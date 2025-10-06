Crisis libertaria: Espert no aguantó presión y también renunció a la Comisión de Presupuesto

El Gobierno se lava las manos

Francos explicó que la decisión de renunciar fue “personal” y que el propio presidente Javier Milei “entendió que la situación estaba siendo utilizada por el kirchnerismo para ensuciar la campaña”. Según el funcionario, el libertario optó por no ceder ante la presión opositora y respaldó a Espert hasta último momento, aunque “el propio diputado terminó reflexionando y decidió dar un paso al costado para no perjudicar al espacio”.

“Lo importante es que renunció también a cualquier tipo de fuero. Va a presentarse ante la Justicia sin privilegios, a diferencia de lo que hizo el kirchnerismo durante años”, señaló el jefe de Gabinete.

Quién lo reemplazará en la Comisión

La salida de Espert de la Comisión de Presupuesto deja un vacío en una de las áreas más sensibles del Congreso, justo cuando el oficialismo enfrenta el debate por la reforma de la Ley de DNU y el Presupuesto 2026. En su lugar, La Libertad Avanza evalúa designar a Alberto “Bertie” Benegas Lynch, uno de los referentes económicos más cercanos a Milei.

Mientras tanto, la oposición ya anticipó que insistirá con los pedidos de investigación y la eventual exclusión del diputado de la Cámara. Desde el radicalismo, Facundo Manes sostuvo que “si Espert no puede ser candidato, tampoco puede ser diputado”.

El libertario, que había construido su perfil público como uno de los mayores defensores del ajuste fiscal, atraviesa ahora el momento político más delicado desde que ingresó al Congreso.

