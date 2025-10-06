DIPUTADOS
Crisis libertaria: Espert no aguantó presión y también renunció a la Comisión de Presupuesto
José Luis Espert también renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados. La crisis en LLA se agrava.
La decisión se conoció a través de una nota enviada al titular del cuerpo, Martín Menem, y profundiza la tensión dentro de La Libertad Avanza (LLA) a pocos días de la última sesión antes de las elecciones.
José Luis Espert cada vez más complicado
El paso al costado de Espert llega apenas 48 horas después de haber bajado su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, cargo que buscaba renovar en las legislativas del 26 de octubre. La presión política había crecido tanto desde la oposición como desde dentro del propio oficialismo, que veía en su continuidad un flanco difícil de sostener en plena campaña.
Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que el economista “no tuvo claridad suficiente” al explicar su relación con Machado. En declaraciones radiales, sostuvo que “fue un error de comunicación” y que el episodio “generó sospechas innecesarias”. Aun así, descartó cualquier delito y aseguró que “Espert no está vinculado al punto que se lo pretende vincular”.
El Gobierno se lava las manos
Francos explicó que la decisión de renunciar fue “personal” y que el propio presidente Javier Milei “entendió que la situación estaba siendo utilizada por el kirchnerismo para ensuciar la campaña”. Según el funcionario, el libertario optó por no ceder ante la presión opositora y respaldó a Espert hasta último momento, aunque “el propio diputado terminó reflexionando y decidió dar un paso al costado para no perjudicar al espacio”.
“Lo importante es que renunció también a cualquier tipo de fuero. Va a presentarse ante la Justicia sin privilegios, a diferencia de lo que hizo el kirchnerismo durante años”, señaló el jefe de Gabinete.
Quién lo reemplazará en la Comisión
La salida de Espert de la Comisión de Presupuesto deja un vacío en una de las áreas más sensibles del Congreso, justo cuando el oficialismo enfrenta el debate por la reforma de la Ley de DNU y el Presupuesto 2026. En su lugar, La Libertad Avanza evalúa designar a Alberto “Bertie” Benegas Lynch, uno de los referentes económicos más cercanos a Milei.
Mientras tanto, la oposición ya anticipó que insistirá con los pedidos de investigación y la eventual exclusión del diputado de la Cámara. Desde el radicalismo, Facundo Manes sostuvo que “si Espert no puede ser candidato, tampoco puede ser diputado”.
El libertario, que había construido su perfil público como uno de los mayores defensores del ajuste fiscal, atraviesa ahora el momento político más delicado desde que ingresó al Congreso.
