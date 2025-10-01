En un mar de opciones, hay una miniserie en Apple TV+ que pasó casi desapercibida a pesar de ser un thriller brillante y con un ritmo que engancha de principio a fin. Tiene intriga política, humor negro y actuaciones de primer nivel, demostrando que, a veces, lo mejor del streaming no es lo que todos están viendo.
TESORO OCULTO IMPERDIBLE
Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento
Una miniserie de espías en Apple TV+ repleta de política, humor negro y actuaciones top. 6 episodios de pura genialidad, pero nadie la está viendo como merece.
La miniserie de espías que Apple TV+ esconde
Caballos lentos (o Slow Horses) es mucho más que un thriller de espías. La serie, que arrancó en 2022, sigue a los agentes del MI5 que terminaron en Slough House, un lugar donde van los que fracasaron en misiones importantes. La idea es que se aburran hasta renunciar, pero siempre terminan metidos en casos que ponen a toda Gran Bretaña en riesgo.
Gary Oldman, en el papel de Jackson Lamb, lidera este grupo de "caballos lentos" con un cinismo que le da vida a cada escena. Lo acompaña Jack Lowden como River Cartwright, el joven agente que trata de no naufragar entre los errores del pasado y la burocracia del MI5. Además, se suman Olivia Cooke, Jonathan Pryce, Hugo Weaving y un elenco que convierte cada episodio en una mezcla impecable de tensión, humor y drama humano.
Con solo 6 episodios por temporada (está en la quinta y va por más), la serie mantiene un ritmo perfecto. Cada misión, cada error y cada decisión de los personajes tiene peso real, y eso la hace distinta de tantos thrillers genéricos. Aunque haya recibido varias nominaciones a los Emmy, sigue siendo una joya subestimada, incluso cuando Oldman entrega algunas de sus mejores actuaciones de los últimos años.
Por qué este thriller británico merece más atención
La recepción internacional da muestra de la tensión entre la calidad y el reconocimiento. MicropsiaCine.com dice: "Tan sólida como la saga de novelas en la que se basa –y tan efectiva en cuanto a su anual continuidad." The Guardian opina que la quinta temporada "está sobrecargada y extrañamente falta de sustancia," mientras que AV Club apunta que es "una serie con la trama de espionaje y la química cómica necesarias para que el público vuelva a por más."
Este contraste muestra que Caballos lentos no es para todos: algunos críticos la ven saturada, otros celebran cómo equilibra la intriga, la sátira política y el humor negro. Apple TV+ ya confirmó la sexta y séptima temporada, basadas en los libros de Mick Herron, así que seguiremos viendo nuevas aventuras aunque el público de la serie no sea tan masivo.
En un género lleno de clichés, la serie destaca por cómo humaniza a los espías relegados, mostrando que los fracasos no tienen que ser solo obstáculos. Y es que, a veces, lo mejor no corre rápido, pero llega más lejos.
