Russo vuelve a 'manotear' el plantel: busca 'limpiar' a Marchesín tras la caída ante Defensa y Justicia

RUSSOVUELVEAMANOTEARELPLANTELBUSCALIMPIARAMARCHESINTRASLACAIDAANTEDEFENSAYJUSTICIAFOTO2 Miguel Ángel Russo tomó una tajante decisión en el plantel de Boca tras la caída ante Defensa y Justicia 2-1, planea darle salida al arquero Agustín Marchesín.

Leandro Paredes explotó contra Marchesín y lo dejó expuesto en la caída ante Defensa y Justicia

Leandro Paredes explotó contra el arquero Agustín Marchesín y lo dejó expuesto por sus errores en la caída de Boca ante Defensa y Justicia 2-1.

El gran señalado de la derrota fue Marchesín, quien atraviesa un momento complicado y quedó en el centro de las críticas por dos errores determinantes. Su actuación no pasó desapercibida para Paredes que lo increpó en medio de la cancha en dos episodios claves.

El fuerte cruce de Leandro Paredes contra Agustín Marchesín en la derrota de Boca ante Defensa y Justicia

La tensión comenzó cuando Marchesín salió a destiempo y cometió la falta que derivó en el penal de Abiel Osorio, ratificado por el VAR a cargo de Jorge Baliño. Tras el gol, Paredes lo encaró cara a cara con gestos de enojo evidentes. Aunque no se escucharon las palabras, quedó claro que le recriminó su salida innecesaria. El arquero intentó bajar la tensión asintiendo y tocándole la cabeza, pero el mediocampista mundialista insistió en remarcarle la falla hasta que Ayrton Costa intervino para separarlos.

Con el partido 1-1 gracias a un gol del propio Paredes, el arquero volvió a fallar. En un tiro libre del Halcón, salió mal y dejó servido el balón para que Osorio anotara el segundo tanto. La reacción del capitán fue inmediata: explotó de bronca, revoleó los brazos con furia y dejó en claro, a la vista de todos, su disgusto con el arquero.

Por el Grupo A del Torneo Clausura, Boca perdió con Defensa y Justicia en Florencio Varela

Boca cayó 2-1 con Defensa y Justicia, en condición de visitante, en el marco de la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el partido disputado en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, el delantero Abiel Osorio marcó el primer gol a los 39’ del complemento y, un minuto después, Leandro Paredes empató el encuentro.

Sin embargo, a los 48’, Osorio volvió a darle la ventaja a Defensa y Justicia que terminó siendo definitiva.

Con este resultado, el equipo de Miguel Ángel Russo quedó sexto con 14 puntos, a tres del líder Unión de Santa Fe. En la próxima fecha, el ‘Xeneize’ recibirá a Newell´s Old Boys de Rosario el domingo a las 19 horas en el estadio La Bombonera.

Por su parte, los de Mariano Soso quedaron terceros con 15 puntos, a dos del líder Unión. En la próxima jornada, visitarán a Tigre en el estadio José Dellagiovanna a las 19 horas del viernes.

