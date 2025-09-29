La miniserie de 8 episodios que te atrapa y no te deja respirar

Además, el director no se limita al susto: explora las motivaciones humanas detrás de la ambición y la obsesión por el poder, y cómo estas corroen incluso los lazos más profundos. La tensión psicológica está cuidada hasta el mínimo detalle, desde la iluminación hasta el ritmo, generando un efecto acumulativo que deja al espectador atrapado episodio tras episodio.

Lo que dijo la prensa y Stephen King sobre la miniserie

La serie fue un éxito inmediato, acumulando más de 13 millones de vistas en sus primeras dos semanas, según datos de Netflix. Críticos y público elogiaron la producción, destacando el diseño de arte, la cinematografía y, sobre todo, las actuaciones de Gugino, Greenwood y Hamill.

image La miniserie fue un éxito con más de 13 millones de vistas y elogios de críticos y Stephen King. Destaca por su mezcla de terror, drama familiar y exploración del poder y la ambición.

El Washington Post la definió como "un viaje morbosamente entretenido que nos hace tantos guiños como nos instruye", mientras IGN aseguró que era "una modernización brillante y sangrienta de Poe (...) Gritarás, llorarás y, una vez que termine, puede que vuelvas a empezar desde el principio." Empire agregó: "Antes de que la Casa Usher se derrumbe, Mike Flanagan construye una historia de terror magnífica y oscura que es terriblemente disfrutable".

Incluso el rey del horror, Stephen King, se sumó a la conversación en X para dar su opinión: "Da miedo, atrapa, con una escritura ingeniosa que mueve la trama", y agregó que "Mike Flanagan es el Quentin Tarantino del horror".

Embed THE FALL OF THE HOUSE OF USHER (Netflix): I missed this when it bowed due to hip surgery, but this is a case of delayed gratification. Scary, involving, with writing that's witty and moves the plot. There's a case to be made for Mike Flanagan being the Quentin Tarantino of… — Stephen King (@StephenKing) August 24, 2025

En definitiva, La caída de la casa Usher es una exploración profunda sobre la ambición, el legado y la corrupción familiar, contada con cuidado visual y emocional, y con actuaciones que permanecen en la memoria mucho después de terminar los 8 episodios. Flanagan demuestra que el terror puede ser elegante, complejo y, sobre todo, inolvidable.

