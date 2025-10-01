Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

Por qué este thriller británico merece más atención

La recepción internacional da muestra de la tensión entre la calidad y el reconocimiento. MicropsiaCine.com dice: "Tan sólida como la saga de novelas en la que se basa –y tan efectiva en cuanto a su anual continuidad." The Guardian opina que la quinta temporada "está sobrecargada y extrañamente falta de sustancia," mientras que AV Club apunta que es "una serie con la trama de espionaje y la química cómica necesarias para que el público vuelva a por más."

image La serie recibe elogios por su trama y química cómica, aunque algunos la ven sobrecargada. Apple TV+ confirmó más temporadas, mostrando que tiene público fiel a pesar de su bajo perfil.

Este contraste muestra que Caballos lentos no es para todos: algunos críticos la ven saturada, otros celebran cómo equilibra la intriga, la sátira política y el humor negro. Apple TV+ ya confirmó la sexta y séptima temporada, basadas en los libros de Mick Herron, así que seguiremos viendo nuevas aventuras aunque el público de la serie no sea tan masivo.

En un género lleno de clichés, la serie destaca por cómo humaniza a los espías relegados, mostrando que los fracasos no tienen que ser solo obstáculos. Y es que, a veces, lo mejor no corre rápido, pero llega más lejos.

