje'? Porque el que necesitaba plata para el hijo era él (para un sponsoreo un auto de carreras) y cuando no tenía plata para las elecciones, puse US$32 mil", dijo ofuscado.

