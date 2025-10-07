Disney+ seis años después: Cuando la saturación de contenido se volvió en contra

La consecuencia fue un MCU agotado, con series y películas que recibieron críticas negativas y una sensación general de desgaste que el público todavía percibe.

image El MCU también sufrió: demasiadas series y películas desordenadas agotaron al público y complicaron la gestión creativa de Kevin Feige, provocando críticas y el desgaste de la marca.

Disney+ cambió cómo miramos Pixar y se dio un tiro en el pie

Pixar sufrió un golpe distinto pero igual de contundente: la decisión de lanzar películas directamente en Disney+ cambió para siempre la forma en que el público percibe la animación.

image La dependencia del streaming generó expectativas de acceso gratuito que afectaron la percepción de valor de Pixar y debilitó la experiencia cinematográfica tradicional.

Soul, Luca y Red tuvieron un recorrido limitado en cines y, como resultado, ninguno superó los 500 millones de dólares, muy por debajo de los récords pre-pandemia como Los increíbles 2 (1,243 millones) o Toy Story 4 (1,074 millones). Esto demostró que ver Pixar en streaming gratis afectó directamente la taquilla y debilitó la experiencia cinematográfica tradicional, sobre todo para películas originales.

Incluso éxitos más recientes como Intensa Mente 2, que recaudó 1,699 millones, parecen la excepción que confirma la regla, pero sirven como indicador de que el público todavía puede ser atraído de nuevo a los cines si Disney recupera la estrategia de los estrenos.

image Disney enfrenta ahora el desafío de restaurar su marca, reconectando con audiencias en cines y evitando repetir errores de saturación y dispersión de contenidos.

Por un lado, la empresa de Mickey Mouse tiene que restablecer la fuerza de Pixar en la pantalla grande y, por el otro, mantener la fidelidad de quienes ya consumen contenidos en casa, sin volver a saturar al espectador con el exceso de lanzamientos consecutivos.

Disney+ demostró que el control absoluto sobre la distribución puede terminar desgastando incluso a los íconos más sólidos. La gran interrogante es si Bob Iger, quien impulsó el streaming y ahora intenta arreglar el rumbo, logrará restaurar la fuerza de Star Wars, Marvel y Pixar o si los errores de los últimos años van a dejar cicatrices que no se borren fácilmente.

