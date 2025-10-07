Leonardo Cositorto, condenado y detenido por estafa a través de un sistema piramidal, afirmó este martes que su empresa, Generación Zoe, le aportó US$32.500 a la campaña de Diego Santilli de 2021, cuando Juntos por el Cambio le ganó al peronismo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.
POLÉMICO FINANCIAMIENTO
Cositorto afirmó que puso US$32 mil para la campaña de Diego Santilli en 2021
El financista, condenado y detenido por estafa, aseguró que le pidieron un "aporte económico" para las elecciones generales de 2021.
El vínculo de Generación Zoe con Santilli, quien se volvió el protagonista de la campaña de LLA en el principal distrito electoral tras la caída de José Luis Espert, ya había trascendido hace algunos años.
Ahora fue el propio Cositorto quien confirmó desde un penal de Corrientes el monto y las circunstancias en las que fueron provistos.
Cositorto habló con radio Splendid y dijo que llegó hasta Santilli por medio de Gabriel González, un actor del ciclo televisivo 'Pasión de Sábados', a finales de 2021, entre las elecciones primarias y las generales de ese año. González es quien había manifestado el apoyo público a Santilli durante un evento de Generación Zoe.
"Me piden apoyo económico", dijo Cositorto y explicó asistió a un almuerzo organizado por Martiniano Molina, en el que además de Santilli estaban Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo y Federico Pinedo.
"Molina me comenta que venían perdiendo votos porque les robaban las boletas y no tenían fiscales, y que necesitaban un aporte económico para eso", contó.
Dijo que el presupuesto era de $13 millones y que él se comprometió a aportar la mitad. Hizo el cálculo a uno dólar de $200, por lo que el monto ascendía a US$32.500.
Cositorto contó que luego González con otras persona "pasaron por la empresa" para retirar el dinero en efectivo, pero dijo desconocer "si eso lo registraron o no" como aporte de campaña. El financista aseguró que era dinero declarado.
Cositorto dijo que no tienen "ningún problema con Santilli", pero se mostró enojado con que "lo niegue" y se refirió a una entrevista que el diputado le dio a Jorge Rial en 2022 en la que dijo que aludió a él como "un personaje".
"No lo conozco, nunca lo vi en la vida, no tengo relación", dijo Santilli entonces.
"No me gusta que salgan negándome como si tuviera lepra", dijo este martes Cositorto. "Si me suben al ring, voy a pelear. No soy Fred Machado, soy Leonardo Cositorto", dijo aunque manifestó su apoyo al candidato de LLA.
"¿Quién es 'el personaje'? Porque el que necesitaba plata para el hijo era él (para un sponsoreo un auto de carreras) y cuando no tenía plata para las elecciones, puse US$32 mil", dijo ofuscado.
