'Dogo', la muerte de la que Luis Petri elige no hablar / no escuchar / no recordar

Tal vez sea pertinente preguntarse si acaso la Argentina no ha perdido la oportunidad de tener enlistado en su Fuerza Aérea al primer astronauta criollo.

dogo4 Capitán Mauro Testa La Rosa.

15/07/2024

El 15/07/2024, apenas 6 días después de haber participado como jefe de escuadrilla del desfile militar con motivo de un nuevo aniversario de la Independencia Nacional Mauro Testa La Rosa abordó su A4 en la Base de la V Brigada Aérea Villa Reynolds (San Luis) iniciando lo que sería su último vuelo, el más corto de su vida, el que al mismo tiempo que lo llevaría a la inmortalidad desnudaría una perversa trama de encubrimientos, complicidades y un ensordecedor silencio de parte de quien dice haber llegado al cargo para poner en valor a las FFAA.

Olga – la madre de Mauro vive -como toda madre- una tristeza sin fin por la pérdida de su único hijo, los responsables de su muerte por el contrario siguen sus vidas como si nada en especial quien fuera el jefe de la V brigada de Reynolds, ascendido a brigadier y gozando de la protección del Jefe del Estado Mayor Conjunto lejos -por ahora- del brazo de la justicia.

En diálogo exclusivo con Urgente24, Olga La Rosa relata:

Estaba en mi casa, recibo el llamado de un jefe de Mauro quien me dice que mi hijo había sufrido un accidente con su avión. Le preguntó como estaba Mauro y me responde está fallecido. Estaba en mi casa, recibo el llamado de un jefe de Mauro quien me dice que mi hijo había sufrido un accidente con su avión. Le preguntó como estaba Mauro y me responde está fallecido.

Lo que sigue en el relato de Olga, es algo que se repite en cada suceso militar de este tipo. La llegada al domicilio de personal de la fuerza para contener a la familia y la organización del traslado de los más íntimos al lugar del accidente previo a la organización del funeral militar.

“Mauro descansa en el cementerio cordobés de San Jerónimo en el panteón militar”, indica Olga.

dogo2 La Argentina pierde su candidato a 1er. astronauta.

El día después

Este cronista quiso saber cuál fue el comportamiento de las autoridades aeronáuticas y ministeriales una vez terminadas las honras fúnebres y de cara al esclarecimiento de lo sucedido.

Haciendo la salvedad del excelente trato dispensado tanto por los miembros de la FAA en Mar del Plata como por parte de los compañeros de su hijo Olga tristemente relata.

“Fuimos trasladados junto a parte de mi familia a la base aérea de Villa Reynolds y al llegar estaba el Brigadier General, Xavier Isaac (Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA), y cuando vino a darnos las condolencias lo enfrenté y le dije 'Mi hijo está muerto porque ha habido gobiernos que no se comprometieron con las FFAA no solo Mauro sino todos sus compañeros a los que he llegado a escucharlos decir que por momentos no tenían ni lo más esencial para el desarrollo de sus tareas dentro de la base'. (...)".

Si bien en un primer momento desde el área de Defensa se deslizó la idea que la tragedia se podría haber debido a un error del piloto, a esta altura de las investigaciones y conforme a al informe de la Junta de Accidentes queda claro que el veterano A4-AR que comandó el capitán Testa La Rosa literalmente se desarmó en pleno despegue perdiendo su tobera de inyección lo que equivale a perder su propulsión.

“Muchos de los compañeros de Mauro estaban presenciando el despegue aquel 15 de julio y ven cuando se empieza a desarmar el avión. Primero se desprendió el paracaídas de frenado y luego el tubo de chorro que mide más de 3 metros, Mauro logró eyectarse, pero la explosión que se produjo por la acumulación de gases (la denominación de este fenómeno se denomina “bleve”) quemó su paracaídas por lo que se precipitó a tierra en caída libre desde una altura de aproximadamente 100 metros falleciendo por el impacto”, indica Olga.

Urgente24 pudo saber de fuentes de la FAA que por falta de presupuesto se estaban usando materiales reutilizados que reglamentariamente están prohibidos ya que elementos tales las tuercas que se desprendieron del A4 de Testa admiten un solo uso.

Lockheed Martin A-4AR Fightinghawk Lockheed Martin A-4AR Fightinghawk en base al prototipo XA4D-1, de 1954.

Ocultamiento, desidia, corrupción

“Mauro no fue el responsable de la tragedia, los responsables son los canallas que están dirigiendo la cúpula de la FAA que mandaban a volar los A4 que ya no estaban en condiciones. Anteriormente habían existido muchísimas emergencias en vuelo, incluso en 2020 en otro accidente con A4 fallece el capitán Britos Venturini”, relata la mamá de Mauro.

El vuelo mortal del capitán Testa La Rosa fue el último que realizó el sistema de armas A4 lo que parece darle la razón a Olga. Los veteranos A4 serán reemplazados por otros veteranos sistemas de armas. Los F16 con más de 40 años de servicio y descartados ya por las principales potencias militares mundiales fueron presentados por Luis Petri como una gran adquisición con el beneplácito del ex jefe de la FAA y hoy JEMCO quien durante su pertenencia a la gestión kirchenerista de Alberto Fernández había opinado en favor de la compra de unidades chinas 0km por ser más confiables. Los vientos cambian y las convicciones también.

“La noche del accidente, mientras el cuerpo de Mauro yacía en la pista esperando la llegada del Juez, en una oficina de la misma base aérea estaban adulterando el libro de mantenimiento del avión, arrancando hojas, escribiendo todo de nuevo y falsificando una fima. Me pregunto si el jefe de la base -el por entonces comodoro Carlos Pesante- ignoraba ese hecho. Nosotros creemos que no”, manifiesta Olga y agrega.

El señor Pesante fue ascendido a brigadier y hoy está al lado del Brigadier General Isaac. Me pregunto ¿de qué lo quieren proteger si el es uno de los responsables de la muerte de Mauro? El señor Pesante fue ascendido a brigadier y hoy está al lado del Brigadier General Isaac. Me pregunto ¿de qué lo quieren proteger si el es uno de los responsables de la muerte de Mauro?

Vale acotar que el mencionado oficial superior ocupa el cargo de Jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Conjuntas, uno de los cargos de mayor responsabilidad operativa del sistema de defensa nacional.

Embed

Petri en Acción

El ministro Petri nos llamó por teléfono a horas del accidente para darnos las condolencias y decirnos que le iban a poner el nombre de Mauro a uno de los 'nuevos' F16 como si en pleno duelo nos importara eso. El ministro Petri nos llamó por teléfono a horas del accidente para darnos las condolencias y decirnos que le iban a poner el nombre de Mauro a uno de los 'nuevos' F16 como si en pleno duelo nos importara eso.

Consultada Olga sobre que pasa por su mente cuando escucha al saliente ministro declamar amor por las FFAA disfrazado con el mismo uniforme que su hijo honró hasta el último minuto de su existencia, responde.

“Petri a pedido nuestro nos recibió el 13 de diciembre de 2024 y durante una hora y media y en términos muy cordiales nos dijo que se iba a ocupar personalmente del tema y que si teníamos alguna prueba que aportar se la acercáramos. Confiamos en ese momento en el”.

Pero acota: “Ahora viendo lo que está haciendo, como vas a creer si no tiene consideración ni solidaridad por ni por lo que hacen los miembros de las FFAA. Solo siente amor por estar escalando posiciones. Nunca más nadie me llamó como madre ni quiera para preguntarme como estaba o como me sentía. Acá la muerte de un joven piloto no importa a nadie. Solo nos dieron un resumen del informe de la junta de accidentes. Luego por intermedio de la fiscalía pudimos saber que las pericias que se realizaron en la UTN de Mendoza determinaron que la brida que sostenía al tubo de chorro se soltó porque estaba sujeta por tuercas reutilizadas con sus roscas dañadas”.

“Al brigadier General Mengo, Petri lo pasó a retiro supuestamente por llevar a su mujer en un avión de la fuerza cuando sabemos que todos los hacen ¿y por la muerte de Mauro el ministro no encontró a ningún responsable? Ese hombre no va a poder dormir tranquilo por el resto de su vida”.

Olga además coincide con el dato que aporta este cronista acerca de la intención oficial de volver a poner en servicio los vetustos A4-AR aunque aclara que la idea es parte de la idea que intenta imponer el Brigadier General Isaac.

Llega el momento en que se le pide a Olga que se dirija en forma personal al mministro Luis Petri a sabiendas que esta crónica es aguardada con especial interés en el piso 11° del Edificio Libertador.

“El ministro Petri sabe perfectamente lo que estamos viviendo, pero él está dedicado a su campaña política. Le pediría que sea más humano y que cumpla con su deber de ministro. Basta de amiguismo, basta de corrupción, el sabe que esto fue corrupción y no lo sacan a la luz porque caerían muchos. El no sacar a la luz la verdad para proteger a los amigos es una forma de corrupción”.

Y prosigue:

“Son corruptos solo con el hecho de pensar que los A4 tienen que volver a salir a volar. No solo son corruptos sino además negligentes y cobardes” .

"El ministro Petri tiene la muerte de Mauro en su haber al igual que el brigadier Isaac y no se están responsabilizando en tomar las medidas que corresponden".

"Me pregunto ¿a qué o a quien le temen? Le diría que antes de irse ponga toda su valentía en juego para decir que aquí hubo un jefe de base responsable de la tragedia y que tal vez sabía que se estaban adulterando documentos para encubrir lo sucedido”.

Más allá del legítimo reclamo y del extremo dolor que expresa en cada palabra la mama del extinto oficial de la FAA, quienes integran los distintos estamentos de la defensa nacional al unísono sostienen que el país atraviesa por una de las peores gestiones políticas en la materia.

Embed Mauro Testa La Rosa: ¿Qué pasó Luis Petri? pic.twitter.com/86mJdZbamK — Urgente24.com (@U24noticias) October 6, 2025

Utilización de regimientos históricos con fines propagandísticos o electorales, abandono de la política de jerarquización salarial tal como se venía llevando adelante por la gestión anterior, pasividad ante el éxodo masivo de personal a causa de salarios bajos y falta de horizonte profesional, empecinamiento en adquirir material militar obsoleto y casi al borde del rezago con una visión sesgada en cuanto a las potencias proveedoras, gestación de una crisis sin precedentes en la sanidad que ha dejado librada a la familia militar a su suerte y una visión esquizofrénica del concepto de defensa nacional, tienen entre sus corolarios la muerte de militares sea a bordo de un vetusto avión o por falta de asistencia sanitaria en tiempo y forma.

Luis Petri sigue circulando en redes sociales y en apariciones personales enfundado en su uniforme de “piloto de mentira” un atuendo hecho a su medida y sin el natural desgaste que tal vez tenía el del capitán Mauro Testa La Rosa quien lo portaba con orgullo, por derecho propio y con vocación por servir a la patria.

Al momento de redactar esta nota, este cronista – en dos ocasiones- ofreció al “señor” ministro la oportunidad de dar su visión u opinión en relación con los hechos aquí plasmados.

Solo hubo como respuesta silencio. Un silencio tanto o mas ensordecedor que el más potente sonido. Seguramente más que el que produjo el “Bleve” que marcó el final trágico de la vida de Mauro.

“Mi corazón explota de emoción por Mauro. Cada día me siento más orgullosa de él, siento que todo será un antes y un después de Mauro en la Fuerza Aérea y que Dios ilumine la conciencia de tus superiores para el cuidado de su pequeño rebaño continuación de los guardianes guerreros de la gloriosa FAA”: La frase es parte de una carta póstuma escrita por Olga.

El Capitán Testa La Rosa hoy se encuentra en vuelo eterno, más alto, más rápido, mas lejos de lo que algunas miserables vidas terrenales puedan llegar en toda su existencia por mucho uniforme usurpado que se atrevan a lucir.

--------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

Ganó Juan Grabois, José Luis Espert es historia: Faltan 21 días y Javier Milei vive en un laberinto

Teléfono para Luis Caputo: Denuncian fraude en tecnológicas que cobran subsidios millonarios

Boca 5 - Newells 0: el Xeneize arrolló a un rival apático y es puntero

El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco