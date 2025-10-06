SANTA FE. Tras la decisión de José Luis Espert de renunciar a su candidatura a diputado nacional, las reacciones no terminaron de llegar. La vicegobernadora provincial, Gisela Scaglia, se pronunció al respecto y lanzó duras críticas al Gobierno de Javier Milei acusándolo de haber "abandonado la moral" y de traicionar las promesas con las que llegó al poder.
"Nunca más corrupción": La renuncia de Espert dejó fuertes acusaciones
La renuncia de José Luis Espert despertó diferentes reacciones. La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, acusó al Gobierno de haber "abandonado la moral"
Reacción de Gisela Scaglia (Provincias Unidas)
"Definitivamente el proyecto de Milei terminó con lo que venía a quebrantar, que era la corrupción y un gobierno de gente honesta y trabajadora", sostuvo Scaglia, quien remarcó que en Santa Fe demuestran "todos los días" que hay "otro camino" posible.
La funcionaria lamentó el escenario político actual y aseguró que "duele este día, donde al final de todo se reconoce la inmoralidad de quienes a gritos, conveniencias personales y negocios nos trajeron hasta acá".
En ese sentido, agregó: "Se puede, siempre se puede. Defendamos lo que somos, volvamos a mirar el sacrificio de nuestros abuelos y padres y saquemos este país adelante".
A su vez, llamó a la ciudadanía a comprometerse con un cambio profundo en el país a través del voto: "Lo único que nos va a cambiar es votar por lo que queremos, saliendo de las constantes grietas. Cambiar nuestro país será un esfuerzo que tenemos que hacer juntos, con esfuerzo, producción y sensibilidad social".
Como cierre, Scaglia dejó un mensaje contundente: "Nunca más corrupción. Ni populista, ni kirchnerista, ni anarco capitalista, ni liberal".
"El gobierno de Milei es una gran estafa"
Por su parte, Caren Tepp, candidata de Fuerza Patria, pasó por el streaming de Esto es Blender donde aprovechó para dejar varias líneas. Entre ellas, lo de Espert.
En Santa Fe, el Presidente no fue bien recibido
Milei vivió una caótica jornada en Santa Fe, donde su paso por la capital provincial terminó con disturbios, agresiones y al menos cuatro detenidos.
Lo que debía ser una caminata de campaña por la peatonal San Martín se transformó en un enfrentamiento entre militantes libertarios y opositores, que obligó a suspender toda la actividad y precipitar la salida del mandatario rumbo a Paraná.
Desde la mañana del sábado, un amplio operativo de seguridad copó el microcentro santafesino. La Policía de la Provincia y la Federal dispusieron cortes de tránsito y vallados en torno a las calles Mendoza, San Jerónimo y 25 de Mayo, donde se esperaba el recorrido de Milei.
El Presidente aterrizó en el aeropuerto de Sauce Viejo pasadas las 10:30, y minutos después se dirigió al hotel Los Silos, en el puerto local, donde lo aguardaban dirigentes y militantes de La Libertad Avanza. Allí, Milei tenía previsto descansar unos minutos antes de encabezar la caminata hacia la peatonal.
Sin embargo, el clima en el centro santafesino empezó a tensarse rápidamente. Grupos opositores autoconvocados se concentraron con carteles que decían "Milei, persona no grata" y comenzaron los cruces con militantes libertarios.
Pasadas las 11, la situación se desbordó en la peatonal San Martín, donde manifestantes opositores desarmaron un gazebo de LLA, lanzaron objetos y huevos contra los libertarios, y gritaron consignas contra el Gobierno nacional.
Los militantes oficialistas respondieron con empujones y forcejeos, mientras la Prefectura y la Policía provincial intentaban contener la pelea. La tensión obligó a la Casa Militar a cancelar la caminata prevista y mantener a Milei dentro del hotel Los Silos.
Desde allí, el Presidente se asomó brevemente para saludar a sus seguidores, custodiado por un fuerte cordón de seguridad. Minutos después, su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, ordenó adelantar la salida rumbo a Entre Ríos.
