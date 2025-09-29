Cuarta consecutiva: En julio, las ventas en supermercados cayeron 2,1% contra junio

"Mientras que distritos como Neuquén, Río Negro o el resto de la provincia de Buenos Aires crecen a un ritmo superior al 6%, en nuestra región cuesta mantener la tendencia positiva. Esto evidencia una recuperación económica despareja en el territorio nacional", explicó el director de Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro a 'Diario Norte', en referencia a Chaco y "varias provincias del NEA y el NOA".

Desempeño por rubros

Sobre un total de once rubros que conforman la Encuesta de Supermercados, cinco presentaron incrementos reales en el séptimo mes del año:

- Carnes (25,4%),

- Alimentos preparados y Rotisería (13,1%),

- Otros (12,6%),

- Indumentaria (12,0%) y

- Panadería (3,3%).

Estos cinco rubros explicaron el 28,6% de la facturación total del mes.

Por el contrario, otros seis rubros presentaron bajas interanuales:

- productos de Almacén (-0,9%),

- Lácteos (-2,8%),

- Bebidas (-3,7%),

- artículos de Limpieza y Perfumería (-6,0%),

- Verdulería (-7,9%) y

- Electrónicos (-15,8%).

Todos estos explicaron el 71,4% de la facturación de julio.

Al igual que se detalló en los meses previos, se vuelve a observar una importante disparidad entre los desempeños por rubros que evidencian una relativa debilidad en el crecimiento de las ventas: no solo que los rubros con caídas explicaron más del 70% de la facturación total, sino que además fueron, en su mayoría, productos de fuerte presencia de bienes esenciales para el consumo básico de un hogar (como ser, por ejemplo, Almacén y artículos de Limpieza).

En esta línea, si se compara las ventas por rubros no contra julio de 2024 sino contra ese mes de 2023, únicamente dos rubros presentan alzas: Carnes (9,0%) y Panadería (2,6%), mientras que el resto de los rubros presentan bajas de considerable magnitud, incluyendo el total general (-11,4%).

De allí que Pegoraro concluye que "el dato positivo de julio a nivel nacional es frágil. El hecho de que la mayoría de los rubros que caen sean los de consumo básico, y que la comparación contra 2023 siga siendo profundamente negativa para casi todas las provincias, nos indica que la recuperación del poder adquisitivo todavía es un camino largo".

