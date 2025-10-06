Disney vuelve con 'Zootopia 2' y todos notaron que robó la historia de este clásico

Los guiños sociales y el humor sutil que atraviesa la historia refuerzan la sensación de que, aunque la historia es conocida, Disney logra que tenga un impacto distinto. La accesibilidad para los más chicos, sin sacrificar la complejidad para los adultos, es un equilibrio delicado que no todas las secuelas consiguen.

Zootopia 2 copia a este clásico sin que lo notes

Acá es donde la cosa se pone interesante: la historia de Zootopia 2 tiene una sorprendente coincidencia con un clásico de 1988, ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, que hasta hoy mantiene un 96% de aprobación entre la crítica y el público según Rotten Tomatoes.

Al igual que Eddie Valiant ayuda a Roger Rabbit a limpiar su nombre, Judy y Nick toman el rol de investigadores que defienden a Gary, mientras la ciudad lidia con prejuicios históricos. Si las ponemos una al lado de la otra, tenemos varios elementos en común: una comunidad fantástica, un héroe acusado injustamente y una conspiración que afecta a todos.

image La trama de Zootopia 2 recuerda casi exactamente a ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, donde hay un héroe acusado y una conspiración. Sin embargo, la animación, el tono familiar y el mundo propio la diferencian.

Pero la diferencia principal está en el estilo: Roger Rabbit mezclaba actores de carne y hueso y animación con un tono noir, mientras que Zootopia 2 apuesta por animación por computadora, colores explosivos y un tono accesible para toda la familia. Como señala una reseña de The Verge: “Aunque la historia se sienta conocida, el tratamiento visual y la construcción de personajes la hacen fresca y atractiva”.

Además, Zootopia no busca ser meta ni incluir referencias a la vida real: su mundo es propio, inspirado en la realidad pero completamente autónomo, lo cual le da una frescura visual y narrativa que la diferencia de su predecesora espiritual.

La secuela tendrá que mantener la magia del primer film, atraer al público infantil y, al mismo tiempo, rendir homenaje sin copiar de manera burda, algo que no todos los estudios logran equilibrar con éxito.

