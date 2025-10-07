La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado y ahora el expediente pasa a Milei

Despacho FGR 2609_2021_CI01 - RESOLUCIÓN CSJN FIRMA DIGITAL SENTENCIA CLARA

Machado es un empresario del negocio de la aviación que proveyó de recursos a Espert durante la campaña de 2019 cuando el economista compitió por la Presidencia. Tras conocerse que era investigado por narcotráfico Espert aseguró que su único vínculo con Machado fue un viaje en avión a Viedma para la presentación de un libro.

Pero en los últimos días, el diputado tuvo que reconocer una relación más profunda, que incluyó además un contrato de asesoría para una empresa de Machado en Guatemala. Todo se precipitó a partir de la difusión de documentos que registraban un pago de US$200 mil a Espert por parte de una empresa de Machado y su socia, hoy detenida en USA bajo los mismos cargos.

La extradición de Machado había sido habilitada por Juzgado Federal n° 2 de Neuquén, pero mediante apelaciones quedó trabada en la Corte Suprema, aunque contaba con dictamen del procurador general Eduardo Casal para confirmar el fallo nequino. El abogado del empresario es Francisco Oneto, quien también es representante legal de Javier Milei en distintos pleitos que inició.

Previo a la difusión de la sentencia de la Corte este mismo martes Machado dio sendas entrevistas en las que dio detalles de su vínculo con Espert, pero también se defendió de las acusaciones que pesan sobre él en USA.

Más contenido de Urgente24

Llega el 26/10: A Luis Caputo se le termina el tiempo

José Luis Espert fue imputado por presunto lavado de dinero

Comisión $LIBRA: La Justicia rechazó citar por la fuerza pública a funcionarios

Demoledor el Financial Times con Milei: "Los argentinos pierden la paciencia" y "aceptar un repunte inflacionario"