Netflix estrenó hace poco una miniserie que atrapó a millones con su fórmula de terror, secretos familiares y ambición sin límites. Incluso el escritor Stephen King la elogió como un ejemplo de horror inteligente y envolvente, donde cada episodio sorprende y deja ganas de más, mostrando que el miedo puede ser tan elegante como devastador.
DE LO MEJOR DEL TERROR
La miniserie de 8 episodios que te atrapa y no te deja respirar
Una familia poderosa, secretos mortales y tragedias inesperadas en cada rincón. Así es esta miniserie de Netflix que atrapó a millones en solo 8 episodios.
Los secretos de los Usher: entre la ambición y la tragedia
La caída de la casa Usher, una miniserie que Netflix estrenó en 2023, adapta de manera libre varios relatos de Edgar Allan Poe en 8 episodios que van de 1953 a 2023. La historia sigue a Roderick Usher (Bruce Greenwood/ Zach Gilford) y su hermana Madeline (Mary McDonnell/ Willa Fitzgerald), los líderes de Fortunato Pharmaceuticals, mientras el poder y la ambición transforman a esta familia en un verdadero desastre. La historia alterna entre la juventud de los gemelos y las últimas semanas de vida de los seis hijos de Roderick, cuya muerte dispara todo el relato.
Carla Gugino encarna a Verna, un personaje que puede tomar varias formas, incluso la de un cuervo, y se convierte en la pesadilla de los Usher. El reparto incluye a Henry Thomas, Kate Siegel, Rahul Kohli y Mark Hamill como Arthur Gordon Pym, aportando solvencia y carisma a un grupo ya de por sí potente.
La serie añade a su horror gótico una mirada más moderna: conspiraciones corporativas, adicciones, conflictos familiares y secretos enterrados. Mike Flanagan, el creador de esta producción, logra que el pasado y el presente se superpongan de manera inquietante, haciendo que cada episodio tenga capas narrativas que no se ven en cualquier serie de terror.
Además, el director no se limita al susto: explora las motivaciones humanas detrás de la ambición y la obsesión por el poder, y cómo estas corroen incluso los lazos más profundos. La tensión psicológica está cuidada hasta el mínimo detalle, desde la iluminación hasta el ritmo, generando un efecto acumulativo que deja al espectador atrapado episodio tras episodio.
Lo que dijo la prensa y Stephen King sobre la miniserie
La serie fue un éxito inmediato, acumulando más de 13 millones de vistas en sus primeras dos semanas, según datos de Netflix. Críticos y público elogiaron la producción, destacando el diseño de arte, la cinematografía y, sobre todo, las actuaciones de Gugino, Greenwood y Hamill.
El Washington Post la definió como "un viaje morbosamente entretenido que nos hace tantos guiños como nos instruye", mientras IGN aseguró que era "una modernización brillante y sangrienta de Poe (...) Gritarás, llorarás y, una vez que termine, puede que vuelvas a empezar desde el principio." Empire agregó: "Antes de que la Casa Usher se derrumbe, Mike Flanagan construye una historia de terror magnífica y oscura que es terriblemente disfrutable".
Incluso el rey del horror, Stephen King, se sumó a la conversación en X para dar su opinión: "Da miedo, atrapa, con una escritura ingeniosa que mueve la trama", y agregó que "Mike Flanagan es el Quentin Tarantino del horror".
En definitiva, La caída de la casa Usher es una exploración profunda sobre la ambición, el legado y la corrupción familiar, contada con cuidado visual y emocional, y con actuaciones que permanecen en la memoria mucho después de terminar los 8 episodios. Flanagan demuestra que el terror puede ser elegante, complejo y, sobre todo, inolvidable.
