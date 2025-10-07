urgente24
Disney+ seis años después: Cuando la saturación de contenido se volvió en contra

La llegada de Disney+ fue una revolución para el streaming, pero ¿qué pasó con Marvel, Star Wars y Pixar? Muchos desaciertos dañaron esas marcas gravemente.

07 de octubre de 2025 - 13:11
Por GERMÁN MOLKUC

6 años después del lanzamiento de Disney+, lo que parecía una revolución del streaming terminó generando más preguntas que certezas. Marvel, Star Wars y Pixar sufrieron cambios que todavía repercuten en su legado, y el público empieza a notar que la saturación de contenido dejó marcas difíciles de revertir. ¿Podrá Disney recuperar el brillo de sus franquicias más fuertes?

Cuando Star Wars y Marvel se quemaron con su propio contenido

Apenas Disney+ debutó en 2019, la serie The Mandalorian le devolvió la esperanza a Star Wars, con récords de audiencia que parecían imbatibles: 5,42 mil millones de minutos de visualización en la primera temporada, según la consultora Nielsen.

image
Disney+ convirtió a The Mandalorian en un éxito inmediato, pero la saturación de contenido y la sobreproducción terminó afectando la calidad y generando cancelaciones como The Acolyte.

Sin embargo, la velocidad con la que Lucasfilm quiso expandir el universo terminó jugando en contra: los proyectos tenían presupuestos gigantes y las expectativas altas empezaron a mostrar fallas en la calidad, mientras el público se saturaba de contenido. The Acolyte, por ejemplo, con su presupuesto récord de 230 millones de dólares, y demás, no consiguieron atraer la cantidad de espectadores esperada y terminaron canceladas, como explicó el analista Jimmy Doyle de Luminate Analytics a ScreenRant:

The Acolyte tuvo menos espectadores que la mayoría de las otras series de Star Wars cuando se estrenó, y luego no ganó audiencia. De hecho, perdió un poco de espectadores durante su emisión. Entonces, con esa pérdida de audiencia, además de la recepción crítica del programa, esas dos cosas en conjunto llevaron a su cancelación. The Acolyte tuvo menos espectadores que la mayoría de las otras series de Star Wars cuando se estrenó, y luego no ganó audiencia. De hecho, perdió un poco de espectadores durante su emisión. Entonces, con esa pérdida de audiencia, además de la recepción crítica del programa, esas dos cosas en conjunto llevaron a su cancelación.

Lo mismo sucedió con Marvel, que después del cierre épico de Avengers: Endgame, vio cómo su historia iba quedando desordenada al trasladar buena parte de su contenido a Disney+. La sobreproducción (cuatro películas y cinco series en 2021) y los retrasos entre series y películas dejaron al público desorientado y al propio Kevin Feige con dificultades para gestionar los tiempos creativos... al punto que lo perseguían por los pasillos exigiéndole respuestas, según informó el Wall Street Journal.

La consecuencia fue un MCU agotado, con series y películas que recibieron críticas negativas y una sensación general de desgaste que el público todavía percibe.

image
El MCU también sufrió: demasiadas series y películas desordenadas agotaron al público y complicaron la gestión creativa de Kevin Feige, provocando críticas y el desgaste de la marca.

Disney+ cambió cómo miramos Pixar y se dio un tiro en el pie

Pixar sufrió un golpe distinto pero igual de contundente: la decisión de lanzar películas directamente en Disney+ cambió para siempre la forma en que el público percibe la animación.

image
La dependencia del streaming generó expectativas de acceso gratuito que afectaron la percepción de valor de Pixar y debilitó la experiencia cinematográfica tradicional.

Soul, Luca y Red tuvieron un recorrido limitado en cines y, como resultado, ninguno superó los 500 millones de dólares, muy por debajo de los récords pre-pandemia como Los increíbles 2 (1,243 millones) o Toy Story 4 (1,074 millones). Esto demostró que ver Pixar en streaming gratis afectó directamente la taquilla y debilitó la experiencia cinematográfica tradicional, sobre todo para películas originales.

Incluso éxitos más recientes como Intensa Mente 2, que recaudó 1,699 millones, parecen la excepción que confirma la regla, pero sirven como indicador de que el público todavía puede ser atraído de nuevo a los cines si Disney recupera la estrategia de los estrenos.

image
Disney enfrenta ahora el desafío de restaurar su marca, reconectando con audiencias en cines y evitando repetir errores de saturación y dispersión de contenidos.

Por un lado, la empresa de Mickey Mouse tiene que restablecer la fuerza de Pixar en la pantalla grande y, por el otro, mantener la fidelidad de quienes ya consumen contenidos en casa, sin volver a saturar al espectador con el exceso de lanzamientos consecutivos.

Disney+ demostró que el control absoluto sobre la distribución puede terminar desgastando incluso a los íconos más sólidos. La gran interrogante es si Bob Iger, quien impulsó el streaming y ahora intenta arreglar el rumbo, logrará restaurar la fuerza de Star Wars, Marvel y Pixar o si los errores de los últimos años van a dejar cicatrices que no se borren fácilmente.

