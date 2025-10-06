Reunión de emergencia en Casa Rosada: Milei reconfigura la campaña bonaerense con Santilli a la cabeza

Al día siguiente, ambos viajarán a Mar del Plata, donde participarán de la inauguración de una planta industrial de papas fritas y encabezarán una caminata por la calle Güemes, uno de los principales puntos turísticos de la ciudad. Por el momento, no hay otros actos confirmados, aunque se prevé que la semana cierre con una recorrida en el conurbano norte, territorio donde el libertarismo busca recuperar protagonismo.

Fuentes del entorno presidencial aseguraron que se está trabajando en una “campaña más territorial”, con foco en los municipios donde La Libertad Avanza había mostrado buen desempeño en 2023 pero perdió apoyo en la última elección provincial.

El desafío de Diego Santilli

Santilli, que hasta hace pocos días ocupaba el tercer lugar en la lista bonaerense, asumió su nuevo rol con una mezcla de sorpresa y pragmatismo. “Me toca asumir la responsabilidad. No lo esperaba, pero hay que acompañar al Presidente y a su proyecto de cambio”, declaró en Radio Rivadavia.

En su entorno aseguran que el objetivo es claro: “Son 20 días a fondo para mostrar que el espacio sigue en carrera y que Milei tiene equipo”.

La decisión de reemplazar a Espert fue el resultado de un consenso interno entre Karina Milei y Caputo, quienes consideraban que su candidatura se había vuelto “insostenible” tras la denuncia por presunto financiamiento irregular vinculada al empresario detenido por narcotráfico, Federico “Fred” Machado.

El dilema de las boletas

Mientras tanto, el oficialismo enfrenta otro problema práctico: la impresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) que ya contenían la imagen de Espert como primer candidato.

Desde el comando electoral libertario confirmaron que ya se realizaron gestiones ante la Justicia para autorizar la reimpresión total del material. La decisión final dependerá del juez Alejo Ramos Padilla, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires.

En la Casa Rosada confían en que la resolución llegue en los próximos días y que no afecte la distribución prevista para el tramo final de la campaña.

“La prioridad ahora es mantener el foco político, mostrar unidad y salir a dar pelea en la provincia más grande del país”, resumió una fuente cercana a Karina Milei.

Con apenas tres semanas por delante, la apuesta del oficialismo es recuperar iniciativa, recomponer la narrativa de “orden y gestión” y evitar que la crisis interna derivada de la salida de Espert se traduzca en un nuevo golpe en las urnas.

